Пятигорск - город с богатой историей и уникальными природными достопримечательностями.
Эта экскурсия откроет вам его самые яркие страницы: от Эоловой арфы до парка Цветник, от Академической галереи до скульптуры Орла.
Вы узнаете
Эта экскурсия откроет вам его самые яркие страницы: от Эоловой арфы до парка Цветник, от Академической галереи до скульптуры Орла.
Вы узнаете
7 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏛️ Исторические достопримечательности
- 🌳 Живописные парки
- 🏞️ Потрясающие виды на горы
- 💧 Дегустация минеральной воды
- 📜 Интересные истории и факты
- 🎨 Возможность расширить программу
Лучшее время для посещения
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Июль и август считаются лучшими месяцами для индивидуальной экскурсии в Пятигорске. В это время можно в полной мере насладиться прогулками по историческим местам и живописными видами, а также попробовать минеральную воду из источников. Май, июнь, сентябрь и октябрь также подходят для посещения. В эти месяцы меньше туристов, что позволяет насладиться более спокойной атмосферой и узнать больше о богатой истории региона.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Эолова арфа
- Парк Цветник
- Академическая галерея
- Скульптура Орла
- Домик Лермонтова
- Гора-лаколит Горячая
- Горы Машук и Бештау
Описание экскурсии
Прикосновение к прошлому
Мы прогуляемся по исторической части города — той самой, где когда-то возник курорт «Горячий Ключ», переросший в Пятигорск. Я покажу, где проходили караваны Великого шелкового пути и где находились древние горские аулы. А еще вы увидите первые казенные гостиницы, особняки княжеских семей и дом, где произошел конфликт между Лермонтовым и Мартыновым.
Идиллические виды и Нарзанные источники
Вы посетите живописные местные парки и гору-лаколит Горячая, с которой открывается потрясающий вид на горы Машук и Бештау. Кроме того, продегустируете минеральную воду и услышите о ее целебных свойствах. Я расскажу, что такое «водяное общество» и зачем оно собиралось в Пятигорске. А также поделюсь историями о том, как курорт жил до эпохи Лермонтова и после.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- По желанию за доплату мы можем добавить в программу канатную дорогу на гору Машук и/или посещение музея-заповедника «Домик М. Ю. Лермонтова». В этом случае длительность программы увеличится. Детали уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ул. Братьев Бернардацци, 3
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1157 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Марина, я представляю команду профессиональных гидов. Более 14 лет мы изучаем историю и географию, легенды и традиции, культуру и обычаи Северного Кавказа. Все маршруты путешествий «авторские», каждый участник команды имеет специальную подготовку, большинство из нас — гиды не в первом поколении. С радостью познакомим вас с красотами и удивительными местами нашего живописного региона!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 90 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
домик Лермонтова, красивые старые дома, под каждым камнем история. эрудиция и начитанность Марины поражают, Марина знает очень много о городе в котором живет.
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Очень рекомендую взять эту экскурсию для знакомства с городом! Мы взяли экскурсию в день приезда и это было правильно! Марина рассказывала всё очень доступно, отвечала на все интересующие нас вопросы,
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Очень приятно удивил быстрый отклик на мой запрос. Несмотря на то что в этот день не было свободных экскурсий, для меня нашли время и провели индивидуальную экскурсию.
Меня встретила хрупкая и
Меня встретила хрупкая и
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9 апреля у нас была экскурсия с Мариной. Если вы любите экскурсии, то вам к Марине. Прекрасная подача исторических фактов,интересной и полезной информации,где-то с юмором. Очень приятная девушка,прекрасно владеет информацией. Маршрут очень комфортный, удобный. Также Марина дала нам рекомендации, мы всеми воспользовались, за это отдельное спасибо. Рекомендую.
+2
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Потрясающая и красивая экскурсия! Мы словно побывали в зимней сказке, Пятигорск удивил! Отдельное спасибо гиду, Марина познакомила нас с историей города, показала интересные локации. Мы увидели город не только Лермонтовским, что для нашей компании было важно, так как хотелось увидеть и узнать о курорте что-то ещё, все были увлечены и остались в восторге от экскурсии. Однозначно рекомендую гида и экскурсию!
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Добрый день!
Хочу выразить огромную благодарность Марине за потрясающую экскурсию! Интересная и доступная информация об истории города и о том какой он теперь. Интересный и продуманный маршрут.
Единственное, мне очень стыдно за поведение наших детей на экскурсии!
Марине отдельная благодарность за терпение 🙏 Экскурсию рекомендую!
Хочу выразить огромную благодарность Марине за потрясающую экскурсию! Интересная и доступная информация об истории города и о том какой он теперь. Интересный и продуманный маршрут.
Единственное, мне очень стыдно за поведение наших детей на экскурсии!
Марине отдельная благодарность за терпение 🙏 Экскурсию рекомендую!
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