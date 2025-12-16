Маршрут экскурсии объединяет обязательную к посещению классику с местами, куда обычно не заглядывают. Это будут открытые площади и закрытые музеи, а также частные дома, где вы почувствуете подлинный дух Пятигорска. А вот чего в программе не будет — так это сухого пересказа дат и фактов. Ведь юмора и харизмы нашему гиду Данилу не занимать!

Описание экскурсии

От знакового к неизведанному

С первых минут встречи ваш гид создаст полное ощущение, будто вы приехали в гости к старому другу, который показывает вам свой город. Поэтому маршрут будет насыщенным и разнообразным. Вы увидите:

легендарное и курьёзное . Знаменитый Провал и памятник его главному организатору — Остапу Бендеру

. Знаменитый Провал и памятник его главному организатору — Остапу Бендеру подлинное и бытовое . Так называемые «Бесстыжие ванны» (не забудьте купальники — в них можно будет окунуться)

. Так называемые «Бесстыжие ванны» (не забудьте купальники — в них можно будет окунуться) лермонтовское наследие . Домик поэта и место его дуэли, а также грот его имени

. Домик поэта и место его дуэли, а также грот его имени архитектурные жемчужины . Спасский собор, изящная Лермонтовская галерея и здание Театра оперетты

. Спасский собор, изящная Лермонтовская галерея и здание Театра оперетты природные сокровища. «Эолова арфа», вид на Пятигорское озеро и Скифский курган

О чём вы узнаете

Как бывший старший научный сотрудник музея Лермонтова, гид поделится с вами фактами, которые обычно остаются за стенами архивов:

что происходило в жизни Лермонтова в дни, предшествовавшие роковой дуэли

как молодёжь на водах веселилась, кутила, что ела и пила и где всё это происходило

чем одна минеральная скважина отличается от другой

Организационные детали