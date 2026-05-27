Проведу вас по старинным улицам, извилистым тропам, живописным склонам, читать дальше уменьшить по которым когда-то давно гуляли известные люди, приезжающие сюда лечиться, здесь они вдохновлялись, засматриваясь в даль и полной грудью вдыхали аромат разнотравья.



Лермонтов даже упомянул об этом в знаменитом романе «Здесь воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка», – и мы ощутим эти прикосновения ветра, наслаждаясь природой. А ещё я расскажу о тех, чьи имена навсегда остались в памяти курортного города. Приглашаю вас на пешеходную прогулку-экскурсию с погружением в историю. Все знают, что самый лучший способ узнать город – пройти по нему пешком.

ЕЛЕНА Ваш гид в Пятигорске Индивидуальная экскурсия 6000 ₽ за экскурсию Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 3 часа 1-8 человек Пешком

Описание экскурсии С чего всё началось: озеро Провал Начнем с верхней точки маршрута – Озера Провал, я расскажу, как оно возникло и почему по сей день является местом притяжения. Далее пройдемся по бульвару, рассматривая особняки начала XX века, подойдем к природным ваннам, называемым «бесстыжими», и обязательно проверим температуру воды. Тайный источник и Емануелевский парк Затем поищем старый питьевой источник, скрытый от посторонних глаз, и, конечно, пробуем его на вкус. А после заглянем в Емануелевский парк – место, которое притягивало к себе многих известных людей. Эолова арфа Подойдем к поющей ротонде на обрыве скалы – Эоловой арфе, с нее полюбуемся видами, которые вдохновляли Лермонтова, Пушкина и Толстого, и услышим, как она поет. Отсюда начинаются места, где жил, любил бродить и творить еще юный Лермонтов. Гора Горячая, Китайская беседка и парк Цветник Пройдем по мизантропической тропе на горе Горячей, которая бережно хранит воспоминания о людях и событиях прошедших эпох. Полюбуемся еще одним завораживающим видом на город уже с Китайской беседки, спустимся к скульптуре Орла – символу КМВ, и незаметно подойдем к парку Цветник, месту, откуда начинал зарождаться курорт. еро

