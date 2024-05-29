Спасский Собор – экскурсии в Пятигорске

Найдено 7 экскурсий в категории «Спасский Собор» в Пятигорске, цены от 900 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На променаде. Пятигорск: аудиоспектакль-променад
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
11 отзывов
На променаде. Пятигорск: аудиоспектакль-променад
Наденьте наушники и погрузитесь в аудиоспектакль по Пятигорску. Узнайте о дуэли Лермонтова, посетите знаковые места и почувствуйте атмосферу города
Начало: Начало экскурсии у памятника Лермонтову на террито...
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
900 за человека
4 в 1: Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
311 отзывов
Групповая экскурсия по курортам Кавказа: Пятигорск и соседи
Откройте для себя четыре жемчужины Кавказских Минеральных Вод в одной поездке. История, культура и лечебные воды ждут вас
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск
Расписание: Четверг, Воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
2 300 за человека
Обзорная экскурсия по Пятигорску
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
371 отзыв
Путешествие по Пятигорску: Лермонтовские места и курортная история
Откройте для себя богатую историю и культурное наследие Пятигорска, следуя стопам великих поэтов и писателей
Начало: Г. Пятигорск, ул. Кирова, 23
Расписание: См. календарь
Сегодня в 14:20
11 июня в 14:20
900 за человека
Обзорная по Пятигорску с купанием в термальных источниках
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
20 отзывов
Обзорная экскурсия Пятигорска с термальными источниками
Исследуйте исторический Пятигорск, насладитесь архитектурой и природой, а также расслабьтесь в термальных источниках
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
13 июня в 09:00
95008 075 за всё до 4 чел.
Детский квест «Котодетектив в Пятигорске»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
2 отзыва
Детский квест «Котодетектив в Пятигорске»
Разгадать закрученную детективную историю вместе с котом Гулёной и узнать главное о городе
Начало: В сквере им Л.Н. Толстого
11 июня в 13:30
12 июня в 13:00
5 500 за всё до 6 чел.
Пятигорск+Железноводск (обзорная экскурсия)
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
28 отзывов
Пятигорск+Железноводск (обзорная экскурсия)
Начало: Парк Цветник, Кирова просп., 23, Пятигорск
Расписание: Понедельник, Среда 14:00
12 июня в 14:00
19 июня в 14:00
1 500 за человека
Пятигорские истории: три святыни и восточное чаепитие (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
4 часа
Пятигорские истории: три святыни и восточное чаепитие (на вашем автомобиле)
Изучить жизнь города через религию и знакомство с казаками-старообрядцами
Начало: возле парка «Цветник»
11 июня в 13:20
18 июня в 13:20
8 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    29 мая 2024
    4 в 1: Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки
    На майские праздники решили отправиться компанией на Кавказ, и не пожалели. За ранее подобрали экскурсии через онлайсервис Спутник, предварительно забронировали
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    экскурсии "Четыре города", на Домбай и Эльбрус. Первая экскурсия была обзорная - четыре города на большом комфортабельном автобусе. С нами был эрудированный гид Александр. Рассказы Александра о городах и истории Кавказа воспринимались легко и интересно. Посетили Железноводск, Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск. Давали время для фото. Заезжали на обед в столовую. Пили воду с бюветов. А ещё очень вкусное Пятигорское мороженое. Экскурсия была насыщенной и интересной. Спасибо Александру за его подачу исторической информации о людях, зданиях и жизни на Кавказе. Процветания и роста вам!

  • А
    Анна
    29 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Пятигорску
    Отличная познавательная экскурсия. Отдельное спасибо Надежде Петровне!
  • А
    Анна
    29 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Пятигорску
    Большое спасибо за обзорную экскурсию потрясающему экскурсоводу Надежде Петровне Глаголевой, 3,5 часа пролетели молниеносно! 😍
  • В
    Вера
    27 мая 2024
    4 в 1: Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки
    Удобно, что можно посмотреть и сравнить все 4 города КМВ за 1 день. Маршрут хорошо выстроен, удобный автобус, приятный гид с юмором, внимательный, не сильно грузит информацией и при этом рассказывает интересно и занимательно.
  • Е
    Елена
    25 мая 2024
    4 в 1: Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки
    Во время экскурсии посетили 4 города. Экскурсия очень обширная. Нас сопровождал экскурсовод Александр. Очень эрудированный, образованный, любящий свою работу и
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    свой край эксперт. От него узнали очень много информации о всех городах. Интересно, информативно, не скучно. Очень повезло с погодой - настоящее лето. Остались только положительные эмоции и впечатления. Эта экскурсия - длительная, поэтому однозначно нужна удобная обувь и настрой на длительную ходьбу. Нам был предложен обед в г Кисловодск - адекватная цена и качество. . Транспорт - новый комфортабельный автобус. Однозночно рекомендую. 👍👍👍

  • Ю
    Юлия
    20 мая 2024
    На променаде. Пятигорск: аудиоспектакль-променад
    Одна из лучших экскурсий, на которой доводилось бывать! Необычный формат, который захватывает с первых же секунд. Мы гуляли по городу,
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    погрузившись в невероятную атмосферу, созданную аудиоспектаклем. Танцевали по пути и постоянно улыбались и совсем не переживали, что думают о нас проходящие мимо. Но кажется, все завидовали)) понравилось и детям (8, 11 и 12 лет) и взрослым. Однозначно рекомендуем!

