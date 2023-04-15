Джилы-Су (теплая вода) — урочище у северного склона Эльбруса, расположенное на высоте 2500 метров, знаменитое целебными источниками и невероятно красивой природой.



Здесь вы увидите потрясающие панорамы, великолепный вид на Эльбрус, несколько мощных водопадов, а также примите нарзанную ванну.



Сама дорога на Джилы-Су считается одной из красивейших дорог России и сама по себе является очень яркой достопримечательностью Кабардино-Балкарии, а виды там такие, что запомнятся надолго.