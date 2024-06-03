Экскурсии из Пятигорска в Грозный

Найдено 5 экскурсий в категории «Грозный» в Пятигорске, цены от 3 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пятигорск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
5 отзывов
Пятигорск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Начало: По вашему адресу
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
66005 940 за человека
Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
16 отзывов
Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска
Три удивительных мечети и история республики - на групповой автобусной экскурсии
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
12 июня в 06:30
3 500 за человека
Город-феникс: путешествие в Грозный из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Город-феникс: путешествие в Грозный из Пятигорска
Познакомиться с историей, традициями и визитными карточками столицы Чеченской Республики
19 июня в 06:00
22 июня в 06:00
24 999 за всё до 4 чел.
Авто-путешествие из КМВ в Грозный из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Авто-путешествие из КМВ в Грозный из Пятигорска
Весь день на знакомство с историей 4-х республик и экскурсию по «городу Сунжи» - так говорят местные
Начало: В Пятигорске, Железноводске, Ессентуки. Из Кислово...
28 000 за всё до 3 чел.
Грозный, Аргун, Шали: путешествие из Пятигорска в сердце Чечни
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Грозный, Аргун, Шали: путешествие из Пятигорска в сердце Чечни
Увидеть три величественные мечети, знаменитый музей и услышать историю края
Начало: Адрес туриста
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
33 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска
    Экскурсия очень насыщенная, познавательная. Гид Ирина-супер! В самом грозном гид Липа, прекрассна. Грозный красивый город. Давно мечтала попасть в Чечню.
  • Н
    Николай
    23 мая 2024
    Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска
    Отличная поездка. Очень много новой информации, множество красивых мест. Понравилось!
  • М
    Мария
    28 апреля 2024
    Пятигорск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
    Хорошая организация, водителю Владимиру на Рено огромная благодарность за профессионализм, гид встретил нас сразу по приезду в Грозный. Понравились мечети, просто не описать словами, какие же это монументальные строения. Рекомендую, от мечети «Гордость мусульман» захватывает дух.
  • Н
    Надежда
    22 апреля 2024
    Пятигорск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
    Экскурсией довольны. Гиду Александру отельное спасибо за насыщенный и познавательный рассказ на всем пути следования. Организация тура очень четкая, все
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    продумано до мелочей по таймингу, нигде не пересеклись с другими группами. Программа насыщенная и интересная. За один день возможность увидеть лучшие места и узнать историю Грозного и не только. Тур и экскурсовода рекомендую.

    Экскурсией довольны. Гиду Александру отельное спасибо за насыщенный и познавательный рассказ на всем пути следования. ОрганизацияЭкскурсией довольны. Гиду Александру отельное спасибо за насыщенный и познавательный рассказ на всем пути следования. ОрганизацияЭкскурсией довольны. Гиду Александру отельное спасибо за насыщенный и познавательный рассказ на всем пути следования. ОрганизацияЭкскурсией довольны. Гиду Александру отельное спасибо за насыщенный и познавательный рассказ на всем пути следования. ОрганизацияЭкскурсией довольны. Гиду Александру отельное спасибо за насыщенный и познавательный рассказ на всем пути следования. ОрганизацияЭкскурсией довольны. Гиду Александру отельное спасибо за насыщенный и познавательный рассказ на всем пути следования. ОрганизацияЭкскурсией довольны. Гиду Александру отельное спасибо за насыщенный и познавательный рассказ на всем пути следования. Организация
  • О
    Ольга
    19 апреля 2024
    Пятигорск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
    Замечательная экскурсия! Особое спасибо гиду - Роману! Интересный рассказчик!!!
  • Н
    Николай
    15 января 2024
    Грозный, Аргун, Шали: путешествие из Пятигорска в сердце Чечни
    Такого моря позитивных впечатлений и положительных эмоций мы не получали давно!!! Гид великолепен! По программе увидели всё, что заявлено))) Узнали столько исторических подробностей, легенд, основ культуры и быта чеченского народа, традиций как древних, так и современных. Было так круто!!!
  • К
    Катерина
    18 декабря 2023
    Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска
    Огромная благодарность вам за тур. Отдельное спасибо гиду Алене и Саиду в Грозном. Они сделали это путешествие ещё интереснее. Мы в восторге!
  • Е
    Екатерина
    14 августа 2023
    Город-феникс: путешествие в Грозный из Пятигорска
    Этот маршрут сильно отличается от тех, которые являются базовыми на КВМ с горами, озёрами, ущельями и прочими красотами Северного Кавказа.
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    Это именно city tour. Дорога туда и обратно занимает значительную часть путешествия. Практически все время по дороге в Грозный Алексей рассказывал историю Кавказа, особое внимание уделяя народам тех республик, через территорию которых мы проезжали. Сам Грозный нам понравился, маршрут объектов показа выстроен очень комфортно. Алексей очень доброжелательный человек, с которым приятно путешествовать. Особенно тронула его забота о своих туристах. Если так же, как и у нас возникнет желание "переключить картинку" и увидеть нечто другое- современное и новомодное, то смело отправляетесь в это путешествие.

  • Ю
    Юлия
    13 июня 2023
    Город-феникс: путешествие в Грозный из Пятигорска
    Отличная экскурсия в Чечню! Родителям очень понравилось все - начиная от информации про республику заканчивая локациями в Грозном! Спасибо большое!
  • Е
    Елена
    6 мая 2023
    Город-феникс: путешествие в Грозный из Пятигорска
    Гид Алексей понравился, очень интересно рассказывал, всю дорогу не скучали. Именно по истории КБР, КЧР, Чечня. Саму экскурсию можно было
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    бы немножко разнообразить, добавить несколько мест посещения, не все места понравились. Хотелось бы может быть в Шали съездить, может быть Кезеной-Ам посмотреть. Экскурсия на 4.

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Грозный»

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  3. Город-феникс: путешествие в Грозный из Пятигорска
  4. Авто-путешествие из КМВ в Грозный из Пятигорска
  5. Грозный, Аргун, Шали: путешествие из Пятигорска в сердце Чечни
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  8. Голубые озера
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Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
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