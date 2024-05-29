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не оставило равнодушным никого из нашей семьи. Пришли на экскурсию впятером: две мамы и трое детей в возрасте 9, 11, 12 лет. С первых минут знакомства Ларисой полностью было захвачено внимание детей. И до завершения экскурсии внимание удерживалось. Идея квеста была продумана до мелочей: факты, вопросы, улики, камушки под деревом, спрятанный свиток у памятника Лермонтову, фотографии, рисунки, гербы и т. д. Приятно удивляли маленькие подарочки, которые получали все за активность) Включены в мероприятие были все, в том числе подслушивающие и задающие вопросы мамочки. Это правда было интересно. Маршрут очень удобный. Мы не кружили по территории, не возвращались на одно и то же место. По дороге Лариса делилась информацией о других зданиях и названиях, которые возможно и не входили в материал Котоквеста. Остались ли мы в восторге? Однозначно, да! Хотели бы мы попасть на такие экскурсии, которые так гармонично адаптированы под детей, еще и еще? Однозначно, да! Спасибо большое авторам, организаторам и исполнителям данной увлекательной программы. Отдельная благодарность Ларисе за чуткость, внимание, знание и интересную подачу. Рекомендуем к посещению. P.s. с уважением, семья Бондаренко и Тимощенко.