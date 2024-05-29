1 чел.
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Аудиогид
1.5 часа
На променаде. Пятигорск: аудиоспектакль-променад
Наденьте наушники и погрузитесь в аудиоспектакль по Пятигорску. Узнайте о дуэли Лермонтова, посетите знаковые места и почувствуйте атмосферу города
Начало: Начало экскурсии у памятника Лермонтову на террито...
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
900₽ за человека
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия по курортам Кавказа: Пятигорск и соседи
Откройте для себя четыре жемчужины Кавказских Минеральных Вод в одной поездке. История, культура и лечебные воды ждут вас
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск
Расписание: Четверг, Воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
2 300₽ за человека
Групповая
4 часа
Путешествие по Пятигорску: Лермонтовские места и курортная история
Откройте для себя богатую историю и культурное наследие Пятигорска, следуя стопам великих поэтов и писателей
Начало: Г. Пятигорск, ул. Кирова, 23
Расписание: См. календарь
Сегодня в 14:20
11 июня в 14:20
900₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Обзорная экскурсия Пятигорска с термальными источниками
Исследуйте исторический Пятигорск, насладитесь архитектурой и природой, а также расслабьтесь в термальных источниках
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
13 июня в 09:00
95008 075₽ за всё до 4 чел.
Квест
1.5 часа
Детский квест «Котодетектив в Пятигорске»
Разгадать закрученную детективную историю вместе с котом Гулёной и узнать главное о городе
Начало: В сквере им Л.Н. Толстого
11 июня в 13:30
12 июня в 13:00
5 500₽ за всё до 6 чел.
Групповая
6 часов
Пятигорск+Железноводск (обзорная экскурсия)
Начало: Парк Цветник, Кирова просп., 23, Пятигорск
Расписание: Понедельник, Среда 14:00
12 июня в 14:00
19 июня в 14:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Пятигорские истории: три святыни и восточное чаепитие (на вашем автомобиле)
Изучить жизнь города через религию и знакомство с казаками-старообрядцами
Начало: возле парка «Цветник»
11 июня в 13:20
18 июня в 13:20
8 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман29 мая 2024На майские праздники решили отправиться компанией на Кавказ, и не пожалели. За ранее подобрали экскурсии через онлайсервис Спутник, предварительно забронировали
- ААнна29 мая 2024Отличная познавательная экскурсия. Отдельное спасибо Надежде Петровне!
- ААнна29 мая 2024Большое спасибо за обзорную экскурсию потрясающему экскурсоводу Надежде Петровне Глаголевой, 3,5 часа пролетели молниеносно! 😍
- ВВера27 мая 2024Удобно, что можно посмотреть и сравнить все 4 города КМВ за 1 день. Маршрут хорошо выстроен, удобный автобус, приятный гид с юмором, внимательный, не сильно грузит информацией и при этом рассказывает интересно и занимательно.
- ЕЕлена25 мая 2024Во время экскурсии посетили 4 города. Экскурсия очень обширная. Нас сопровождал экскурсовод Александр. Очень эрудированный, образованный, любящий свою работу и
- ЮЮлия20 мая 2024Одна из лучших экскурсий, на которой доводилось бывать! Необычный формат, который захватывает с первых же секунд. Мы гуляли по городу,
- ААнна13 мая 202412 мая мы провели чудесное время с экскурсоводом Ларисой на удивительно интересном Детском Котовесте «Котодетектив в Пятигорске». Уж это мероприятие
- ССветлана12 мая 2024Пришли на экскурсию вдвоем с дочкой. Очень понравилось обеим. Котик очаровал дочку. С ним не хотела расставаться, хотя ей уже
- ЕЕкатерина10 мая 2024Нашей семье экскурсия понравилась👍🏻 Необычная, интерактивная, современная, профессиональная. И подростку, и ребенку 9 лет материал был понятен и интересен. С удовольствием бы сходили с ребятами еще😊
- ННаталья4 мая 2024Экскурсия с гидом Екатериной очень понравилась. Екатерина забрала нас на своем авто от места нашего проживания, провела яркую увлекательную экскурсию по городу. Благодарим Катю за прекрасно проведенное время и море интересной информации
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Спасский Собор»
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