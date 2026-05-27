Тропами старого Пятигорска

Приглашаю вас на пешеходную прогулку-экскурсию с погружением в историю. Все знают, что самый лучший способ узнать город – пройти по нему пешком.

Проведу вас по старинным улицам, извилистым тропам, живописным склонам,
по которым когда-то давно гуляли известные люди, приезжающие сюда лечиться, здесь они вдохновлялись, засматриваясь в даль и полной грудью вдыхали аромат разнотравья.

Лермонтов даже упомянут об этом в знаменитом романе «Здесь воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка», – и мы ощутим эти прикосновения ветра, наслаждаясь природой. А ещё я расскажу о тех, чьи имена навсегда остались в памяти курортного города.

Описание экскурсии

С чего всё началось: озеро Провал Начнем с верхней точки маршрута – Озера Провал, я расскажу, как оно возникло и почему по сей день является местом притяжения. Далее пройдемся по бульвару, рассматривая особняки начала XX века, подойдем к природным ваннам, называемым «бесстыжими», и обязательно проверим температуру воды. Тайный источник и Емануелевский парк Затем поищем старый питьевой источник, скрытый от посторонних глаз, и, конечно, пробуем его на вкус. А после заглянем в Емануелевский парк – место, которое притягивало к себе многих известных людей. Эолова арфа Подойдем к поющей ротонде на обрыве скалы – Эоловой арфе, с нее полюбуемся видами, которые вдохновляли Лермонтова, Пушкина и Толстого, и услышим, как она поет. Отсюда начинаются места, где жил, любил бродить и творить еще юный Лермонтов. Гора Горячая, Китайская беседка и парк Цветник Пройдем по мизантропической тропе на горе Горячей, которая бережно хранит воспоминания о людях и событиях прошедших эпох. Полюбуемся еще одним завораживающим видом на город уже с Китайской беседки, спустимся к скульптуре Орла – символу КМВ, и незаметно подойдем к парку Цветник, месту, откуда начинал зарождаться курорт. еро

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Озеро Провал
  • Бесстыжие ванны
  • Радоновые колодцы
  • Эолова арфа
  • Грот Лермонтова
  • Академическая галерея
  • Скульптура Орла
  • Китайская беседка
  • Грот Дианы
  • Кофейня Гукасова
Что включено
  • Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск, Провальский курортный район
Завершение: Парк Цветник
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

6000 ₽ за экскурсию