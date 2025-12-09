Мои заказы

Великая красота Кавказа: из Пятигорска - в Джилы-Су

Величественные водопады, термальные источники, скалы Аватары и Зубы Дракона
Приглашаем вас в одно из самых впечатляющих мест Кавказа — урочище Джилы-Су.

Здесь быстрые воды Малки начинаются прямо у ледников двуглавого Эльбруса, а многочисленные притоки образуют каскад водопадов, от вида которых перехватывает дыхание. Зимой они менее полноводны, но голубой лёд придаёт им суровую красоту, которая похитит ваше сердце.
Великая красота Кавказа: из Пятигорска - в Джилы-Су© Алибек
Описание экскурсии

Джилы-Су — территория первозданной природы у северного склона Эльбруса. По пути к нему вы услышите об истории формирования урочища и особенностях здешних минеральных источников.

Вы увидите:

— плато Шатджатмаз и плато Бечасын с панорамными видами
— Долину нарзанов
— водопады Султан, Каракая-Су и Эмир
— скалы Аватары и Зубы Дракона в долине Харбаз
— урочище Джилы-Су

По желанию искупаетесь в термальных источниках.

На обед остановимся в проверенном местном кафе: вы попробуете балкарские хычины, горный чай и блюда традиционной кухни.

Примерный тайминг

6:00–6:30 — сбор участников
7:30–8:00 — остановка на завтрак
9:00–9:30 — плато Шаджатмаз
10:00 — скалы Зубы Дракона
10:30 — скалы Аватары
11:00 — живописная дорога в Джилы-Су
11:30 — урочище Джилы-Су (нарзаны, термальный источник, водопады)
13:00 — водопады
15:00–16:00 — возвращение

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном внедорожнике. Есть детские кресла
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Экосбор в Долине нарзанов — 500 ₽ за чел., детям до 10 лет бесплатно
  • Экосбор в урочище Джилы-Су — 550 ₽ за чел.
  • Питание ≈ 600–700 ₽

ежедневно в 06:15

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:15
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алибек
Алибек — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 193 туристов
Приветствую! Я Алибек, представитель дружной команды гидов на Северном Кавказе. Мы с гордостью рассказываем путешественникам о местных традициях, культуре и истории. Благодаря нашим экскурсиям вы сможете окунуться в атмосферу кавказского гостеприимства и полюбоваться потрясающими пейзажами.

Входит в следующие категории Пятигорска

