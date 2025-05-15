читать дальше

поэтому приходилось довольствоваться открытыми окнами, сиденья жесткие и очень неудобные.

Во-вторых, экскурсовод (он же водитель) - хороший дядька с большим багажом знаний, но над изложением материала ему нужно хорошенько поработать, все время перебивал сам себя и терял мысль, ни одной четко структурированной линии повествования мы так и не получили за весь день. Сам по себе маршрут отличный и очень интересный, есть возможность посетить множество крутых локаций и поближе познакомиться с культурой южных республик.