Отправляемся на свидание с белоснежным великаном Эльбрусом! В группе до 8 человек вы доберетесь до горной поляны Азау, чтобы по канатной дороге взлететь к вечным снегам, альпийским лугам и панорамам, от которых веет мощью и свободой. Насладитесь озером Гижгит, лежащим в обрамлении скал.
А в пути полюбуемся горой Чегет, заглянем в долину нарзанов и прикоснемся к традициям местных жителей.
А в пути полюбуемся горой Чегет, заглянем в долину нарзанов и прикоснемся к традициям местных жителей.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:45
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Дотянуться до Эльбруса!
Наш путь к Эльбрусу лежит вдоль завораживающего Баксанского ущелья к селению Азау и станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье». В дороге гид-водитель расскажет о покорении Эльбруса и обычаях местных жителей, поделится легендами и стихами, посвящёнными великану Кавказа. Затем в нашей программе:
- Подъем по канатной дороге до станции «Мир» (3500 м над у. м.) и лагеря альпинистов (3900 м над у. м.). Здесь легкие наполняются опьяняющим горным воздухом, а сердце замирает от ощущения свободы. С невероятной высоты вы полюбуетесь видами Кавказских гор, от которых захватывает дух, а затем встретитесь с красавцем Эльбрусом.
- Пейзажи горы Чегет. Вы погрузитесь в природу Приэльбрусья с неприступными стенами гор, вечными снегами, альпийскими лугами и уютными долинами.
- Озеро Гижгит — озеро, овеянное легендами. Вас очаруют его панорамы, а мы дополним увиденное сюжетами о кладах, историями о «золоте дураков» и настоящем золоте, расскажем о проявившихся петроглифах и поделимся другими любопытными фактами.
- Поляна Нарзанов в национальном заповеднике «Приэльбрусье». Земля здесь окрашена в цвет ржавчины — вы узнаете секрет этого явления и попробуете местную воду.
Организационные детали
- На экскурсию забираем также из Ессентуков и Кисловодска. Цена экскурсии при этом такая же.
- Поездка проходит с гидом-водителем на минивэнах Mercedes-Benz Sprinter, Hyundai Starex, Volkswagen Transporter, Peugeot; в каждом автомобиле — по 8 человек
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании). Стоимость — 17000 руб. за 1-4 человек + 2000 руб. за каждого следующего участника
- В программе предусмотрено время на обед. В кафе на поляне Азау вы сможете отведать блюда местной кухни (оплачивается отдельно). С собой можно взять перекус и воду.
- Подъем по канатной дороге оплачивается дополнительно – 2000 руб. /чел.
- Маршрут экскурсии высокогорный, поэтому не рекомендуется людям, страдающим нарушением работы сердечно-сосудистой системы и гипертонией
- Оплата гиду на месте любым удобным для вас способом
- Погода в горах непредсказуема: могут пригодиться как солнцезащитные очки, головные уборы, так и куртки-ветровки, а также удобная обувь
ежедневно в 07:45
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3 700 ₽
|Детский
|3 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По ближайшему удобному месту, рядом с вашим адресом проживания. Гид назначит накануне поездки вечером
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:45
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алий — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 11565 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Мы команда гидов со стажем более 10 лет. С радостью покажем все самые живописные места Кавказских Минеральных Вод и расскажем о них интересные факты. Надеемся на скорую встречу.Задать вопрос
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