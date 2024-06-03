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Это именно city tour. Дорога туда и обратно занимает значительную часть путешествия. Практически все время по дороге в Грозный Алексей рассказывал историю Кавказа, особое внимание уделяя народам тех республик, через территорию которых мы проезжали. Сам Грозный нам понравился, маршрут объектов показа выстроен очень комфортно. Алексей очень доброжелательный человек, с которым приятно путешествовать. Особенно тронула его забота о своих туристах. Если так же, как и у нас возникнет желание "переключить картинку" и увидеть нечто другое- современное и новомодное, то смело отправляетесь в это путешествие.