Приглашаю вас на пешеходную прогулку-экскурсию с погружением в историю. Все знают, что самый лучший способ узнать город – пройти по нему пешком.
Проведу вас по старинным улицам, извилистым тропам, живописным склонам,
Описание экскурсииС чего всё началось: озеро Провал Начнем с верхней точки маршрута – Озера Провал, я расскажу, как оно возникло и почему по сей день является местом притяжения. Далее пройдемся по бульвару, рассматривая особняки начала XX века, подойдем к природным ваннам, называемым «бесстыжими», и обязательно проверим температуру воды. Тайный источник и Емануелевский парк Затем поищем старый питьевой источник, скрытый от посторонних глаз, и, конечно, пробуем его на вкус. А после заглянем в Емануелевский парк – место, которое притягивало к себе многих известных людей. Эолова арфа Подойдем к поющей ротонде на обрыве скалы – Эоловой арфе, с нее полюбуемся видами, которые вдохновляли Лермонтова, Пушкина и Толстого, и услышим, как она поет. Отсюда начинаются места, где жил, любил бродить и творить еще юный Лермонтов. Гора Горячая, Китайская беседка и парк Цветник Пройдем по мизантропической тропе на горе Горячей, которая бережно хранит воспоминания о людях и событиях прошедших эпох. Полюбуемся еще одним завораживающим видом на город уже с Китайской беседки, спустимся к скульптуре Орла – символу КМВ, и незаметно подойдем к парку Цветник, месту, откуда начинал зарождаться курорт. еро
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Провал
- Бесстыжие ванны
- Радоновые колодцы
- Эолова арфа
- Грот Лермонтова
- Академическая галерея
- Скульптура Орла
- Китайская беседка
- Грот Дианы
- Кофейня Гукасова
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск, Провальский курортный район
Завершение: Парк Цветник
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
6000 ₽ за экскурсию