Лучший выборПятигорск - прогулка длиной в 200 лет
Погрузитесь в историю Пятигорска с экскурсией, где каждый шаг - это встреча с прошлым. Старинные ванны, гроты и истории ждут вас
Начало: У памятника О. Бендеру
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Здравствуй, Пятигорск
Откройте для себя Пятигорск с его историей и культурой. Посетите парк «Цветник», Эолову арфу и другие достопримечательности за 3 часа
Начало: У парка «Цветник»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6700 ₽ за всё до 4 чел.
Познавательная автопрогулка по Пятигорску
Все удовольствия для души, ума и тела
Начало: Место дуэли М.Ю. Лермонтова
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
6667 ₽ за всё до 4 чел.
Легенды и загадки Пятигорья
Вас ждет не просто прогулка по Пятигорску, а настоящее приключение среди легенд и тайн, которые оживут перед вами
Начало: У озера Провал, возле памятника Остапу Бендеру
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
7900 ₽ за всё до 50 чел.
до 6 чел.
Фотопрогулка по старинному Пятигорску
Посетить знаковые места города, узнать о них интересные факты и получить яркие снимки на память
Начало: У Емануелевского парка
Завтра в 12:00
21 янв в 12:00
8565 ₽ за всё до 6 чел.
Безенгийский Язык Тролля, Верхняя Балкария и замок Шато-Эркен
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
4500 ₽ за человека
Язык тролля или Скала предков, Верхняя Балкария, Голубые озера, термы
Начало: Договоритесь с гидом о комфортном месте встречи
Расписание: Ежедневно с 7:30 до 19:00
4500 ₽ за всё до 4 чел.
5%
Пятигорск - город, в который влюбляешься
Исследовать ключевые достопримечательности курорта и посетить лермонтовские места
Сегодня в 08:00
21 янв в 08:00
6650 ₽
7000 ₽ за всё до 4 чел.
3200 ₽ за человека
-
25%
Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе
Начало: Ваш адрес в Пятигорске
4500 ₽
6000 ₽ за человека
