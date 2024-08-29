Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00 и 16:00, во вторник в 12:00 и 16:00, в субботу в 14:00 и 18:00

Экскурсия длится около 4 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала