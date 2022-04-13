ежедневно в 06:45

Горная Ингушетия - поездка в мини-группе из Пятигорска

К незабываемым пейзажам, башенным комплексам, покинутым аулам и храмам древней ингушской земли

Мини-группа
В поездке по малоизведанной и таинственной Ингушетии вы откроете сказочную природу края — с альпийскими лугами, сосновыми рощами и широколиственными лесами в окружении могучих гор.

Разберетесь в устройстве легендарных башенных комплексов и посетите покинутые аулы.

А также познакомитесь с удивительной историей одного из первых христианских храмов России.
Горная Ингушетия - поездка в мини-группе из Пятигорска
Горная Ингушетия - поездка в мини-группе из Пятигорска
Горная Ингушетия - поездка в мини-группе из Пятигорска
Горная Ингушетия - поездка в мини-группе из Пятигорска
Горная Ингушетия - поездка в мини-группе из Пятигорска
Горная Ингушетия - поездка в мини-группе из Пятигорска
Горная Ингушетия - поездка в мини-группе из Пятигорска
Горная Ингушетия - поездка в мини-группе из Пятигорска
Горная Ингушетия - поездка в мини-группе из Пятигорска
Горная Ингушетия - поездка в мини-группе из Пятигорска
Горная Ингушетия - поездка в мини-группе из Пятигорска
Горная Ингушетия - поездка в мини-группе из Пятигорска
Горная Ингушетия - поездка в мини-группе из Пятигорска
Горная Ингушетия - поездка в мини-группе из Пятигорска
Горная Ингушетия - поездка в мини-группе из Пятигорска
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Что вас ожидает

Фантастические пейзажи

Вы откроете непередаваемую красоту Джейрахского ущелья, изумруда Ингушетии и одного из самых ярких природных сокровищ Кавказских гор. А также полюбуетесь живописными панорамами окрестностей на Цей-Лоамском перевале и, при благосклонности погоды, увидите Казбек — до границы с Грузией здесь всего 5 км.

Страна башен

Ингушы называют себя «галгаи» — жители гор, строители башен. Местные башенные комплексы внесены в список ЮНЕСКО, а Вовнушки входят в 7 чудес России. На экскурсии вы посетите знаменитые шедевры средневековой архитектуры и ощутите особый колорит древнего горного края. В нашей программе:

  • Эрзи — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. В нем восемь боевых, две полубоевые и 47 жилых башен, а вокруг каменные оборонительные стены.
  • Эгикал — средневековая столица Ингушетии на южном склоне горы Цей-Лоам в Ассинском ущелье. Был жилым населенным пунктом до середины 20 века. Здесь сохранилось более ста различных построек: боевые, полубоевые, жилые башни и склепы.
  • Вовнушки — один из самых впечатляющих комплексов Ингушетии. Вы узнаете о родовых башнях ингушского тейпа «Оздой» и оцените удивительную гармонию сооружений, будто продолжающих скалы.
  • Таргим — покинутый аул, в котором еще семь лет назад жили люди. Сейчас здесь расположено восемь боевых и полубоевых башен, 16 жилых строений, пара мавзолеев, 19 склепов и пять святилищ.

Храм Тхаба-Ерды — один из древнейших в России

В Ассинском ущелье, между аулами Хайрахе и Пуй находится древний религиозный памятник, о котором не утихают споры среди историков, археологов и искусствоведов. Мы поговорим об истории обнаружения храма в конце 18 века и кратком периоде распространения православия на землях чеченцев и ингушей. А также вы узнаете о вайнахском языческом святилище, на месте которого возвели христианскую святыню.

Организационные детали

Формат путешествия

  • Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике
  • Программа подойдет для людей с любой физической подготовкой
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован

Дополнительные расходы и подготовка к поездке

  • Питание в местных проверенных кафе с национальной кухней (~ 300р). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой
  • Входной билет в заповедник — 150 руб. /чел. оплачивается в кассе
  • Позаботьтесь об удобной одежде по сезону и возьмите с собой документы (паспорт/ свидетельство о рождении)

Дополнительные опции

  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду), а также в индивидуальном формате
  • Стоимость индивидуального тура — 22 000 руб. за 1-4 человек + 2500 руб. за каждого следующего человека

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у места вашего проживания
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 06:45
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 06:45

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