ежедневно в 06:45

В поездке по малоизведанной и таинственной Ингушетии вы откроете сказочную природу края — с альпийскими лугами, сосновыми рощами и лиственными лесами в окружении могучих гор. Разберетесь в устройстве легендарных башенных комплексов и посетите покинутые аулы. А также познакомитесь с удивительной историей одного из первых христианских храмов России.

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Описание экскурсии

Фантастические пейзажи

Вы откроете непередаваемую красоту Джейрахского ущелья, изумруда Ингушетии и одного из самых ярких природных сокровищ Кавказских гор. А также полюбуетесь живописными панорамами окрестностей на Цей-Лоамском перевале и, при благосклонности погоды, увидите Казбек — до границы с Грузией здесь всего 5 км.

Страна башен

Ингушы называют себя «галгаи» — жители гор, строители башен. Местные башенные комплексы внесены в список ЮНЕСКО, а Вовнушки входят в 7 чудес России. На экскурсии вы посетите знаменитые шедевры средневековой архитектуры и ощутите особый колорит древнего горного края. В нашей программе:

Эрзи — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. В нем восемь боевых, две полубоевые и 47 жилых башен, а вокруг каменные оборонительные стены.

— один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. В нем восемь боевых, две полубоевые и 47 жилых башен, а вокруг каменные оборонительные стены. Эгикал — средневековая столица Ингушетии на южном склоне горы Цей-Лоам в Ассинском ущелье. Был жилым населенным пунктом до середины 20 века. Здесь сохранилось более ста различных построек: боевые, полубоевые, жилые башни и склепы.

— средневековая столица Ингушетии на южном склоне горы Цей-Лоам в Ассинском ущелье. Был жилым населенным пунктом до середины 20 века. Здесь сохранилось более ста различных построек: боевые, полубоевые, жилые башни и склепы. Вовнушки — один из самых впечатляющих комплексов Ингушетии. Вы узнаете о родовых башнях ингушского тейпа «Оздой» и оцените удивительную гармонию сооружений, будто продолжающих скалы.

— один из самых впечатляющих комплексов Ингушетии. Вы узнаете о родовых башнях ингушского тейпа «Оздой» и оцените удивительную гармонию сооружений, будто продолжающих скалы. Таргим — покинутый аул, в котором еще семь лет назад жили люди. Сейчас здесь расположено восемь боевых и полубоевых башен, 16 жилых строений, пара мавзолеев, 19 склепов и пять святилищ.

Храм Тхаба-Ерды — один из древнейших в России

В Ассинском ущелье, между аулами Хайрахе и Пуй находится древний религиозный памятник, о котором не утихают споры среди историков, археологов и искусствоведов. Мы поговорим об истории обнаружения храма в конце 18 века и кратком периоде распространения православия на землях чеченцев и ингушей. А также вы узнаете о вайнахском языческом святилище, на месте которого возвели христианскую святыню.

Организационные детали

Формат путешествия

Время выезда может быть изменено в зависимости от состава группы

Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике

Программа подойдет для людей с любой физической подготовкой

В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован

Дополнительные расходы и подготовка к поездке

Питание в местных проверенных кафе с национальной кухней (~ 450р). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой.

Входной билет в заповедник — 150 руб. /чел. оплачивается в кассе

Позаботьтесь об удобной одежде по сезону и возьмите с собой документы (паспорт/ свидетельство о рождении)

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