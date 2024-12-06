Что вас ожидает:Мы с Вами направимся в урочище Джилы-Су — курортную местность в Кабардино-Балкарской Республике, расположенную на северной стороне Эльбруса. Наша поездка будет проходить по живописной высокогорной дороге. Одна из промежуточных видовых точек по пути в Джилы-Су — плато Шаджатмаз, расположенное на высоте около 2 тысяч метров. Отсюда открываются панорамные виды на весь регион Кавказских Минеральных Вод, Большой Кавказский хребет и Эльбрус. Здесь мы остановимся, чтобы размяться и сделать на память шикарные фотоснимки. Следующей локацией станет смотровая площадка над ущельем реки Харбас, откуда открывается вид на живописные скалы «Аватары». Также во время нашего путешествия мы увидим знаменитую Кавкзскую пирамиду — гору Тузлук, попьем лечебных нарзанов и посетим целых три водопада — Каракая-Су, Султан, Кызыл-Су. Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.

Еда и напитки не входят в стоимость экскурсии.