Приглашаем вас в одно из самых впечатляющих мест Кавказа — урочище Джилы-Су. Здесь быстрые воды Малки начинаются прямо у ледников двуглавого Эльбруса, а многочисленные притоки образуют каскад водопадов, от вида которых перехватывает дыхание. Зимой они менее полноводны, но голубой лёд придаёт им суровую красоту, которая похитит ваше сердце.

Описание экскурсии

Джилы-Су — территория первозданной природы у северного склона Эльбруса. По пути к нему вы услышите об истории формирования урочища и особенностях здешних минеральных источников.

Вы увидите:

— плато Шатджатмаз и плато Бечасын с панорамными видами

— Долину нарзанов

— водопады Султан, Каракая-Су и Эмир

— скалы Аватары и Зубы Дракона в долине Харбаз

— урочище Джилы-Су

По желанию искупаетесь в термальных источниках.

На обед остановимся в проверенном местном кафе: вы попробуете балкарские хычины, горный чай и блюда традиционной кухни.

Примерный тайминг

6:00–6:30 — сбор участников

7:30–8:00 — остановка на завтрак

9:00–9:30 — плато Шаджатмаз

10:00 — скалы Зубы Дракона

10:30 — скалы Аватары

11:00 — живописная дорога в Джилы-Су

11:30 — урочище Джилы-Су (нарзаны, термальный источник, водопады)

13:00 — водопады

15:00–16:00 — возвращение

Организационные детали

Едем на комфортабельном внедорожнике. Есть детские кресла

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы