ежедневно в 06:45

Горная Ингушетия - поездка в мини-группе из Пятигорска
К незабываемым пейзажам, башенным комплексам, покинутым аулам и храмам древней ингушской земли
В поездке по малоизведанной и таинственной Ингушетии вы откроете сказочную природу края — с альпийскими лугами, сосновыми рощами и лиственными лесами в окружении могучих гор. Разберетесь в устройстве легендарных башенных комплексов и посетите покинутые аулы. А также познакомитесь с удивительной историей одного из первых христианских храмов России.
Вы откроете непередаваемую красоту Джейрахского ущелья, изумруда Ингушетии и одного из самых ярких природных сокровищ Кавказских гор. А также полюбуетесь живописными панорамами окрестностей на Цей-Лоамском перевале и, при благосклонности погоды, увидите Казбек — до границы с Грузией здесь всего 5 км.
Страна башен
Ингушы называют себя «галгаи» — жители гор, строители башен. Местные башенные комплексы внесены в список ЮНЕСКО, а Вовнушки входят в 7 чудес России. На экскурсии вы посетите знаменитые шедевры средневековой архитектуры и ощутите особый колорит древнего горного края. В нашей программе:
Эрзи — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. В нем восемь боевых, две полубоевые и 47 жилых башен, а вокруг каменные оборонительные стены.
Эгикал — средневековая столица Ингушетии на южном склоне горы Цей-Лоам в Ассинском ущелье. Был жилым населенным пунктом до середины 20 века. Здесь сохранилось более ста различных построек: боевые, полубоевые, жилые башни и склепы.
Вовнушки — один из самых впечатляющих комплексов Ингушетии. Вы узнаете о родовых башнях ингушского тейпа «Оздой» и оцените удивительную гармонию сооружений, будто продолжающих скалы.
Таргим — покинутый аул, в котором еще семь лет назад жили люди. Сейчас здесь расположено восемь боевых и полубоевых башен, 16 жилых строений, пара мавзолеев, 19 склепов и пять святилищ.
Храм Тхаба-Ерды — один из древнейших в России
В Ассинском ущелье, между аулами Хайрахе и Пуй находится древний религиозный памятник, о котором не утихают споры среди историков, археологов и искусствоведов. Мы поговорим об истории обнаружения храма в конце 18 века и кратком периоде распространения православия на землях чеченцев и ингушей. А также вы узнаете о вайнахском языческом святилище, на месте которого возвели христианскую святыню.
Организационные детали
Формат путешествия
Время выезда может быть изменено в зависимости от состава группы
Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике
Программа подойдет для людей с любой физической подготовкой
В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован
Дополнительные расходы и подготовка к поездке
Питание в местных проверенных кафе с национальной кухней (~ 450р). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой.
Входной билет в заповедник — 150 руб. /чел. оплачивается в кассе
Позаботьтесь об удобной одежде по сезону и возьмите с собой документы (паспорт/ свидетельство о рождении)
Дополнительные опции
Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду), а также в индивидуальном формате
ежедневно в 06:45 и 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:45 и 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3000 туристов
Приветствую вас на гостеприимной кавказской земле! В течение нескольких лет я организую и провожу экскурсии и джип-туры для российских и иностранных туристов в горах Северного Кавказа.
Моя команда состоит из опытных читать дальшеуменьшить
гидов, влюблённых в горы! Мы объединили знания и опыт для организации необычных туров, насыщенных культурой, историей, традиционной кавказской кухней и невероятными пейзажами.
В нашем арсенале: однодневные экскурсии и многодневные туры, джип-туры, экстрим-туры, активный отдых, этнотуризм! Круглый год для вас разнообразное меню путешествий, захватывающие дух локации, веселая компания — наша надежная команда.
Хотите отдохнуть так, чтобы помнить об этом всю жизнь? Ждём вас!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фирсова
Дата посещения: 14 апр 2026
Комфортный автомобиль, шикарный и пунктуальный водитель- гид, интересные рассказы и факты, уйма юмора, красивые виды... а что еще нужно? Благодарим за прекрасно проведённый день, снег и дождь настроение не испортил)
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Regina
Могу только посоветовать организатора: подробное пояснение по маршруту, гиду, безопасности, учет пожеланий. Машина отличная, чистая, комфортная. Гид Александр шикарно рассказал об Ингушетии. Пару мест не посмотрели их-за погодных условий, но впечатления от экскурсии это не испортило. Организатор всегда на связи. Рекомендую!
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Виталия
Экскурсия понравилась. Нам не очень повезло с погодой, но впечатлений это не испортило. А скорее повезло, увидели невероятные виды, да ещё изменяющиеся в моменте от солнечных видов до облаков - читать дальшеуменьшить
туч - грозы с молниями, громом и дождём. Цей-Лоамский перевал - это чудо природы. Обязательно к просмотру. Родовые башни необычны и интересны. Нам повезло с экскурсоводом Станиславом. Как он сам сказал про себя, что он очень любознательный и интересующийся человек. Он много и интересно рассказывал обо всём. Отвечал на все вопросы. Предлагал и обсуждал со всеми участниками остановки, время посещения и дальнейший путь. Никого не торопил. Доброжелательный и знающий экскурсовод Станислав, спасибо Вам!
+2
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Анжелика
Поездка была потрясающей! Невероятные виды и красота природы и рукотворные памятники древней культуры. Хотя поездка и длительная, но не утомительная благодаря нашему гиду-водителю. Нам ооочень повезло с гидом, вел экскурсию читать дальшеуменьшить
Одиссей. Интересно рассказывал историю, всегда находил ответы на вопросы, давал возможность осмотреть достопримечательности, помогал при необходимости при подъеме- спуске(кстати, имейте ввиду, что обувь лучше одевать удобную, с не скользящей подошвой). Посетили и осмотрели 5 локаций, вкусно и сытно пообедали. И вся компания подобралась приятная, обратная дорога прошла незаметно. Автомобиль комфортный, удобные широкие кресла. В общем впечатления потрясающие и незабываемые!
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Данил
14 мая 2023 года съездили в Ингушетию с гидом Сергеем группой из 5 человек. Погода была неудачная - в городах КМВ шли непрекращающиеся дожди, но гида эта погодная ситуация ни читать дальшеуменьшить
капли не смутила - вождение было приятным, комфортным, даже на заднем ряду. Андрей вел машину аккуратно, даже в условиях почти нулевой видимости из-за тумана и снега. Долгая дорога до первой остановки компенсировалась сытным, бюджетным завтраком/перекусом в Владикавказе - за выбор заведения Сергею отдельная благодарность (можно было даже взять с собой и перекусить по возможности). По дороге Андрей рассказывал об особенностях местности, ее истории, отвечал на задаваемые вопросы. Тон поездке задала первая локация, где можно было оказаться внутри башни на верхней ее точке - небольшая доля экстрима никому не помешала. К сожалению из-за погодных условий (и размытых дорог) не получилось посетить одну из заявленных локаций, Эрзи, но Сергей оперативно сориентировался на местности и мы посетили другую, Хамхи, редко доступную к посещению. Единственным минусом поездки была непогода, но в самой Ингушетии она была получше - пасмурность и небольшой дождь. Но в таком виде горная местность не менее чарующая и даже более загадочная - это никак не повлияло на полученные впечатления.
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Alisa
На эту экскурсию обязательно нужно ехать! Ингушетия - совершенно особенная республика, небольшая, но очень необычная. Здесь какая-то особенная атмосфера, вроде бы те же горы, но все же другие, воздух такой вкусный, солнышко такое теплое! Казбек совсем рядом, машет своей снежной верхушкой из-за гор пониже. Наш гид-водитель Одиссей просто супер! Это была одна из лучших экскурсий по Кавказу!
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