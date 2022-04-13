ежедневно в 06:45

Вы откроете непередаваемую красоту Джейрахского ущелья, изумруда Ингушетии и одного из самых ярких природных сокровищ Кавказских гор. А также полюбуетесь живописными панорамами окрестностей на Цей-Лоамском перевале и, при благосклонности погоды, увидите Казбек — до границы с Грузией здесь всего 5 км.
Ингушы называют себя «галгаи» — жители гор, строители башен. Местные башенные комплексы внесены в список ЮНЕСКО, а Вовнушки входят в 7 чудес России. На экскурсии вы посетите знаменитые шедевры средневековой архитектуры и ощутите особый колорит древнего горного края. В нашей программе:
В Ассинском ущелье, между аулами Хайрахе и Пуй находится древний религиозный памятник, о котором не утихают споры среди историков, археологов и искусствоведов. Мы поговорим об истории обнаружения храма в конце 18 века и кратком периоде распространения православия на землях чеченцев и ингушей. А также вы узнаете о вайнахском языческом святилище, на месте которого возвели христианскую святыню.