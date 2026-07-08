Кажется, у каждого города есть тёмная сторона — и Пятигорск не исключение.
Вы пройдёте по местам, где кипели страсти, совершались преступления и плелись аферы, чтобы по кусочкам восстановить криминальное прошлое города. Будьте готовы — после экскурсии тихие дворики могут показаться не такими уж скромными!
Вы пройдёте по местам, где кипели страсти, совершались преступления и плелись аферы, чтобы по кусочкам восстановить криминальное прошлое города. Будьте готовы — после экскурсии тихие дворики могут показаться не такими уж скромными!
Описание экскурсии
Исторический центр Пятигорска. Погуляем по местам игорных домов начала 20 века, где риск привлекал местных богачей и приезжих авантюристов.
Картёжные клубы. Расскажу, как азартные игры влияли на судьбы горожан и порой ставили их на грань между жизнью и смертью.
Публичные дома. Вы пройдёте возле бывших центров развлечений и неофициальной торговли. Рассмотрим, как развитие этого бизнеса формировало моральный облик города.
Тайны милиции. Вы услышите истории о непростых отношениях закона и криминала: как правоохранительные органы порой закрывали глаза на дела ради личной выгоды.
Организационные детали
- За дополнительную плату организую трансфер из других городов Кавказских Минеральных Вод
- Программа рассчитана только на совершеннолетних участников — будут темы 18+
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 198 туристов
Приветствую вас, мои дорогие любители путешествий и экскурсий! Меня зовут Евгений, я гид по Северному Кавказу! Живу в красивом городе-курорте Пятигорске, окружённом горами-лакколитами. Работаю с 2006 года. Имею официальный сертификат. Выбирайте тур своей мечты — и до встречи на маршрутах!
Входит в следующие категории Пятигорска
Похожие экскурсии на «Старый Пятигорск: карты, деньги, криминал (18+)»
Индивидуальная
до 8 чел.
Пятигорск: пешком по живописным тропам старейшего бальнеокурорта. Индивидуальная экскурсия
Увидеть все главные достопримечательности города и понять, в чём секрет его притягательности
10 июл в 12:00
11 июл в 08:30
от 5450 ₽ за всё до 8 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Пятигорск известный и неизведанный
Погулять по старинным улицам, расшифровать архитектурное наследие города и погрузиться в его историю
Начало: Около нижней станции канатной дороги
14 июл в 08:00
15 июл в 08:00
от 7410 ₽
7800 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Пятигорск - город-музей
Погулять по сказочным улицам города и погрузиться в его невероятную историю на авторской экскурсии
Начало: У парка Цветник
Расписание: во вторник, среду, четверг и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
10 июл в 10:00
2000 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Пятигорск: в мини-группе пешком по живописным тропам старейшего бальнеокурорта
Увидеть все главные достопримечательности города и понять, в чём секрет его притягательности
Начало: У озера Провал
10 июл в 10:00
11 июл в 08:00
2000 ₽ за человека
от 8000 ₽ за человека