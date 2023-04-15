Индивидуальная экскурсия на Джилы-Су: смотровые площадки и кафе с местной кухней
Джилы-Су (теплая вода) — урочище у северного склона Эльбруса, расположенное на высоте 2500 метров, знаменитое целебными источниками и невероятно красивой природой.
Здесь вы увидите потрясающие панорамы, великолепный вид на Эльбрус, несколько мощных водопадов, а также примите нарзанную ванну.
Сама дорога на Джилы-Су считается одной из красивейших дорог России и сама по себе является очень яркой достопримечательностью Кабардино-Балкарии, а виды там такие, что запомнятся надолго.
Здесь вы увидите потрясающие панорамы, великолепный вид на Эльбрус, несколько мощных водопадов, а также примите нарзанную ванну.
Сама дорога на Джилы-Су считается одной из красивейших дорог России и сама по себе является очень яркой достопримечательностью Кабардино-Балкарии, а виды там такие, что запомнятся надолго.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:Экскурсия начинается в Пятигорске (по желанию, в любом другом городе КМВ). В вашем распоряжении будет подготовленный для путешествий УАЗ Патриот или Renault Duster. Дорога на Джилы-су составит 4-5 часов. По дороге вы услышите рассказ о регионе КМВ, отдельных городах региона и о проезжаемых местах и достопримечательностях.
По дороге вас ждут следующие остановки:
- на смотровой площадке с видом на город Кисловодск;
- на горе Баран, где вы сможете позавтракать в хичинном домике и насладиться вкусами местной кухни;
- на смотровой площадке на плато Шаджатмаз с вершиной, находящейся на высоте 2100 метров над уровнем моря, с видом на Эльбрус и плато Канжол, а также Кисловодскую горную астрономическую станцию;
- несколько остановок на природных смотровых площадках с лучшим видами на гору Эльбрус, Кавказский хребет, горные вершины и плато Бермамыт;
- обзорная площадка на скалах Аватара (парящие горы) - каменный островок, покрытый величественными известняковыми столпами, здесь можно насладиться невероятным видами и в кафе с местной кухней попробовать свежих мясных блюд.
- на территории Джилы-Су вы полюбуетесь водопадами Каракая-су, Эмир, Султан и Кызылкол-су, попробуете несколько минеральных источников, примите нарзанную ванну и прогуляетесь по живописным местам.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Дополнительный маршрут по согласованию: поляна Эмануэля, белый нарзан, серебряный источник.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Чай на травах
- Что не входит
- Завтрак и обед в кафе
- Экологический сбор в Джилы-Су — 100 руб. /чел
- Место начала и завершения?
- Пятигорск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Дополнительный маршрут по согласованию: поляна Эмануэля, белый нарзан, серебряный источник
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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