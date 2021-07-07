Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

Что вас ожидает

Путь по Черекской теснине

Наш маршрут пройдет по живописному горному массиву, в котором прорублен тоннель. Но не менее интересна и старая дорога к Верхней Балкарии, которая идет в обход по узкой скальной полке над обрывом высотой более 800 метров. Вы исследуете глубокую Черекскую теснину, вручную построенную балкарцами, полюбуетесь головокружительными видами и узнаете о съемках фильма «Война» Алексея Балабанова, которые проходили в этих местах.

Колорит Верхней Балкарии

Вы окажетесь в одном из старейших балкарских селений в республике, где сохранились целые кварталы, нетронутые временем. Вы пройдете по древним улицам, услышите историю родовой башни Абаевых и восхититесь прекрасной панорамой горной долины. А после мы можем заглянуть в этно-ресторан, где вы отведаете блюда национальной кухни.

Нетронутая балкарская природа

По пути к селению мы остановимся у таинственных Голубых озер: я расскажу, в чем заключается их секрет, который не смог разгадать даже Жак-Ив Кусто. Обратный путь пройдет через заповедный край Уштулу, где вас очаруют снежные пики высотой 4 тысячи метров, заповедные леса и источники дикого нарзана. А в финале нашего путешествия вы сможете искупаться в целебных термальных водах.

Организационные детали