Ваш путь в урочище Джилы-Су будет проходить по одной из самых живописных дорог Кавказа.
Во время экскурсии вы увидите три водопада, Кавкзскую пирамиду — гору Тузлук, побываете в Долине нарзанов, а также на смотровой площадке с видом на скалы «Аватары».
Во время экскурсии вы увидите три водопада, Кавкзскую пирамиду — гору Тузлук, побываете в Долине нарзанов, а также на смотровой площадке с видом на скалы «Аватары».
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает:Мы с Вами направимся в урочище Джилы-Су — курортную местность в Кабардино-Балкарской Республике, расположенную на северной стороне Эльбруса. Наша поездка будет проходить по живописной высокогорной дороге. Одна из промежуточных видовых точек по пути в Джилы-Су — плато Шаджатмаз, расположенное на высоте около 2 тысяч метров. Отсюда открываются панорамные виды на весь регион Кавказских Минеральных Вод, Большой Кавказский хребет и Эльбрус. Здесь мы остановимся, чтобы размяться и сделать на память шикарные фотоснимки. Следующей локацией станет смотровая площадка над ущельем реки Харбас, откуда открывается вид на живописные скалы «Аватары». Также во время нашего путешествия мы увидим знаменитую Кавкзскую пирамиду — гору Тузлук, попьем лечебных нарзанов и посетим целых три водопада — Каракая-Су, Султан, Кызыл-Су. Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
Еда и напитки не входят в стоимость экскурсии.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Урочище Джилы-Су
- Плато Шаджатмаз
- Скалы «Аватары»
- Гора Тузлук
- Долина нарзанов
- Водопады Каракая-Су, Султан, Кызыл-Су
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты на Джилы-Су - 50 руб. /чел.
- Еда и напитки
- Входные билеты в Долину Нарзанов - 50 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: С адреса вашего проживания
Завершение: Отвезем по адресу вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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