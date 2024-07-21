Йога на сапбордах — это сочетание физической активности, медитации и баланса. Практика пройдёт на живописном озере в посёлке Иноземцево. Под руководством сертифицированного инструктора по хатха-йоге вы выполните серию асан. Вместо ковриков — доски, на которых нужно будет балансировать. А в конце — шавасана, тоже на воде!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Александр и Нота Ваш гид в Пятигорске

Описание водной прогулки

Регулярные занятия SUP-йогой помогает улучшить физическую форму и укрепить корпус, развить баланс и координацию, снизить стресс и даже повысить уверенность в себе. С нами вы попробуете новый вид активности — и, возможно, у вас появится новое увлечение.

Перед началом занятия мы проведём инструктаж по технике безопасности на воде

Инструктор научит основам SUP-йоги и поможет выполнить упражнения правильно и безопасно

Во время занятий сапы будут закреплены на док-станции

Предложение понравится тем, кто:

— интересуется йогой и хочет попробовать что-то новое

— любит активный отдых на природе

— ценит гармонию с собой и окружающим миром

— готов к новым впечатлениям и приключениям

Предложение может не подойти тем, кто:

— боится воды или не умеет плавать

— имеет медицинские противопоказания

— предпочитает более спокойные виды отдыха

Организационные детали