Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Пятигорска к Эльбрусу - седому великану Кавказа
Пятигорск открывает путь к Эльбрусу - высочайшей точке Европы. Вдохновляющие виды, местная кухня и незабываемые моменты ждут вас
Начало: По договоренности в регионе КМВ
«Вы полюбуетесь ущельем Баксан, подниметесь по канатной дороге почти на 4 км, оцените местную кухню, попьете нарзан из источников и чай на горном озере Гижгит»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
18 000 ₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
В гости к кавказскому великану: поездка к подножию Эльбруса
Окунитесь в красоту Кабардино-Балкарии, посетив Эльбрус и живописные ущелья. Поднимитесь на канатной дороге и насладитесь величием гор
Начало: По адресу проживания
«Вы узнаете, как образовалось озеро, почему в нём содержится едва ли не вся таблица Менделеева, что за легенды с ним связаны»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
22 янв в 07:00
3700 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Из Пятигорска - к сокровищам Приэльбрусья
Побывать в высокогорных районах у озера Гижгит, в ущелье Адыр-Су и на Поляне нарзанов
Начало: По месту вашего проживания в КМВ
«Недалеко от поселка Былым, среди скалистых гор и зелёных холмов, спрятано от чужих глаз необыкновенно красивое озеро Гижгит с бирюзовой водой»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
23 янв в 07:00
3850 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию
Путешествие по живописной Кабардино-Балкарии: перевалы, склепы, ущелья и водопады. Узнайте о культуре и природе региона
Начало: В Пятигорске (по договоренности)
«Озеро Гижгит — вы полюбуетесь насыщенным бирюзовым цветом его воды и окружающими скалистыми горами»
Сегодня в 12:30
Завтра в 05:00
17 100 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выборКрасоты Кабардино-Балкарии в мини-группе
Насладитесь видами Чегемских водопадов и озера Гижгит, посетите Город мёртвых и перевал Актопрак. Уникальные пейзажи и местная кухня ждут вас
Начало: У места вашего проживания
«Озеро давно стало популярным в соцсетях — уверены, оно покорит и ваше сердце»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
22 янв в 07:00
4200 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Чегемские водопады, «город мертвых» и озеро Гижгит за 1 день
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии. Вас ждут живописные виды, древние тайны и незабываемые впечатления. Группа до 7 человек
Начало: У вашего отеля
«Вы полюбуетесь сказочным озером с бирюзовой водой и узнаете, почему в нём нельзя купаться»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
22 янв в 07:00
3700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
Погрузитесь в мир кавказской природы, познакомьтесь с легендами и насладитесь панорамами гор
«Озеро Тамбукан — соленое бессточное озеро овальной формы»
Завтра в 06:00
22 янв в 06:00
от 14 800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
На джипе сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
Путешествие на джипе через удивительные пейзажи Пятигорска: озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемские водопады. Узнайте легенды этого края
«Летом озеро Гижгит окружают буйная зелень и солнечная дымка»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
15 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Пятигорска
Проведите незабываемый день в Кабардино-Балкарии, где природа и история сплелись в едином танце
Начало: У вашего отеля
«Голубое озеро — вы увидите самое глубокое карстовое озеро в мире»
Завтра в 06:00
22 янв в 06:00
21 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе из Пятигорска
Добраться до самой высокой точки Европы, увидеть легендарное озеро и влюбиться в пейзажи Кавказа
Начало: По ближайшему удобному месту, рядом с вашим адресо...
«Озеро Гижгит — озеро, овеянное легендами»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
22 янв в 07:00
3700 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Из Пятигорска - к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Пятигорска. В мини-группе до 8 человек вы посетите живописные места, насладитесь природой и историей региона
Начало: По адресу вашего проживания
«Озеро Гижгит — это искусственное озеро впечатлит вас своим цветом»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
3700 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Пятигорска
Групповая экскурсия к Эльбрусу и озеру Гижгит из Пятигорска. Откройте для себя величие Кавказа, насладитесь природой и захватывающими видами
Начало: От вашего места проживания в пределах города Пятиг...
«Путешествие пройдет под знаком идиллии могучих гор и озер волшебных оттенков»
Расписание: в будние дни в 07:30, в субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:30
22 янв в 07:30
3700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Плато Канжол, озера Шадхурей - из Пятигорска
Откройте для себя плато Канжол с потрясающим видом на Эльбрус и таинственные озера Шадхурей. Это путешествие подарит вам уникальные эмоции
Начало: По согласованию
«Осматривая с разных ракурсов Верхнее и Нижнее озера, откроете места, где снимались эпизоды приключенческого фильма «Земля Санникова»»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
На внедорожнике - к сокровищам Кабардино-Балкарии
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии на внедорожнике. Вы увидите озера, водопады, старинные села и услышите горские легенды
«Озеро Гижгит — огромный водоем, который покорит вас ярко-голубым цветом и окружающими горными пейзажами»
27 янв в 08:00
28 янв в 08:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие на джипе из Пятигорска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой
Начало: По договоренности
«Вы рассмотрите старинные сторожевые башни, проедете по перевалу Актопрак и увидите высокогорное озеро, окруженное холмами и каменистыми утесами»
Завтра в 06:30
22 янв в 06:30
от 18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Чегемское ущелье, перевал Актопрак, озеро Гижгит: необычная экскурсия из Пятигорска в мини-группе
Отправиться к знаменитым водопадам и дальше - за захватывающими пейзажами и легендами Кавказа
Начало: У места вашего проживания в Пятигорске
«Наконец, вы окажетесь у бирюзового озера Гижгит»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
3700 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Пятигорска
Погрузитесь в атмосферу Верхней Балкарии, исследуя её тайны на джип-туре в мини-группе до 7 человек. Откройте для себя магию Кавказа
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите карстовое озеро в окружении альпийских лугов и полюбуетесь его прозрачной водой, меняющей цвет в зависимости от времени года»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
22 янв в 07:00
4500 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Не просто Эльбрус: озеро Гижгит, ущелье Адыр-Су и возможность подняться на 5100 м
Главное не победа, а участие! Насладитесь живописной дорогой и природой. Побывайте на озере Гижгит, Байдаевском водопаде и поднимитесь на Эльбрус
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске или Пятиго...
