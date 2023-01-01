Побывав в этом туре, Вы посетите почти все республики Кавказа. Вы сами сможете оценить самобытность народов каждой из них, познать и сравнить национальные традиции и обряды, понять, как история Кавказа вплетена в историю всего нашего Отечества и какое значение Кавказ всегда имел для России. Уникальная кавказская природа просто покорит Вас своими горными ущельями, заснеженными вершинами и пьянящим чистым воздухом.

Почувствуй наш Кавказ!