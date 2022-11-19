Мы прогуляемся по исторической части города — той самой, где когда-то возник курорт «Горячий Ключ», переросший в Пятигорск. Я покажу, где проходили караваны Великого шелкового пути и где находились древние горские аулы. А еще вы увидите первые казенные гостиницы, особняки княжеских семей и дом, где произошел конфликт между Лермонтовым и Мартыновым.
Вы посетите живописные местные парки и гору-лаколит Горячая, с которой открывается потрясающий вид на горы Машук и Бештау. Кроме того, продегустируете минеральную воду и услышите о ее целебных свойствах. Я расскажу, что такое «водяное общество» и зачем оно собиралось в Пятигорске. А также поделюсь историями о том, как курорт жил до эпохи Лермонтова и после.