«2️⃣ Озеро Гижгит — визитная карточка Приэльбрусья, вы оцените насыщенный цвет его воды и окружающие скалистые пейзажи»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
22 янв в 07:00
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Пятигорска
Проведите день среди горных вершин Кавказа, поднимитесь на высоту 3500 метров и насладитесь красотой озера Гижгит. Откройте для себя удивительное Приэльбрусье
Начало: У места вашего проживания
«После вас встретит легендарное озеро Гижгит — обрамленный горными вершинами водоем пронзительно голубого цвета»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Чегемские водопады, Эльтюбю, озеро Гижгит и возможность полетать на параплане
Пятигорск приглашает на увлекательное путешествие к Чегемским водопадам, озеру Гижгит и в село Эльтюбю. Полетайте на параплане и насладитесь красотой Кавказа
Начало: В Пятигорске или любом другом городе КМВ
«Лазурное озеро, которое непременно удивит вас своей красотой и историей»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
22 янв в 07:00
4000 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Из Пятигорска - через Баксанское ущелье, озеро Гижгит, Адыр-Су и Поляну нарзанов - на Эльбрус
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, посетив Эльбрус и озеро Гижгит. Уникальные виды и целебные источники ждут вас
Начало: У места вашего проживания
«Наш путь будет проходить через Баксанское ущелье, кавказский Байкал — лазурное озеро Гижгит и самый высокогорный город в России, Тырнауз»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
22 янв в 07:00
4000 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Язык Тролля и другие чудеса Кабардино-Балкарии в мини-группе
Залезть на знаменитую скалу, полюбоваться Голубым озером, Черекской тесниной и не только
Начало: У вашего отеля в пределах КМВ
«Одно из них — Нижнее Голубое озеро, или Церик-Кёль, особенно выделяется насыщенным цветом и прозрачностью воды»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
22 янв в 07:00
4500 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Домбай и его живописные окрестности - в мини-группе
Погрузитесь в мир природных красот и древних тайн во время увлекательной экскурсии в Домбай. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в КМВ
«Чёрное озеро Кара-Кёль на высоте 1300 метров н»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 08:00
Завтра в 07:00
22 янв в 07:00
3700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
На джипе в «волшебную страну» Приэльбрусье из Пятигорска
Полюбоваться самыми высокими горами Северного Кавказа, водопадами, ущельями, озерами и лесами
Начало: В Пятигорске
«Вы проедете по Баксанскому ущелью и восхититесь лазурным озером Гижгит»
Завтра в 06:00
22 янв в 06:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
24%
Мини-группа
до 8 чел.
Сказочное Приэльбрусье: озеро Гижгит, Эльбрус, Адыр-Су, Поляна Нарзанов
Начало: Заберем вас по вашему адресу в Пятигорске
«По пути заедем к озеру Гижгит, который называют Кавказским Байкалом»
Расписание: Ежедневно
3800 ₽
5000 ₽ за человека
-
20%
Мини-группа
до 8 чел.
Домбай в мини-группе из Пятигорска: Гумбаши, озеро Кара-Кёль, Мусса-Ачитара
Начало: Ваш отель
«Древнее озеро Кара-Кёль Минуя перевал и проехав через город Карачаевск, мы остановимся полюбоваться озером Кара-Кёль»
Расписание: Ежедневно
3700 ₽
4625 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Пятигорск: машина времени у подножия Машука
Озеро Провалъ, Елизаветинская галерея, грот Дианы, «Цветник» и многое другое - на обзорной прогулке
Начало: У кафе Печорин
«Подземное озеро Провалъ в пещере горы Машук»
Завтра в 11:00
22 янв в 11:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Великий Эльбрус и озеро Гижгит с мини-группой
Присоединяйтесь к нам в путешествие к подножию Эльбруса и кристально чистому озеру Гижгит. Вас ждут незабываемые виды и впечатления
Начало: От места вашего проживания
«Проезжая под нависающими скалами Баксанского ущелья, мы сделаем остановку у малахитового озера Гижгит, а затем, поднимаясь всё выше и выше, окажемся у подножия Эльбруса»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
3700 ₽ за человека
-
10%
Мини-группа
до 7 чел.
В край каменных великанов, троллей и Голубых озер - Верхняя Балкария
Начало: Пятигорск. Мы заберем вас от места проживания
«Карстовые голубые озера и дорога над пропастью Голубые озера — одна из самых посещаемых локаций, которая привлекает туристов не только красотой, но и неуловим шлейфом тайны»
Расписание: Ежедневно в 7:00
4500 ₽
5000 ₽ за человека
Водная прогулка
Язык тролля или Скала предков, Верхняя Балкария, Голубые озера, термы
Начало: Договоритесь с гидом о комфортном месте встречи
«Нижнее озеро имеет довольно скромные размеры 235 на 130 м, зато его глубина составляет 292 м»
Расписание: Ежедневно с 7:30 до 19:00
4500 ₽ за всё до 4 чел.
