Приглашаем прогуляться от знаменитого озера Провал до старейшего парка региона. Вы увидите первую кофейню, Лермонтовскую галерею и грот Дианы. Познакомитесь с историей этих мест и услышите о знаменитостях прошлого, которые здесь бывали. А ещё выясните, где и почему любят проводить время местные жители.
Описание экскурсии
- Начнём у знаменитого озера Провал — уникального природного объекта карстового происхождения
- Оправимся на Провальский бульвар, который с конца 19 века украшает изысканная архитектура бывших дач
- Прогуляемся по тенистым аллеям Эммануэлевского парка — когда-то здесь проходил живописный маршрут пятигорского трамвая «босоножка»
- Поднимемся по склону Михайловской горы к Эоловой арфе — изящной ротонде
- Заглянем в грот Лермонтова — место, где поэт любил проводить время и находил вдохновение
- Полюбуемся Академической галереей — в её стенах когда-то струилась целебная вода первого питьевого бювета Пятигорска
- Спустимся к легендарному Орлу — символу Кавказских Минеральных Вод
- Дойдём до Китайской беседки, чтобы полюбоваться панорамой курорта
- Завершим в старейшем парке — «Цветнике»
Вы узнаете:
- Почему Пятигорск назван именно так и какое поселение было на этих землях до его появления
- Как местные источники определили судьбу курорта
- Почему один знаменитый писатель выбрал именно Пятигорск для своего последнего бала
- О жизни и смерти Лермонтова в Пятигорске и его окрестностях
Организационные детали
- Протяжённость маршрута — около 3 км. Экскурсия состоится в любую погоду
- Обратите внимание — по понедельникам вход к озеру Провал закрыт
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Пятигорске
Наша команда — аттестованные гиды и коренные жители Кавказских Минеральных Вод. Мы любим и гордимся своим краем, для нас он не просто место на карте, а дом, наполненный историей, легендами,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Родион
16 ноя 2025
Отлично организованная экскурсия. Получили массу положительных эмоций, и огромное количество интересной информации о знаковых местах Пятигорска.
Татьяна замечательный экскурсовод: очень доступно и грамотно донесла материал, ответила на все наши вопросы, дала кучу рекомендаций где ещё прогуляться и вкусно перекусить.
Спасибо большое!
Татьяна замечательный экскурсовод: очень доступно и грамотно донесла материал, ответила на все наши вопросы, дала кучу рекомендаций где ещё прогуляться и вкусно перекусить.

Спасибо большое!
Спасибо большое!