  • А
    Анна
    13 мая 2024
    Детский квест «Котодетектив в Пятигорске»
    12 мая мы провели чудесное время с экскурсоводом Ларисой на удивительно интересном Детском Котовесте «Котодетектив в Пятигорске». Уж это мероприятие
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    не оставило равнодушным никого из нашей семьи. Пришли на экскурсию впятером: две мамы и трое детей в возрасте 9, 11, 12 лет. С первых минут знакомства Ларисой полностью было захвачено внимание детей. И до завершения экскурсии внимание удерживалось. Идея квеста была продумана до мелочей: факты, вопросы, улики, камушки под деревом, спрятанный свиток у памятника Лермонтову, фотографии, рисунки, гербы и т. д. Приятно удивляли маленькие подарочки, которые получали все за активность) Включены в мероприятие были все, в том числе подслушивающие и задающие вопросы мамочки. Это правда было интересно. Маршрут очень удобный. Мы не кружили по территории, не возвращались на одно и то же место. По дороге Лариса делилась информацией о других зданиях и названиях, которые возможно и не входили в материал Котоквеста. Остались ли мы в восторге? Однозначно, да! Хотели бы мы попасть на такие экскурсии, которые так гармонично адаптированы под детей, еще и еще? Однозначно, да! Спасибо большое авторам, организаторам и исполнителям данной увлекательной программы. Отдельная благодарность Ларисе за чуткость, внимание, знание и интересную подачу. Рекомендуем к посещению. P.s. с уважением, семья Бондаренко и Тимощенко.

    12 мая мы провели чудесное время с экскурсоводом Ларисой на удивительно интересном Детском Котовесте «Котодетектив в12 мая мы провели чудесное время с экскурсоводом Ларисой на удивительно интересном Детском Котовесте «Котодетектив в12 мая мы провели чудесное время с экскурсоводом Ларисой на удивительно интересном Детском Котовесте «Котодетектив в12 мая мы провели чудесное время с экскурсоводом Ларисой на удивительно интересном Детском Котовесте «Котодетектив в12 мая мы провели чудесное время с экскурсоводом Ларисой на удивительно интересном Детском Котовесте «Котодетектив в12 мая мы провели чудесное время с экскурсоводом Ларисой на удивительно интересном Детском Котовесте «Котодетектив в12 мая мы провели чудесное время с экскурсоводом Ларисой на удивительно интересном Детском Котовесте «Котодетектив в12 мая мы провели чудесное время с экскурсоводом Ларисой на удивительно интересном Детском Котовесте «Котодетектив в12 мая мы провели чудесное время с экскурсоводом Ларисой на удивительно интересном Детском Котовесте «Котодетектив в12 мая мы провели чудесное время с экскурсоводом Ларисой на удивительно интересном Детском Котовесте «Котодетектив в
  • С
    Светлана
    12 мая 2024
    Детский квест «Котодетектив в Пятигорске»
    Пришли на экскурсию вдвоем с дочкой. Очень понравилось обеим. Котик очаровал дочку. С ним не хотела расставаться, хотя ей уже
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    11 лет, вроде не маленький ребенок. Экскурсовод Лариса оказалась большим знатоком города и увлекла нас интересными заданиями. Не заметили, как пролетело время. Однозначно рекомендую семьям с детьми.

  • Е
    Екатерина
    10 мая 2024
    На променаде. Пятигорск: аудиоспектакль-променад
    Нашей семье экскурсия понравилась👍🏻 Необычная, интерактивная, современная, профессиональная. И подростку, и ребенку 9 лет материал был понятен и интересен. С удовольствием бы сходили с ребятами еще😊
  • Н
    Наталья
    4 мая 2024
    Обзорная по Пятигорску с купанием в термальных источниках
    Экскурсия с гидом Екатериной очень понравилась. Екатерина забрала нас на своем авто от места нашего проживания, провела яркую увлекательную экскурсию по городу. Благодарим Катю за прекрасно проведенное время и море интересной информации

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Спасский Собор»

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Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
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