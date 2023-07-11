в пятницу, субботу и воскресенье в 07:30

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Язык тролля из Пятигорска - Скандинавия в сердце Кавказских гор

Фантастические виды на ущелья, Голубые озёра и термальные источники в комфортной поездке
Вы отправитесь по насыщенному и очень живописному маршруту Кабардино-Балкарии. Откроете потрясающие виды на окрестности с местного Языка тролля. Посетите мистические Голубые озёра, одно из которых входит в топ самых глубоких в мире. А также искупаетесь в горном термальном источнике.
5
3 отзыва
Язык тролля из Пятигорска - Скандинавия в сердце Кавказских гор
Язык тролля из Пятигорска - Скандинавия в сердце Кавказских гор
Язык тролля из Пятигорска - Скандинавия в сердце Кавказских гор

Описание экскурсии

Водопад из камня и Язык тролля

Первым делом мы направимся к скальному выступу, названному так из-за сходства со знаменитой норвежской достопримечательностью. Отсюда вам откроется незабываемый вид на Хуламо-Безенгийское ущелье во главе со снежными пятитысячниками Безенгийской стены. По пути увидим водопад Тыжынты, вытекающий из скалы. А неподалёку вы сможете подкрепиться перед дальнейшим путешествием и отведать блюда национальной кухни.

Голубые озёра

Далее в программе — жемчужина Кабардино-Балкарии, группа из пяти карстовых озёр необыкновенного цвета. Вы также прогуляетесь вокруг озера Церик-Кёль, одного из самых глубоких в мире! Места очень атмосферные, а фотографии здесь получаются сочные и красивые.

Черекская теснина и Верхняя Балкария

Сквозь туннели, петляя по горному серпантину в узкой теснине с бурной рекой, мы попадаем в старое поселение Верхняя Балкария. Здесь вы посетите древнюю башню, сохранившуюся до наших дней.

Термальный источник и замок Шато-Эркен

В завершение мы отвезём вас на горный термальный источник, который прогревается нашим легендарным исполином — спящим вулканом Эльбрус. Здесь вы отдохнёте и наберётесь сил, а после сможете отправиться в красивое место — в замок Шато-Эркен

Организационные детали

  • Поездка проходит на внедорожнике (УАЗ «Патриот», Митсубиси Паджеро, Тойота ЛК Прадо, Ниссан Патруль, Линкольн Навигатор) или минивэне (Фольксваген Каравелла, Хёндэ Старекс, Мерседес-Бенц Спринтер).
  • По запросу поездку можно провести индивидуально. Подробности уточняйте в переписке.

Дополнительные расходы:

  • Купание в термальном источнике — 600 ₽/чел.
  • Вход на территорию замка Шато-Эркен — 100 ₽/чел.
  • Питание и напитки в кафе

Что надеть и взять с собой?

  • Форма одежды — по сезону, желательно многослойная: куртка (или ветровка/пуховик), кофта, футболка, штаны/джинсы, удобная закрытая обувь
  • Рекомендуем взять с собой питьевую воду, перекус, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, дождевик, наличные деньги

ежедневно в 07:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник5200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего места проживания в пределах города Пятигорска
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7442 туристов
Я представляю команду проводников в Кисловодске и городах Кавказских Минеральных Вод. Мы работаем с 2013 года. Покажем вам Северный Кавказ во всей красе!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
Потрясающее путешествие в Кабардину-Балкарию у нас состоялось в компании замечательного гида Геннадия. Благодаря его интересным историям и чувству юмора экскурсия прошла легко и не принуждено. За время нашего путешествия мы
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смогли насладиться потрясающими пейзажами региона, залезть на язык тролля и пройтись вдоль ущелья, от которого захватывает дух. Блюда национальной культуры кухни это отдельное наслаждение хычины и блюда из мяса, что-то невероятное на вкус.

Потрясающее путешествие в Кабардину-Балкарию у нас состоялось в компании замечательного гида Геннадия. Благодаря его интересным историям
Потрясающее путешествие в Кабардину-Балкарию у нас состоялось в компании замечательного гида Геннадия. Благодаря его интересным историям
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О
Обычно на экскурсиях с малым количеством людей (5-7) водитель забирает участников по месту проживания. В данном случае нужно было доехать до пункта сбора.
Маршрут построен хорошо. Во время пути хотелось-бы больше информации о республике и местах которые проезжали и меньше личных воспоминаний водителя о своей жизни
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Е
Ездили на экскурсию 15 апреля. Наш гид/водитель прекрасен. Дорога шла легко, была и кавказская музыка, и интересные рассказы. Время пролетело незаметно. Ну а локации, и то, что времени ходить был вагон, отличает эту экскурсию от обычных. Спасибо Вам за вашу работу, все было классно, рекомендую!
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