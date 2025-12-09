Великая красота Кавказа: из Пятигорска - в Джилы-Су
Величественные водопады, термальные источники, скалы Аватары и Зубы Дракона
Приглашаем вас в одно из самых впечатляющих мест Кавказа — урочище Джилы-Су.
Здесь быстрые воды Малки начинаются прямо у ледников двуглавого Эльбруса, а многочисленные притоки образуют каскад водопадов, от вида которых перехватывает дыхание. Зимой они менее полноводны, но голубой лёд придаёт им суровую красоту, которая похитит ваше сердце.
Описание экскурсии
Джилы-Су — территория первозданной природы у северного склона Эльбруса. По пути к нему вы услышите об истории формирования урочища и особенностях здешних минеральных источников.
Вы увидите:
— плато Шатджатмаз и плато Бечасын с панорамными видами — Долину нарзанов — водопады Султан, Каракая-Су и Эмир — скалы Аватары и Зубы Дракона в долине Харбаз — урочище Джилы-Су
По желанию искупаетесь в термальных источниках.
На обед остановимся в проверенном местном кафе: вы попробуете балкарские хычины, горный чай и блюда традиционной кухни.
Примерный тайминг
6:00–6:30 — сбор участников 7:30–8:00 — остановка на завтрак 9:00–9:30 — плато Шаджатмаз 10:00 — скалы Зубы Дракона 10:30 — скалы Аватары 11:00 — живописная дорога в Джилы-Су 11:30 — урочище Джилы-Су (нарзаны, термальный источник, водопады) 13:00 — водопады 15:00–16:00 — возвращение
Организационные детали
Едем на комфортабельном внедорожнике. Есть детские кресла
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Экосбор в Долине нарзанов — 500 ₽ за чел., детям до 10 лет бесплатно
Экосбор в урочище Джилы-Су — 550 ₽ за чел.
Питание ≈ 600–700 ₽
ежедневно в 06:15
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
3850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:15
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алибек — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 193 туристов
Приветствую! Я Алибек, представитель дружной команды гидов на Северном Кавказе. Мы с гордостью рассказываем путешественникам о местных традициях, культуре и истории. Благодаря нашим экскурсиям вы сможете окунуться в атмосферу кавказского гостеприимства и полюбоваться потрясающими пейзажами.