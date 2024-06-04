Е Евгений Пятигорск известный и неизведанный Экскурсия выше всех похлав, Александр очень душевный человек рекомендую всем его. Очень много чего узнали про нашу историю.

Г Галина По лермонтовским местам Пятигорска читать дальше мы еще не успели осмотреть. Экскурсия была легкой и увлекательной. Мы даже побывали на месте дуэли Лермонтова (что первоначально не входило в план), за что отдельная благодарность прекрасному рассказчику и влюбленному в свой родной город Человеку!!! Т. К. это была уже не первая экскурсия по Пятигорску, Екатерина смогла показать город с другого ракурса, моментально поняв, что

И Илья По лермонтовским местам Пятигорска Были в начале апреля, экскурсия понравилась. Нам рассказали и про Лермонтовские места и про сам город. Было отлично!

Т Татьяна Пятигорск: история в домах Большое спасибо за прекрасную экскурсию Кириллу. Искала небанальную экскурсию именно с архитектурным уклоном. Экскурсия очень интересная и познавательная. Все организовано на высшем уровне!

И Ирина По лермонтовским местам Пятигорска Добрый день! Замечательная экскурсия и отличный гид Екатерина. Все прошло отлично.

Я Яна Пятигорск известный и неизведанный Пару дней назад были на экскурсии с Александром. Это был потрясающе интересный рассказ. Совершенно не заметили как пролетело время. И даже не заметили периодически начинающийся дождик. Александр очень любит город, хорошо знает его история и потрясающий рассказчик. Очень рекомендую экскурсию!

Е Елена Пятигорск известный и неизведанный Отличная экскурсия. Отдельно стоит отметить очень удобный маршрут. Он начинается в верхней точки маршрута и по ходу экскурсии спускается вниз в самый центр города, что очень удобно. Александр прекрасно вел экскурсию, рассказал много интересного об истории и жизни города.

Д Дарья По Пятигорску в мини-группе: о городе на водах и местных народах Экскурсия очень понравилась! Легко, весело, интересно. С удовольствием посещу еще экскурсии Светланы, а в мае с Алексеем на Бештау

А Анна По Пятигорску в мини-группе: о городе на водах и местных народах Были в пятигорске первый раз и одним днем. Хотели составить общее впечатление и познакомиться с городом. Светлана стала тем человеком, который помогла все это осуществить. Три часа прошли легко и познавательно.