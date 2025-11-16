Мои заказы

Ожерелье Пятигорска

Увидеть все главные достопримечательности города и понять, в чём секрет его притягательности
Приглашаем прогуляться от знаменитого озера Провал до старейшего парка региона. Вы увидите первую кофейню, Лермонтовскую галерею и грот Дианы. Познакомитесь с историей этих мест и услышите о знаменитостях прошлого, которые здесь бывали. А ещё выясните, где и почему любят проводить время местные жители.
1 отзыв
Описание экскурсии

  • Начнём у знаменитого озера Провал — уникального природного объекта карстового происхождения
  • Оправимся на Провальский бульвар, который с конца 19 века украшает изысканная архитектура бывших дач
  • Прогуляемся по тенистым аллеям Эммануэлевского парка — когда-то здесь проходил живописный маршрут пятигорского трамвая «босоножка»
  • Поднимемся по склону Михайловской горы к Эоловой арфе — изящной ротонде
  • Заглянем в грот Лермонтова — место, где поэт любил проводить время и находил вдохновение
  • Полюбуемся Академической галереей — в её стенах когда-то струилась целебная вода первого питьевого бювета Пятигорска
  • Спустимся к легендарному Орлу — символу Кавказских Минеральных Вод
  • Дойдём до Китайской беседки, чтобы полюбоваться панорамой курорта
  • Завершим в старейшем парке — «Цветнике»

Вы узнаете:

  • Почему Пятигорск назван именно так и какое поселение было на этих землях до его появления
  • Как местные источники определили судьбу курорта
  • Почему один знаменитый писатель выбрал именно Пятигорск для своего последнего бала
  • О жизни и смерти Лермонтова в Пятигорске и его окрестностях

Организационные детали

  • Протяжённость маршрута — около 3 км. Экскурсия состоится в любую погоду
  • Обратите внимание — по понедельникам вход к озеру Провал закрыт
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Пятигорске
Наша команда — аттестованные гиды и коренные жители Кавказских Минеральных Вод. Мы любим и гордимся своим краем, для нас он не просто место на карте, а дом, наполненный историей, легендами,
особой атмосферой, которыми мы стремимся поделиться с вами! К каждому гостю относимся с вниманием и индивидуальным подходом — без шаблонных речей, выбирая темы и маршрут, которые вызывают у вас наибольший интерес. Наши экскурсии проходят в комфортном ритме, с возможностью осмотреть достопримечательности и получить насыщенные впечатления от экскурсии!

Родион
16 ноя 2025
Отлично организованная экскурсия. Получили массу положительных эмоций, и огромное количество интересной информации о знаковых местах Пятигорска.
Татьяна замечательный экскурсовод: очень доступно и грамотно донесла материал, ответила на все наши вопросы, дала кучу рекомендаций где ещё прогуляться и вкусно перекусить.
Спасибо большое!
