Приглашаем прогуляться от знаменитого озера Провал до старейшего парка региона. Вы увидите первую кофейню, Лермонтовскую галерею и грот Дианы. Познакомитесь с историей этих мест и услышите о знаменитостях прошлого, которые здесь бывали. А ещё выясните, где и почему любят проводить время местные жители.
Описание экскурсии
- Начнём у знаменитого озера Провал — уникального природного объекта карстового происхождения
- Оправимся на Провальский бульвар, который с конца 19 века украшает изысканная архитектура бывших дач
- Прогуляемся по тенистым аллеям Эммануэлевского парка — когда-то здесь проходил живописный маршрут пятигорского трамвая «босоножка»
- Поднимемся по склону Михайловской горы к Эоловой арфе — изящной ротонде
- Заглянем в грот Лермонтова — место, где поэт любил проводить время и находил вдохновение
- Полюбуемся Академической галереей — в её стенах когда-то струилась целебная вода первого питьевого бювета Пятигорска
- Спустимся к легендарному Орлу — символу Кавказских Минеральных Вод
- Дойдём до Китайской беседки, чтобы полюбоваться панорамой курорта
- Завершим в старейшем парке — «Цветнике»
Вы узнаете:
- Почему Пятигорск назван именно так и какое поселение было на этих землях до его появления
- Как местные источники определили судьбу курорта
- Почему один знаменитый писатель выбрал именно Пятигорск для своего последнего бала
- О жизни и смерти Лермонтова в Пятигорске и его окрестностях
Организационные детали
- Протяжённость маршрута — около 3 км. Экскурсия состоится в любую погоду
- Обратите внимание — по понедельникам вход к озеру Провал закрыт
- С вами будет гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У озера Провал
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 и 17:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 158 туристов
Наша команда — аттестованные гиды и коренные жители Кавказских Минеральных Вод. Мы любим и гордимся своим краем, для нас он не просто место на карте, а дом, наполненный историей, легендами,
