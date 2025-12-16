Маршрут экскурсии объединяет обязательную к посещению классику с местами, куда обычно не заглядывают.
Это будут открытые площади и закрытые музеи, а также частные дома, где вы почувствуете подлинный дух Пятигорска. А вот чего в программе не будет — так это сухого пересказа дат и фактов. Ведь юмора и харизмы нашему гиду Данилу не занимать!
Описание экскурсии
От знакового к неизведанному
С первых минут встречи ваш гид создаст полное ощущение, будто вы приехали в гости к старому другу, который показывает вам свой город. Поэтому маршрут будет насыщенным и разнообразным. Вы увидите:
- легендарное и курьёзное. Знаменитый Провал и памятник его главному организатору — Остапу Бендеру
- подлинное и бытовое. Так называемые «Бесстыжие ванны» (не забудьте купальники — в них можно будет окунуться)
- лермонтовское наследие. Домик поэта и место его дуэли, а также грот его имени
- архитектурные жемчужины. Спасский собор, изящная Лермонтовская галерея и здание Театра оперетты
- природные сокровища. «Эолова арфа», вид на Пятигорское озеро и Скифский курган
О чём вы узнаете
Как бывший старший научный сотрудник музея Лермонтова, гид поделится с вами фактами, которые обычно остаются за стенами архивов:
- что происходило в жизни Лермонтова в дни, предшествовавшие роковой дуэли
- как молодёжь на водах веселилась, кутила, что ела и пила и где всё это происходило
- чем одна минеральная скважина отличается от другой
Организационные детали
- Трансфер по программе проходит на автомобиле Lada Granta
- Предусмотрены остановки для кофе-пауз. Перекус и напитки оплачиваются отдельно
- В любое время года возьмите с собой плавки и купальники, чтобы при желании искупаться в горячих ваннах с минеральной водой
- Экскурсию для вас проведёт наш гид, музейный работник Данил
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В cквере имени В.И. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 5135 туристов
Мы — команда гидов, где каждый специализируется на своей теме. Василий — бывший журналист, специалист по демонологии, славянскому и германскому язычеству. Показывает мистику и паранормальные явления. Константин — студент-архитектор, специалист
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Станислав
16 дек 2025
Данил подарил нам Пятигорск во всей его зимней красоте. такичный образованнейший интиллигент с глубоким чувством к своему городу,не считаясь со своим временем,слыша и чувствуя путешественников,подал и раскрыл исторические факты без формализма,приобщил нас к природе,архитектуре и личностям Пятигорска.
Ирина
15 дек 2025
Великолепная экскурсия по Пятигорску с Данилом превзошла все ожидания!
Мы выбирали нашего гида по отзывам и не ошиблись. С самой первой минуты были очарованы нашим экскурсоводом: харизма, эрудиция, юмор, глубокие знания
Ольга
1 ноя 2025
Прогулка- огонь!!
Прекрасный день с обаятельным, зажигательным и просто чудесным рассказчиком Данилой!
Феерия!! Невозможно не влюбится во всё, что мы увидели вместе с ним!
Рекомендую к обязательному посещению, получите массу впечатлений и удовольствие!!
Обязательно вернемся!!!
Входит в следующие категории Пятигорска
