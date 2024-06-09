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Отправляемся на свидание с белоснежным великаном Эльбрусом! В группе до 8 человек вы доберетесь до горной поляны Азау, чтобы по канатной дороге взлететь к вечным снегам, альпийским лугам и панорамам, от которых веет мощью и свободой. Насладитесь озером Гижгит, лежащим в обрамлении скал.



А в пути полюбуемся горой Чегет, заглянем в долину нарзанов и прикоснемся к традициям местных жителей.