в пятницу, субботу и воскресенье в 07:30

Вы отправитесь по насыщенному и очень живописному маршруту Кабардино-Балкарии. Откроете потрясающие виды на окрестности с местного Языка тролля. Посетите мистические Голубые озёра, одно из которых входит в топ самых глубоких в мире. А также искупаетесь в горном термальном источнике.

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Описание экскурсии

Водопад из камня и Язык тролля

Первым делом мы направимся к скальному выступу, названному так из-за сходства со знаменитой норвежской достопримечательностью. Отсюда вам откроется незабываемый вид на Хуламо-Безенгийское ущелье во главе со снежными пятитысячниками Безенгийской стены. По пути увидим водопад Тыжынты, вытекающий из скалы. А неподалёку вы сможете подкрепиться перед дальнейшим путешествием и отведать блюда национальной кухни.

Голубые озёра

Далее в программе — жемчужина Кабардино-Балкарии, группа из пяти карстовых озёр необыкновенного цвета. Вы также прогуляетесь вокруг озера Церик-Кёль, одного из самых глубоких в мире! Места очень атмосферные, а фотографии здесь получаются сочные и красивые.

Черекская теснина и Верхняя Балкария

Сквозь туннели, петляя по горному серпантину в узкой теснине с бурной рекой, мы попадаем в старое поселение Верхняя Балкария. Здесь вы посетите древнюю башню, сохранившуюся до наших дней.

Термальный источник и замок Шато-Эркен

В завершение мы отвезём вас на горный термальный источник, который прогревается нашим легендарным исполином — спящим вулканом Эльбрус. Здесь вы отдохнёте и наберётесь сил, а после сможете отправиться в красивое место — в замок Шато-Эркен

Организационные детали

Поездка проходит на внедорожнике (УАЗ «Патриот», Митсубиси Паджеро, Тойота ЛК Прадо, Ниссан Патруль, Линкольн Навигатор) или минивэне (Фольксваген Каравелла, Хёндэ Старекс, Мерседес-Бенц Спринтер).

По запросу поездку можно провести индивидуально. Подробности уточняйте в переписке.

Дополнительные расходы:

Купание в термальном источнике — 600 ₽/чел.

Вход на территорию замка Шато-Эркен — 100 ₽/чел.

Питание и напитки в кафе

Что надеть и взять с собой?