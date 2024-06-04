Экскурсии Пятигорска об истории и архитектуре

Найдено 8 экскурсий в категории «История и архитектура» в Пятигорске, цены от 1 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По лермонтовским местам Пятигорска
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
38 отзывов
Лермонтовский Пятигорск: путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу XIX века, исследуя места, связанные с жизнью и творчеством великого Лермонтова
Начало: У входа в Провал
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 340 за всё до 5 чел.
Пятигорск известный и неизведанный
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
131 отзыв
Пятигорск известный и неизведанный: путешествие по следам истории
Пятигорск - шкатулка с сокровищами. Узнайте о знаменитых и тайных местах города на индивидуальной экскурсии
Начало: Около Лазаревского храма
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 800 за всё до 6 чел.
По Пятигорску в мини-группе: о городе на водах и местных народах
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
18 отзывов
По Пятигорску в мини-группе: о городе на водах и местных народах
Несложный и увлекательный променад по лучшим «водяным» местам курорта
Начало: Кафе Печорин
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:30 и 14:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1 700 за человека
Пятигорск: история в домах
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Пятигорск: история в домах
Погрузиться в архитектурные детали и невыдуманные рассказы о прошлом
Начало: По вашему адресу проживания
17 июня в 08:00
19 июня в 08:00
8 100 за всё до 4 чел.
Город-феникс: путешествие в Грозный из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Город-феникс: путешествие в Грозный из Пятигорска
Познакомиться с историей, традициями и визитными карточками столицы Чеченской Республики
19 июня в 06:00
22 июня в 06:00
24 999 за всё до 4 чел.
Кисловодский комплекс
Групповая
9 часов
Кисловодский комплекс
Расписание: Воскресенье в 08:20
2 200 за человека
Архитектурные сюжеты Пятигорска
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Архитектурные сюжеты Пятигорска
Полюбоваться старинными домами и узнать, как менялся облик города
Начало: У памятника Ермолову
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур в Северную Осетию: тайны Дигории и древнее поселение Галиат
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Джип-тур в Северную Осетию: тайны Дигории и древнее поселение Галиат
Захватывающее путешествие на Toyota Land Cruiser в один из самых живописных районов республики
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
19 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    4 июня 2024
    Пятигорск известный и неизведанный
    Экскурсия выше всех похлав, Александр очень душевный человек рекомендую всем его. Очень много чего узнали про нашу историю.
  • Г
    Галина
    3 июня 2024
    По лермонтовским местам Пятигорска
    Т. К. это была уже не первая экскурсия по Пятигорску, Екатерина смогла показать город с другого ракурса, моментально поняв, что
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    мы еще не успели осмотреть. Экскурсия была легкой и увлекательной. Мы даже побывали на месте дуэли Лермонтова (что первоначально не входило в план), за что отдельная благодарность прекрасному рассказчику и влюбленному в свой родной город Человеку!!!

  • И
    Илья
    1 июня 2024
    По лермонтовским местам Пятигорска
    Были в начале апреля, экскурсия понравилась. Нам рассказали и про Лермонтовские места и про сам город. Было отлично!
  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Пятигорск: история в домах
    Большое спасибо за прекрасную экскурсию Кириллу. Искала небанальную экскурсию именно с архитектурным уклоном. Экскурсия очень интересная и познавательная. Все организовано на высшем уровне!
  • И
    Ирина
    26 мая 2024
    По лермонтовским местам Пятигорска
    Добрый день! Замечательная экскурсия и отличный гид Екатерина. Все прошло отлично.
  • Я
    Яна
    14 мая 2024
    Пятигорск известный и неизведанный
    Пару дней назад были на экскурсии с Александром. Это был потрясающе интересный рассказ. Совершенно не заметили как пролетело время. И даже не заметили периодически начинающийся дождик. Александр очень любит город, хорошо знает его история и потрясающий рассказчик. Очень рекомендую экскурсию!
  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Пятигорск известный и неизведанный
    Отличная экскурсия. Отдельно стоит отметить очень удобный маршрут. Он начинается в верхней точки маршрута и по ходу экскурсии спускается вниз в самый центр города, что очень удобно. Александр прекрасно вел экскурсию, рассказал много интересного об истории и жизни города.
  • Д
    Дарья
    25 марта 2024
    По Пятигорску в мини-группе: о городе на водах и местных народах
    Экскурсия очень понравилась! Легко, весело, интересно. С удовольствием посещу еще экскурсии Светланы, а в мае с Алексеем на Бештау
  • А
    Анна
    17 марта 2024
    По Пятигорску в мини-группе: о городе на водах и местных народах
    Были в пятигорске первый раз и одним днем. Хотели составить общее впечатление и познакомиться с городом. Светлана стала тем человеком, который помогла все это осуществить. Три часа прошли легко и познавательно.
  • Н
    Наталья
    17 марта 2024
    По Пятигорску в мини-группе: о городе на водах и местных народах
    Искренне благодарю экскурсовода Светлану. Три часа пролетели незаметно, и это было не занудное перечисление дат, имëн и событий, а живой
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    эмоциональный лëгкий рассказ, точнее беседа, в которую вовлечены все участники. Светлана очень гибко учитывает пожелания экскурсантов, стараясь, чтобы всем - и взрослым, и детям - было и комфортно, и интересно. С удовольствием буду рекомендовать эту экскурсию знакомым.

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «История и архитектура»

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  3. По Пятигорску в мини-группе: о городе на водах и местных народах
  4. Пятигорск: история в домах
  5. Город-феникс: путешествие в Грозный из Пятигорска
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  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "История и архитектура" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 1 700 до 24 999. Туристы уже оставили гидам 191 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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