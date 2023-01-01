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Описание
Побывав в этом туре, Вы посетите почти все республики Кавказа. Вы сами сможете оценить самобытность народов каждой из них, познать и сравнить национальные традиции и обряды, понять, как история Кавказа вплетена в историю всего нашего Отечества и какое значение Кавказ всегда имел для России. Уникальная кавказская природа просто покорит Вас своими горными ущельями, заснеженными вершинами и пьянящим чистым воздухом.
Почувствуй наш Кавказ!
Ответы на вопросы
Что входит
Проживание
4 завтрака
4 обеда
1 ужин
Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит
Входные билеты
Ужины (кроме г. Грозный)
Курортный сбор – 100 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении)
Место начала и завершения?
Пр-к Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Точное время встречи представителя туркомпании с туристами будет указано в
Программе с таймингом.
Первый день тура начинается ориентировочно в 12.30-13.00, просьба пообедать
Заранее, остановки на обед по туру в этот день не предусмотрено.
Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные
Расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.
Тур заканчивается в 18.00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого
Просьба указывать в заявке номер телефона туриста. За день до тура будет
Создана ватсап группа с участниками тура, куда будет направлена вся необходимая
Информация: точное время отправления, места посадки, номер автобуса, номер
Телефона гида и мобильный телефон куратора тура!
Туристская компания «Ладья» оставляет за собой право менять
Последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными.
Также возможна замена заявленных по программе гостиниц на равноценные
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