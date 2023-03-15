в пятницу, субботу и воскресенье в 07:30

В комфортной мини-группе до 7 человек вы отправитесь по насыщенному и очень живописному маршруту Кабардино-Балкарии. Откроете потрясающие виды на окрестности с местного Языка тролля. Посетите мистические Голубые озёра, одно из которых входит в топ самых глубоких в мире. А также исследуете прошлое села Верхняя Балкария и искупаетесь в горном термальном источнике.

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Описание

Что вас ожидает

Язык тролля

Первым делом мы направимся к скальному выступу, названному так из-за сходства со знаменитой норвежской достопримечательностью. Отсюда вам откроется незабываемый вид на Хуламо-Безенгийское ущелье во главе со снежными пятитысячниками Безенгийской стены. А неподалёку вы сможете подкрепиться перед дальнейшим путешествием и отведать блюда традиционной кухни.

Голубые озёра

Далее в программе — жемчужина Кабардино-Балкарии, группа из пяти карстовых озёр необыкновенного цвета. Вы узнаете о происхождении водоёмов, а также прогуляетесь вокруг озера Церик-Кёль, одного из самых глубоких в мире! Места очень атмосферные, а фотографии здесь получаются сочные и красивые.

Черекская теснина и Верхняя Балкария

Сквозь туннели, петляя по горному серпантину в узкой теснине с бурной рекой, мы попадаем в старое поселение Верхняя Балкария. Здесь вы познакомитесь с непростым прошлым места и посетите древнюю башню, сохранившуюся до наших дней.

Термальный источник

В завершение мы отвезём вас на горный термальный источник, который прогревается нашим легендарным исполином — спящим вулканом Эльбрус. Здесь вы отдохнёте и наберётесь сил.

Организационные детали