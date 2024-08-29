Побывать в Пятигорске и не исследовать гору Машук? Невозможно! Готовьте удобную одежду, кроссовки, бутылку воды и хорошее настроение — и вперёд! Будем гулять по горным тропам и склонам, отдыхать в рощах и лощинах, а закончим на альпийских лугах у самой вершины. Там заварим ароматный кофе в турке и устроим пикник со сладостями.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 12:00, 16:00, 18:00
Описание экскурсии
Я устрою для вас неспешную прогулку по живописным тропам главной вершины Пятигорска — горы Машук. Во время пешего подъёма на вершину вы узнаете о происхождении природных скал и связи этих мест с жизнью и творчеством М. Ю. Лермонтова. С самыми любознательными мы прогуляемся по лесным массивам, отыщем неизведанные тропы и раскроем 5 мистических загадок горы Бештау.
Маршрут прогулки
- Место дуэли Лермонтова — небольшая поляна близ Пятигорска на северо-западном склоне горы Машук. Именно здесь 15 июля 1841 года в возрасте 26 лет погиб классик русской литературы
- Перкальские скалы — местная природная достопримечательность, где растёт дикое разнотравье, протоптаны тропинки, а сверху открывается чудесный вид на Бештау
- Перкальский питомник — созданный более 120 лет назад, он стоял у истоков декоративного садоводства на Кавказских Минеральных Водах
- Заброшенная каменоломня на северо-восточном склоне Машука — здесь начинается дикий и необычный мир: извилистые тропинки, крутые обрывы и отвесные скальные склоны
- Озеро Провал — загадочное подземное озеро лазурного цвета, окутанное легендами и интересными историческими фактами
- Поляна на склоне горы Машук — там вас будет ждать пикник с чаем или кофе по-восточному. А ещё — незабываемые виды на окрестности
Организационные детали
- Прогулка будет неспешная и несложная: пойти может каждый, с любым уровнем физической подготовки
- За дополнительную плату (2500 руб.) могу приготовить сытные блюда прямо на природе. На выбор — шакшука, сэндвичи с беконом, овощи на гриле
в понедельник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00 и 16:00, во вторник в 12:00 и 16:00, в субботу в 14:00 и 18:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 788 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У подножья горы Машук
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00 и 16:00, во вторник в 12:00 и 16:00, в субботу в 14:00 и 18:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лера — ваш гид в Пятигорске
Доброго времени суток! Меня зовут Валерия, я — опытный гид-экскурсовод. Специализируюсь на экскурсиях по горам Пятигорска и его окрестностям. Если вы хотите отправиться в индивидуальное или групповое путешествие по горам Пятигорска — обращайтесь ко мне. Я поделюсь с вами моими знаниями и любовью к этому прекрасному региону. Проведу по вершинам гор, угощаю ароматным кофе и раскрываю тайны Пятигорска.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Диана
29 авг 2024
Лера, благодарю вас!!!
Прекрасная экскурсия, очень живописная, очень интересная!!!
За кофе и чай отдельное спасибо!!!
Прекрасная экскурсия, очень живописная, очень интересная!!!
За кофе и чай отдельное спасибо!!!
Виктория
29 авг 2024
Добрый день! Вчера были на экскурсии По тропам Машука: пикник - путешествие из Пятигорска. Валерия - отличный экскурсовод. Мы остались очень довольны. Интересный рассказ, грамотная речь, выстроенный маршрут. Ходили по
С
Светлана
27 авг 2024
Прогулка прошла отлично. Получился индивидуальный формат. Лера хорошо владеет материалом по истории, географии,топонимике родного края, знает отвечает на вопросы по ходу экскурсии, учитывает физические возможности экскурсанта по восхождению в горы. По пути был сделан привал на перекус с прекрасным видом на Бештау.
А
Анастасия
26 авг 2024
Валерия настоящий профессионал своего дела! Поделилась интересными историями, легендами, подробно отвечала на все вопросы. Рекомендую.
Маршрут несложный, и проходить его вдвойне приятно с учетом остановок на перекус, горячий кофе, чай на травах, вкусняшки создавали особую атмосферу и располагали к общению. Спасибо:)
Маршрут несложный, и проходить его вдвойне приятно с учетом остановок на перекус, горячий кофе, чай на травах, вкусняшки создавали особую атмосферу и располагали к общению. Спасибо:)
Входит в следующие категории Пятигорска
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