1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Лермонтовский Пятигорск: путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу XIX века, исследуя места, связанные с жизнью и творчеством великого Лермонтова
Начало: У входа в Провал
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пятигорск известный и неизведанный: путешествие по следам истории
Пятигорск - шкатулка с сокровищами. Узнайте о знаменитых и тайных местах города на индивидуальной экскурсии
Начало: Около Лазаревского храма
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
3 часа
По Пятигорску в мини-группе: о городе на водах и местных народах
Несложный и увлекательный променад по лучшим «водяным» местам курорта
Начало: Кафе Печорин
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:30 и 14:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1 700₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Пятигорск: история в домах
Погрузиться в архитектурные детали и невыдуманные рассказы о прошлом
Начало: По вашему адресу проживания
17 июня в 08:00
19 июня в 08:00
8 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Город-феникс: путешествие в Грозный из Пятигорска
Познакомиться с историей, традициями и визитными карточками столицы Чеченской Республики
19 июня в 06:00
22 июня в 06:00
24 999₽ за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Расписание: Воскресенье в 08:20
2 200₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Архитектурные сюжеты Пятигорска
Полюбоваться старинными домами и узнать, как менялся облик города
Начало: У памятника Ермолову
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Джип-тур в Северную Осетию: тайны Дигории и древнее поселение Галиат
Захватывающее путешествие на Toyota Land Cruiser в один из самых живописных районов республики
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
19 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений4 июня 2024Экскурсия выше всех похлав, Александр очень душевный человек рекомендую всем его. Очень много чего узнали про нашу историю.
- ГГалина3 июня 2024Т. К. это была уже не первая экскурсия по Пятигорску, Екатерина смогла показать город с другого ракурса, моментально поняв, что
- ИИлья1 июня 2024Были в начале апреля, экскурсия понравилась. Нам рассказали и про Лермонтовские места и про сам город. Было отлично!
- ТТатьяна30 мая 2024Большое спасибо за прекрасную экскурсию Кириллу. Искала небанальную экскурсию именно с архитектурным уклоном. Экскурсия очень интересная и познавательная. Все организовано на высшем уровне!
- ИИрина26 мая 2024Добрый день! Замечательная экскурсия и отличный гид Екатерина. Все прошло отлично.
- ЯЯна14 мая 2024Пару дней назад были на экскурсии с Александром. Это был потрясающе интересный рассказ. Совершенно не заметили как пролетело время. И даже не заметили периодически начинающийся дождик. Александр очень любит город, хорошо знает его история и потрясающий рассказчик. Очень рекомендую экскурсию!
- ЕЕлена13 мая 2024Отличная экскурсия. Отдельно стоит отметить очень удобный маршрут. Он начинается в верхней точки маршрута и по ходу экскурсии спускается вниз в самый центр города, что очень удобно. Александр прекрасно вел экскурсию, рассказал много интересного об истории и жизни города.
- ДДарья25 марта 2024Экскурсия очень понравилась! Легко, весело, интересно. С удовольствием посещу еще экскурсии Светланы, а в мае с Алексеем на Бештау
- ААнна17 марта 2024Были в пятигорске первый раз и одним днем. Хотели составить общее впечатление и познакомиться с городом. Светлана стала тем человеком, который помогла все это осуществить. Три часа прошли легко и познавательно.
- ННаталья17 марта 2024Искренне благодарю экскурсовода Светлану. Три часа пролетели незаметно, и это было не занудное перечисление дат, имëн и событий, а живой
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «История и архитектура»
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