Мои заказы

В Чечню - из Пятигорска

Грозный, Аргун и Шали - за один день
Добро пожаловать в Чеченскую Республику — край мечетей и живописных видов! В Грозном вы посетите «Сердце Чечни», полюбуетесь небоскрёбами и променадом.

В Аргуне оцените необычную архитектуру мечети «Сердце матери», а в Шали рассмотрите «Гордость мусульман».
4
2 отзыва
В Чечню - из Пятигорска© Александра
В Чечню - из Пятигорска© Александра
В Чечню - из Пятигорска© Александра
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 06:30

Описание экскурсии

Мы посетим сразу три города Чечни:

  • Вы побываете в Грозном со знаменитой мечетью «Сердце Чечни», комплексом небоскрёбов «Грозный-Сити», храмом Михаила Архангела и променадом в центре
  • Посетите Аргун и изучите необычную мечеть «Сердце матери», выполненную в стилистике хай-тек
  • А в Шали вдохновитесь наиболее масштабной по европейским меркам мечетью «Гордость мусульман».

По пути можем заехать в Магас и подняться на Башню Согласия — оплачивается дополнительно. А также попробовать осетинские пироги в Северной Осетии.

Организационные детали

  • Поедем на автомобиле Toyota Land Cruiser, Chery Tiggo или аналогичной модели. Есть детские кресла
  • Отдельно оплачиваются входные билеты на смотровую площадку «Грозный-Сити» — 150 ₽ за чел., в Башню Согласия — 200 ₽ за чел., а также питание — по желанию
  • С вами поеду я или другой гид-водитель из нашей команды

ежедневно в 06:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6044 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 6185 туристов
Я представитель команды, которая с 2015 года занимается экскурсиями по Северному Кавказу. Опытные гиды покажут вам самые красивые места нашего края. Встречаем рассветы, провожаем закаты в горах. Организуем однодневные и многодневные поездки. Индивидуальные и групповые. Встретим в аэропорту/на вокзале, поселим в гостиницу, накормим вкусными блюдами кавказской кухни.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
1
2
1
Дмитрий
Дмитрий
15 мая 2025
Во-первых, в течение маршрута длительное время проводишь в автомобиле, а он для этого был совершенно не приспособлен - при включенном кондиционере сверху на пассажиров первого и второго рядов капала вода,
читать дальше

поэтому приходилось довольствоваться открытыми окнами, сиденья жесткие и очень неудобные.
Во-вторых, экскурсовод (он же водитель) - хороший дядька с большим багажом знаний, но над изложением материала ему нужно хорошенько поработать, все время перебивал сам себя и терял мысль, ни одной четко структурированной линии повествования мы так и не получили за весь день. Сам по себе маршрут отличный и очень интересный, есть возможность посетить множество крутых локаций и поближе познакомиться с культурой южных республик.

Нигина
Нигина
11 апр 2025
Спасибо организаторам, что смогли организовать выезд из Мин. вод.
Очень понравилась экскурсия, узнала много интересного, очень красивые города и мечети. Также огромное спасибо нашему гиду (к сожалению не узнала имени), всю дорогу рассказывал интересные факты, провожал нас по всем местам и вкусно накормил. Я в восторге!
Спасибо организаторам, что смогли организовать выезд из Мин. вод.Спасибо организаторам, что смогли организовать выезд из Мин. вод.Спасибо организаторам, что смогли организовать выезд из Мин. вод.Спасибо организаторам, что смогли организовать выезд из Мин. вод.Спасибо организаторам, что смогли организовать выезд из Мин. вод.

Входит в следующие категории Пятигорска

Похожие экскурсии из Пятигорска

Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Пятигорска)
На машине
8 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Пятигорск и КМВ за один день
Погрузитесь в атмосферу Кавказских Минеральных Вод, посетив четыре уникальных города за один день. Узнайте их историю и насладитесь природой
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
12 400 ₽ за всё до 4 чел.
Пятигорск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
На машине
13 часов
-
5%
33 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выбор
Пятигорск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Начало: По вашему адресу
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
11 ноя в 07:00
12 ноя в 07:00
5985 ₽6300 ₽ за человека
Из Пятигорска - в Грозный, Аргун и Шали
На машине
13 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Пятигорска - в Грозный, Аргун и Шали
Поразиться современным шедеврам одного из самых колоритных и неизведанных регионов России
Начало: В удобном вам месте в Пятигорске
17 ноя в 08:00
18 ноя в 08:00
29 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пятигорске