Удивительно, в каком мире и гармонии живут в Пятигорске люди со всех уголков Кавказа! Здесь мечеть соседствует с православной церковью, звучат речь и музыка десятков народов. Мы расскажем, как город из тугого клубка противоречий стал прочным сплавом культур. Вам откроются храмы трёх религий, все грани духовности края — и душевности местных жителей.
Описание экскурсии
Контрасты и открытия
В чём секрет кавказского гостеприимства? Ответ ищите в Пятигорске! В месте сплетения древних путей и обычаев народы живут в согласии — и сохраняют самобытность. Чтобы убедиться в этом, в сопровождении гида вы посетите три знаковых религиозных центра города. Изучите сходства и различия ислама, православия и католицизма. А затем во время душевного чаепития погрузитесь в колоритный быт казаков-некрасовцев.
Город трёх религий
- Экскурсия начнётся с осмотра католического храма Преображения Господня. Вы узнаете, как он появился в городе и убедитесь, что его не зря называют самым красивым на Кавказе.
- Прогуливаясь по центру города, поговорим о русских писателях, пронесших любовь к Кавказу через всю жизнь, и рассмотрим памятники А. Пушкину, Л. Толстому и не только.
- Православный Спасский собор, не так давно полностью восставший из пепла, удивит вас неожиданными совпадениями. Его судьба напомнит о другом известном храме, взорванном большевиками и восстановленном всем миром.
- Соборная мечеть откроет перед вами множество элементов иранского стиля, редко встречающегося на Северном Кавказе.
- На подворье казаков-некрасовцев вы избавитесь от убеждения, что Запад и Восток никогда не поймут друг друга. Местные жители до сих пор помнят обычаи петровских времен и вместе с тем следуют османским традициям. Вас ждут увлекательные беседы и чаепитие, мастер-класс по завариванию восточного чая в турецком и русском самоварах, знакомство с музыкой и фольклором.
Организационные детали
- Экскурсия авто-пешеходная, проводится на вашем транспорте, в нём должно быть место для гида
- В стоимость программы входит индивидуальная экскурсия по казачьему подворью (в сопровождении местного гида) и чаепитие
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле парка «Цветник»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 17 часов 20 минут
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Сергей. Наше агентство развивает и продвигает туризм в Северо-Кавказском Федеральном округе. Мы гордимся тем, что предлагаем широкий выбор разнообразных услуг по нашему региону, тщательно подбираем программы и следим за качеством обслуживания.
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