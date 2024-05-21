Вы увидите горные пейзажи, одно из самых глубочайших карстовых озёр мира, «Язык тролля», старинные башни, ущелья, замок Шато-Эркен, познакомимся с местной кухней, традициями и обычаями, а после снимем усталость в термальных источниках Аушигер.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Что вас ожидает:
- Язык тролля
- Голубое озеро
- Замок Шато-Эркен
- Трмальные источники Аушигер
Описание экскурсии
Верхняя Балкария — прекрасный уголок России Это край, где великолепная природа сочетается с богатой и самобытной культурой балкарского народа. В Верхней Балкарии вы найдете все, что нужно для незабываемого путешествия: горные пейзажи, реки, водопады и озера. Но самое главное — это культура балкарского народа: его традиции, обычаи и кухня, которую можно попробовать только здесь. Начнем наше путешествие с Хухамо-Безенгийского ущелья, где расположена природная видовая площадка, откуда открываются головокружительные панорамы вершин-пятитысячников и Безенгийской стены. Сделаем снимки на причудливом скальном выступе, напоминающем «Язык тролля». Следующая остановка — Голубые озера. Это уникальный природный комплекс, состоящий из разнообразных карстовых озер. Самое популярное из них — Церик-Кёль, которое считается не только самым глубоким озером на Кавказе, но также входит в пятерку самых глубоких карстовых озер мира. Мы пройдемся вокруг этого озера, наслаждаясь красивыми пейзажами, а затем отправимся дальше. Еще немного горной дороги и доберемся до Черекской теснины. Это удивительное место находится в горах, где река Черек Балкарский образовала узкое ущелье. Одной из особенностей этого места является старинный участок дороги, построенный в 19 веке. Прогулка по этой узкой дороге, вырубленной прямо в скале, станет ярким впечатлением вашей поездки! Само Черекское ущелье ведет к древнему поселению Верхняя Балкария. Она соединена с внешним миром единственной дорогой, проходящей через ущелье. В Верхней Балкарии мы увидим сочетание нетронутой красоты природы и самобытности старинных построек, окруженных горными вершинами. Посетим руины древнего поселения Кюнлюма, главным историческим объектом которого является средневековая башня Абай Кала (XVII – XVIII в. н. э.). Ну и приятным завершением путешествия будет посещение горячих термальных источников Аушигер., Важная информация: С собой возьмите документы удостоверяющие личность, одежду по сезону и удобную обувь.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Язык тролля
- Голубое озеро
- Замок Шато-Эркен
- Трмальные источники Аушигер
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: От вашего места проживания
Завершение: До вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Спасибо что выбрали нас! Мы обязательно свяжемся с вами, чтобы узнать от куда вас забрать и обсудить детали
- С собой возьмите документы удостоверяющие личность, одежду по сезону и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Эдуард
21 мая 2024
Ездили на индивидуальную экскурсию с гидом Алексеем. Все очень понравилось: красивые виды, интересные рассказы гида, в меру активно, но ненапряжно.
Экскурсия насыщенная, программа продуманная, много красот посмотрели за неполный день. Отдельно хочется отметить мастерство Алексея как водителя)))
От души рекомендуем!
Экскурсия насыщенная, программа продуманная, много красот посмотрели за неполный день. Отдельно хочется отметить мастерство Алексея как водителя)))
От души рекомендуем!
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