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Маршрут вобрал в себя горы, озера, реки, первозданную природу и крутые фотолокации.



Здесь так красиво и так легко дышится, что хочется побыть в этом месте подольше, понаблюдать за орлом, парящим над скалистым Хаджибейским хребтом, погулять по окрестностям и увидеть цветы, которые растут в горах, на границе зимы и лета, послушать шелест листвы и щебет птиц. И все это в одной поездке!