Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

Секретный Кавказ: на внедорожнике в Верхнюю Балкарию

Открыть нетуристические уголки Кабардино-Балкарии и побывать в аутентичном горном селении

4
1 отзыв
В солнечной долине в окружении гор приютилась Верхняя Балкария — одно из древнейших селений региона и главная цель нашего путешествия.

Приготовьтесь проникнуться традициями и бытом балкарцев, пройти над обрывом по Черекской теснине, полюбоваться Голубыми озерами, влюбиться в снежные пики Уштулу.

А главное — открыть неизведанные грани загадочной Кабардино-Балкарии!
Секретный Кавказ: на внедорожнике в Верхнюю Балкарию
Секретный Кавказ: на внедорожнике в Верхнюю Балкарию
Секретный Кавказ: на внедорожнике в Верхнюю Балкарию
Секретный Кавказ: на внедорожнике в Верхнюю Балкарию
Секретный Кавказ: на внедорожнике в Верхнюю Балкарию
Секретный Кавказ: на внедорожнике в Верхнюю Балкарию
Секретный Кавказ: на внедорожнике в Верхнюю Балкарию
Секретный Кавказ: на внедорожнике в Верхнюю Балкарию
Секретный Кавказ: на внедорожнике в Верхнюю Балкарию
Секретный Кавказ: на внедорожнике в Верхнюю Балкарию
Секретный Кавказ: на внедорожнике в Верхнюю Балкарию
Секретный Кавказ: на внедорожнике в Верхнюю Балкарию
Секретный Кавказ: на внедорожнике в Верхнюю Балкарию
Секретный Кавказ: на внедорожнике в Верхнюю Балкарию

Что вас ожидает

Путь по Черекской теснине
Наш маршрут пройдет по живописному горному массиву, в котором прорублен тоннель. Но не менее интересна и старая дорога к Верхней Балкарии, которая идет в обход по узкой скальной полке над обрывом высотой более 800 метров. Вы исследуете глубокую Черекскую теснину, вручную построенную балкарцами, полюбуетесь головокружительными видами и узнаете о съемках фильма «Война» Алексея Балабанова, которые проходили в этих местах.

Колорит Верхней Балкарии
Вы окажетесь в одном из старейших балкарских селений в республике, где сохранились целые кварталы, нетронутые временем. Вы пройдете по древним улицам, услышите историю родовой башни Абаевых и восхититесь прекрасной панорамой горной долины. А после мы можем заглянуть в этно-ресторан, где вы отведаете блюда национальной кухни.

Нетронутая балкарская природа
По пути к селению мы остановимся у таинственных Голубых озер: я расскажу, в чем заключается их секрет, который не смог разгадать даже Жак-Ив Кусто. Обратный путь пройдет через заповедный край Уштулу, где вас очаруют снежные пики высотой 4 тысячи метров, заповедные леса и источники дикого нарзана. А в финале нашего путешествия вы сможете искупаться в целебных термальных водах.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: обед в национальном кафе, входные билеты на термальные источники — 100 руб. с человека
  • С собой необходимо взять: паспорт РФ, свидетельство о рождении (для детей), удобную обувь и одежду, купальные принадлежности (купальник, тапочки, полотенце)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Кирилл
Кирилл
Мы команда профессиональных гидов, по-настоящему любящих своё дело, живущих на Кавказе с самого рождения и знающих все традиции, обычаи и легенды кавказских народностей. Постоянно совершенствуемся в своём деле, лично ищем, изучаем и пропускаем через себя самые лучшие места Северного Кавказа. Все наши гиды имеют комфортные внедорожники и огромный опыт путешествий по горам Кавказа.
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1 реальный отзыв

В
7 июля 2021
Хороший не напряжённый гид. Никуда не гонит, создается ощущение расслабления от экскурсии. Показывал красивые места, рассказывал интересные притчи

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Кирилл проводит ещё 1 экскурсию

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