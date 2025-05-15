Добро пожаловать в Чеченскую Республику — край мечетей и живописных видов! В Грозном вы посетите «Сердце Чечни», полюбуетесь небоскрёбами и променадом.
В Аргуне оцените необычную архитектуру мечети «Сердце матери», а в Шали рассмотрите «Гордость мусульман».
Описание экскурсии
Мы посетим сразу три города Чечни:
- Вы побываете в Грозном со знаменитой мечетью «Сердце Чечни», комплексом небоскрёбов «Грозный-Сити», храмом Михаила Архангела и променадом в центре
- Посетите Аргун и изучите необычную мечеть «Сердце матери», выполненную в стилистике хай-тек
- А в Шали вдохновитесь наиболее масштабной по европейским меркам мечетью «Гордость мусульман».
По пути можем заехать в Магас и подняться на Башню Согласия — оплачивается дополнительно. А также попробовать осетинские пироги в Северной Осетии.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Toyota Land Cruiser, Chery Tiggo или аналогичной модели. Есть детские кресла
- Отдельно оплачиваются входные билеты на смотровую площадку «Грозный-Сити» — 150 ₽ за чел., в Башню Согласия — 200 ₽ за чел., а также питание — по желанию
- С вами поеду я или другой гид-водитель из нашей команды
ежедневно в 06:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6044 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 6185 туристов
Я представитель команды, которая с 2015 года занимается экскурсиями по Северному Кавказу. Опытные гиды покажут вам самые красивые места нашего края. Встречаем рассветы, провожаем закаты в горах. Организуем однодневные и многодневные поездки. Индивидуальные и групповые. Встретим в аэропорту/на вокзале, поселим в гостиницу, накормим вкусными блюдами кавказской кухни.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дмитрий
15 мая 2025
Во-первых, в течение маршрута длительное время проводишь в автомобиле, а он для этого был совершенно не приспособлен - при включенном кондиционере сверху на пассажиров первого и второго рядов капала вода,
Нигина
11 апр 2025
Спасибо организаторам, что смогли организовать выезд из Мин. вод.
Очень понравилась экскурсия, узнала много интересного, очень красивые города и мечети. Также огромное спасибо нашему гиду (к сожалению не узнала имени), всю дорогу рассказывал интересные факты, провожал нас по всем местам и вкусно накормил. Я в восторге!
