Кажется, у каждого города есть тёмная сторона — и Пятигорск не исключение. Вы пройдёте по местам, где кипели страсти, совершались преступления и плелись аферы, чтобы по кусочкам восстановить криминальное прошлое города. Будьте готовы — после экскурсии тихие дворики могут показаться не такими уж скромными!

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Описание экскурсии

Исторический центр Пятигорска. Погуляем по местам игорных домов начала 20 века, где риск привлекал местных богачей и приезжих авантюристов.

Картёжные клубы. Расскажу, как азартные игры влияли на судьбы горожан и порой ставили их на грань между жизнью и смертью.

Публичные дома. Вы пройдёте возле бывших центров развлечений и неофициальной торговли. Рассмотрим, как развитие этого бизнеса формировало моральный облик города.

Тайны милиции. Вы услышите истории о непростых отношениях закона и криминала: как правоохранительные органы порой закрывали глаза на дела ради личной выгоды.

Организационные детали