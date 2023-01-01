Встречи с чудесами Кавказа light

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Встречи с чудесами Кавказа light
Встречи с чудесами Кавказа light
Встречи с чудесами Кавказа light
Встречи с чудесами Кавказа light
Встречи с чудесами Кавказа light
Встречи с чудесами Кавказа light
Встречи с чудесами Кавказа light

Что вас ожидает 🤩

  • Г. Пятигорск
  • Г. Железноводск
  • Приэльбрусье
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Побывав в этом туре, Вы посетите почти все республики Кавказа. Вы сами сможете оценить самобытность народов каждой из них, познать и сравнить национальные традиции и обряды, понять, как история Кавказа вплетена в историю всего нашего Отечества и какое значение Кавказ всегда имел для России. Уникальная кавказская природа просто покорит Вас своими горными ущельями, заснеженными вершинами и пьянящим чистым воздухом.
Почувствуй наш Кавказ!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • 4 завтрака
  • 4 обеда
  • 1 ужин
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты
  • Ужины (кроме г. Грозный)
  • Курортный сбор – 100 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении)
Место начала и завершения?
Пр-к Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Точное время встречи представителя туркомпании с туристами будет указано в
  • Программе с таймингом.
  • Первый день тура начинается ориентировочно в 12.30-13.00, просьба пообедать
  • Заранее, остановки на обед по туру в этот день не предусмотрено.
  • Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные
  • Расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.
  • Тур заканчивается в 18.00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого
  • Просьба указывать в заявке номер телефона туриста. За день до тура будет
  • Создана ватсап группа с участниками тура, куда будет направлена вся необходимая
  • Информация: точное время отправления, места посадки, номер автобуса, номер
  • Телефона гида и мобильный телефон куратора тура!
  • Туристская компания «Ладья» оставляет за собой право менять
  • Последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными.
  • Также возможна замена заявленных по программе гостиниц на равноценные

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