Знакомьтесь, Пятигорск

Погулять по уютному курортному городу и погрузиться в его историю на обзорной экскурсии

Целебные нарзанные источники, старинные мощеные улицы и выглядывающие из-под пышных крон деревьев крыши домов — таким вам запомнится Пятигорск.

Я покажу его визитные карточки: Эолову арфу, парк Цветник, Академическую галерею, скульптуру Орла и домик Лермонтова. Раскрою, какие интригующие события происходили в городе и чем он живет сегодня.
Знакомьтесь, Пятигорск
Знакомьтесь, Пятигорск
Знакомьтесь, Пятигорск
Знакомьтесь, Пятигорск
Знакомьтесь, Пятигорск
Знакомьтесь, Пятигорск
Знакомьтесь, Пятигорск
Знакомьтесь, Пятигорск
Ближайшие даты:
22
ноя
24
ноя
25
ноя
26
ноя
27
ноя
28
ноя
29
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прикосновение к прошлому

Мы прогуляемся по исторической части города — той самой, где когда-то возник курорт «Горячий Ключ», переросший в Пятигорск. Я покажу, где проходили караваны Великого шелкового пути и где находились древние горские аулы. А еще вы увидите первые казенные гостиницы, особняки княжеских семей и дом, где произошел конфликт между Лермонтовым и Мартыновым.

Идиллические виды и Нарзанные источники

Вы посетите живописные местные парки и гору-лаколит Горячая, с которой открывается потрясающий вид на горы Машук и Бештау. Кроме того, продегустируете минеральную воду и услышите о ее целебных свойствах. Я расскажу, что такое «водяное общество» и зачем оно собиралось в Пятигорске. А также поделюсь историями о том, как курорт жил до эпохи Лермонтова и после.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • По желанию мы можем добавить в программу канатную дорогу на гору Машук — 900 руб. с человека (туда-обратно)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в сквере им. Толстого
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🔭ОбзорныеЭолова арфа🗽Популярные местаДом-музей Лермонтова🖼МузеиПарк ЦветникАкадемическая ГалереяНовые

Похожие туры в Пятигорске

Обзорная экскурсия по Пятигорску
4 часа
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.6
85 отзывов
Обзорная экскурсия по Пятигорску
Во время прогулки вы посетите достопримечательности
Г. Пятигорск, ул. Кирова, 23
Сегодня
22 ноя
24 ноя
26 ноя
от 500 за 1 человека
Ессентуки. Обзорная экскурсия
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Машук
Машук
4
5 отзывов
Ессентуки. Обзорная экскурсия
Ессентуки - единственный равнинный курорт Кавказских Минеральных Вод
Кирова просп. , 23, Пятигорск, Парк Цветник
24 ноя
1 дек
8 дек
15 дек
600 за 1 человека
Пятигорск: дома и судьбы
4.5 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
5
5 отзывов
Очень популярно сейчас
Пятигорск: дома и судьбы
Погулять по сказочным улицам города и раскрыть его секреты на авторской экскурсии
у парка Цветник
Сегодня
Завтра
23 ноя
26 ноя
1 500 за 1 человека
Чарующий Пятигорск - город «горячих вод»
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
5
18 отзывов
Чарующий Пятигорск - город «горячих вод»
Пройти по тропам литераторов, представить атмосферу курорта в 19 веке и вдохновиться панорамами
неподалеку от Провала
Завтра
21 ноя
22 ноя
23 ноя
8 600 за всё до 7 чел.
Пятигорск известный и неизведанный
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
11 отзывов
Пятигорск известный и неизведанный
Погулять по старинным улицам, расшифровать архитектурное наследие города и погрузиться в его историю
около Лазаревского храма
Завтра
21 ноя
22 ноя
24 ноя
5 850 за всё до 6 чел.
Из аэропорта в Пятигорск: трансфер + экскурсия
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Владимир
Владимир
Нет отзывов
Из аэропорта в Пятигорск: трансфер + экскурсия
С комфортом добраться до города, посетить парк «Цветник» и пройти по лермонтовским местам
Завтра
21 ноя
22 ноя
23 ноя
7 200 за всё до 4 чел.
Легенды Кисловодска: обзорная экскурсия
5 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.1
10 отзывов
Легенды Кисловодска: обзорная экскурсия
Познакомьтесь с одним из старейших российских курортов, Кисловодском. Именно здесь производят знаменитый нарзан
По договорённости
Сегодня
23 ноя
26 ноя
30 ноя
700 за 1 человека
Старинный Пятигорск
3.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Оксана
Оксана
5
79 отзывов
Старинный Пятигорск
Душевная прогулка по знаковым местам города с легким погружением в историю
Место дуэли М. Ю Лермонтова
Сегодня
Завтра
22 ноя
23 ноя
54904 941 за всё до 3 чел.
Пятигорск+Железноводск (обзорная экскурсия)
6 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Ладья
Ладья
3
2 отзыва
Пятигорск+Железноводск (обзорная экскурсия)
Парк Цветник, Кирова просп. , 23, Пятигорск
23 ноя
30 ноя
7 дек
14 дек
900 за 1 человека
Из Пятигорска - в Нальчик и термальный комплекс Гедуко
8 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
Нет отзывов
Из Пятигорска - в Нальчик и термальный комплекс Гедуко
Посетить уютную столицу Кабардино-Балкарии и отдохнуть в целебных горячих водах
у вашего отеля
Сегодня
21 ноя
22 ноя
23 ноя
от 11 500 за всё до 3 чел.
Такие разные города-курорты: Ессентуки и Кисловодск
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
5
23 отзыва
Такие разные города-курорты: Ессентуки и Кисловодск
Узнать о жизни на водах и пройти по лучшим маршрутам в путешествии из Пятигорска
22 ноя
24 ноя
29 ноя
30 ноя
9 000 за всё до 4 чел.
Детская экскурсия-конструктор из Пятигорска
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Карен
Карен
Нет отзывов
Детская экскурсия-конструктор из Пятигорска
Составить идеальный маршрут для семейного путешествия по Кавказским Минеральным Водам
Сегодня
Завтра
21 ноя
22 ноя
12 000 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Пятигорске
ХОРОШО
🧭
ТАМ