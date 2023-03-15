в пятницу, субботу и воскресенье в 07:30

Язык тролля - Скандинавия в сердце Кавказских гор

Фантастические виды на ущелья, Голубые озёра, руины древних аулов и термальные источники

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В комфортной мини-группе до 7 человек вы отправитесь по насыщенному и очень живописному маршруту Кабардино-Балкарии. Откроете потрясающие виды на окрестности с местного Языка тролля. Посетите мистические Голубые озёра, одно из которых входит в топ самых глубоких в мире. А также исследуете прошлое села Верхняя Балкария и искупаетесь в горном термальном источнике.
Язык тролля - Скандинавия в сердце Кавказских гор
Язык тролля - Скандинавия в сердце Кавказских гор
Язык тролля - Скандинавия в сердце Кавказских гор
Язык тролля - Скандинавия в сердце Кавказских гор
Язык тролля - Скандинавия в сердце Кавказских гор
Язык тролля - Скандинавия в сердце Кавказских гор
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Язык тролля

Первым делом мы направимся к скальному выступу, названному так из-за сходства со знаменитой норвежской достопримечательностью. Отсюда вам откроется незабываемый вид на Хуламо-Безенгийское ущелье во главе со снежными пятитысячниками Безенгийской стены. А неподалёку вы сможете подкрепиться перед дальнейшим путешествием и отведать блюда традиционной кухни.

Голубые озёра

Далее в программе — жемчужина Кабардино-Балкарии, группа из пяти карстовых озёр необыкновенного цвета. Вы узнаете о происхождении водоёмов, а также прогуляетесь вокруг озера Церик-Кёль, одного из самых глубоких в мире! Места очень атмосферные, а фотографии здесь получаются сочные и красивые.

Черекская теснина и Верхняя Балкария

Сквозь туннели, петляя по горному серпантину в узкой теснине с бурной рекой, мы попадаем в старое поселение Верхняя Балкария. Здесь вы познакомитесь с непростым прошлым места и посетите древнюю башню, сохранившуюся до наших дней.

Термальный источник

В завершение мы отвезём вас на горный термальный источник, который прогревается нашим легендарным исполином — спящим вулканом Эльбрус. Здесь вы отдохнёте и наберётесь сил.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на внедорожнике (УАЗ Патриот, Toyota Sequoia, Mitsubishi Pajero, Nissan Patrol) или минивэне (Volkswagen Caravelle, Hyundai Starex и Hyundai Grand Starex) вместительностью до 6-9 пассажиров
  • По запросу экскурсию можно провести индивидуально — 18 000 руб. за группу до 6 участников, если участников больше, то 2 800 руб. за каждого следующего человека
  • Дополнительные расходы: купание в термальном источнике — 250 руб. /чел., питание в кафе и напитки
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды

в пятницу, субботу и воскресенье в 07:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Пятигорске, на проспекте Калинина
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 07:30
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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