Йога на сапбордах — это сочетание физической активности, медитации и баланса. Практика пройдёт на живописном озере в посёлке Иноземцево. Под руководством сертифицированного инструктора по хатха-йоге вы выполните серию асан. Вместо ковриков — доски, на которых нужно будет балансировать. А в конце — шавасана, тоже на воде!
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00
Описание водной прогулки
Регулярные занятия SUP-йогой помогает улучшить физическую форму и укрепить корпус, развить баланс и координацию, снизить стресс и даже повысить уверенность в себе. С нами вы попробуете новый вид активности — и, возможно, у вас появится новое увлечение.
- Перед началом занятия мы проведём инструктаж по технике безопасности на воде
- Инструктор научит основам SUP-йоги и поможет выполнить упражнения правильно и безопасно
- Во время занятий сапы будут закреплены на док-станции
Предложение понравится тем, кто:
— интересуется йогой и хочет попробовать что-то новое
— любит активный отдых на природе
— ценит гармонию с собой и окружающим миром
— готов к новым впечатлениям и приключениям
Предложение может не подойти тем, кто:
— боится воды или не умеет плавать
— имеет медицинские противопоказания
— предпочитает более спокойные виды отдыха
Организационные детали
- Аренда сапбордов включена в стоимость. Мы предоставляем всё необходимое: сап, весло, страховочный лиш (крепление на ноге, чтобы сап не уплыл в случае падения в воду), спасательный жилет, непромокаемый чехол для телефона
- Занятия подходят для людей старше 14 лет
- Если у вас есть какие-либо противопоказания или ограничения, рекомендуем проконсультироваться с врачом перед бронированием
- Практика может быть перенесена из-за неблагоприятной погоды
- Добраться до места проведения можно на личном автомобиле, общественном транспорте или такси
в воскресенье в 17:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У озера Каррас
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр и Нота — ваш гид в Пятигорске
Привет, друзья! 👋 Мы — Александр и Нота, создатели проекта о самостоятельных путешествиях. Наша страсть — открывать новые места, делиться красотой природы и вдохновлять на приключения. Почему мы любим путешествия? Потому чтоЗадать вопрос
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