Пятигорск - город с богатой историей и уникальными природными достопримечательностями.Эта экскурсия откроет вам его самые яркие страницы: от Эоловой арфы до парка Цветник, от Академической галереи до скульптуры Орла.Вы узнаете

о прошлом города, его роли в истории и культуре, а также о том, какие целебные свойства скрывают нарзанные источники. Ваш путеводитель раскроет малоизвестные факты о жизни Михаила Лермонтова в Пятигорске и проведет через места, связанные с его творчеством и судьбой. Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Пятигорску, где каждый уголок хранит свою уникальную историю

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Июль и август считаются лучшими месяцами для индивидуальной экскурсии в Пятигорске. В это время можно в полной мере насладиться прогулками по историческим местам и живописными видами, а также попробовать минеральную воду из источников. Май, июнь, сентябрь и октябрь также подходят для посещения. В эти месяцы меньше туристов, что позволяет насладиться более спокойной атмосферой и узнать больше о богатой истории региона.

Сейчас август — это идеальное время.