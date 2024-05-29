Треккинг в Пятигорске

Найдено 7 экскурсий в категории «Треккинг и походы» в Пятигорске, цены от 2 900 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рассвет на Бештау: утренний треккинг с хаски
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
56 отзывов
Рассвет на Бештау: утренний треккинг с хаски в Пятигорске
Встречайте первые лучи солнца на вершине Бештау в компании хаски. Незабываемый треккинг и чай среди облаков ждут вас
Начало: В Пятигорске
Сегодня в 03:00
13 июня в 07:00
от 5 000 за всё до 10 чел.
Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
Совершить лёгкий треккинг на доступную вершину, с которой открываются изумительные виды
Начало: От места дуэли Лермонтова
14 июня в 18:00
16 июня в 08:00
от 3 000 за всё до 8 чел.
Треккинговый маршрут «Четыре половинки»
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Треккинговый маршрут «Четыре половинки»
Отправиться в поход по единственному естественному лесу Кавминвод и покорить горы-лакколиты
Начало: На выходе с железнодорожной станции «Лермонтовская...
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 2 900 за всё до 6 чел.
Подъем на гору Бештау с хаски. Пойдем в горы
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Подъем на гору Бештау с хаски. Пойдем в горы
Начало: Пятигорск
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000 за человека
Треккинг на гору Науджидза и озеро Гижгит из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Треккинг на гору Науджидза и озеро Гижгит из Пятигорска
На один день уехать в Кабардино-Балкарию, увидеть бирюзовое озеро и взобраться на 2948 метров
Начало: От места вашего проживания в Пятигорске
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
23 000 за всё до 5 чел.
Треккинг к высокогорному озеру Бирджалы: путешествие из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Треккинг к высокогорному озеру Бирджалы: путешествие из Пятигорска
Посетить урочище Джилы-Су, увидеть водопад Султан и подняться к озеру с бирюзовой водой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
25 000 за всё до 4 чел.
Уллу-Тау - место силы Кавказа: поездка и треккинг в мини-группе из Пятигорска
🚗 На машине
скидка
15%
Мини-группа
11 часов
Уллу-Тау - место силы Кавказа: поездка и треккинг в мини-группе из Пятигорска
Отправиться к Баксанской долине и ущелью Адыр-Су, пройтись до горы и загадать желание
Начало: От вашего места проживания в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:30, 07:00 и 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
65005 525 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Рассвет на Бештау: утренний треккинг с хаски
    Отличное начало дня!!! Подъем начинается когда ещё темно, и здесь очень помогает мохнатый проводник! Тони и Элвин прекрасно знают как
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    лучше пройти! Рассвет на высоте 1400 метров это волшебство! Прекрасный пейзаж, чувство свободы и красоты мира! Но конечно надо понимать что это не подъем на канатке, а подъем своими ножками с крутыми подъёмами и спусками, которые легко даются если на тебе треккинговые кроссовки:)

  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
    Поднимались на Машук, чтобы увидеть рассвет, и погода нам благоволила. Была небольшая дымка, но так даже удобнее смотреть на появляющееся
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    солнышко. Кирилл любезно забрал нас от места проживания, учёл особенности экскурсантов, а на вершине горы угостил ароматным чаем с вкусняшками. Запоминающийся опыт и первые покоренные почти 1000 м сына. Мы остались довольны! Столь ранний подъем себя оправдал)))

    Поднимались на Машук, чтобы увидеть рассвет, и погода нам благоволила. Была небольшая дымка, но так даже удобнее смотреть на появляющееся солнышко
  • И
    Илона
    21 мая 2024
    Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
    Это было просто отлично! Я не знаю, где вы еще сможете найти такого классного, интересного и чуткого гида (спойлер: не
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    найдете). Поднимались с ребенком 11 лет. Легко, весело, много болтали. Посмотрели закат, попили чай с местными травами. Спасибо огромное Кириллу 🫶🏻

    Это было просто отлично! Я не знаю, где вы еще сможете найти такого классного, интересного иЭто было просто отлично! Я не знаю, где вы еще сможете найти такого классного, интересного иЭто было просто отлично! Я не знаю, где вы еще сможете найти такого классного, интересного и
  • М
    Мария
    20 мая 2024
    Рассвет на Бештау: утренний треккинг с хаски
    Это конечно было невероятно. Поначалу даже страшно, Бештау такая высокая гора показалось для первого раза) я шла в паре с
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    хаски Тони, который мне очень помогал при подъеме в гору. Нужно конечно рассчитывать свои силы, дорога не легкая. Спасибо проводнику Артему, хаски Тони и девочкам которые были в группе. Такое точно не забудешь:)

    Это конечно было невероятно. Поначалу даже страшно, Бештау такая высокая гора показалось для первого раза) яЭто конечно было невероятно. Поначалу даже страшно, Бештау такая высокая гора показалось для первого раза) яЭто конечно было невероятно. Поначалу даже страшно, Бештау такая высокая гора показалось для первого раза) яЭто конечно было невероятно. Поначалу даже страшно, Бештау такая высокая гора показалось для первого раза) яЭто конечно было невероятно. Поначалу даже страшно, Бештау такая высокая гора показалось для первого раза) яЭто конечно было невероятно. Поначалу даже страшно, Бештау такая высокая гора показалось для первого раза) я
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Рассвет на Бештау: утренний треккинг с хаски
    Треккиинг с хаски - пожалуй самое яркое впечатление этого отпуска. Классный формат: поднимаешься в темноте и только на вершине и
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    спуске видишь, какой путь получилось преодолеть. Нам было не просто, но оно однозначно того стоило. Тони и Элвин очень помогают, но и задают темп - иногда приходилось тормозить помощников, чтобы отдышаться. Спасибо Юрию за четкую организацию, поддержку в пути и вкусный чай. Мы обязательно вернемся:)

  • Р
    Руслан
    29 апреля 2024
    Треккинговый маршрут «Четыре половинки»
    Отличная экскурсия, очень красивые виды, и все это благодаря Филиппу, помог с организацией трекинговых палок(они нужны, поверьте) отлично все объяснил
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    вначале маршрута, и дал рекомендации перед маршрутом! Как гид и рассказчик просто в восторге от Филлипа, скорректировали маршрут под себя и слушали все его рекомендации! Восхитили виды и эмоции от трекинга! Настоятельно рекомендую эту экскурсию всем любителям трекинга и пеших походов, это лучшее что можно найти сегодня! 16 км, с перепадом высот почти в 1 км просто поражают своей красотой, природой и ощущениями от того что ты действительно взобрался на вершину! Подготовка физически нужна средняя, а если её не хватит Филипп грамотно скорректирует маршрут, подаст руку если нужно, и скажет где нужно быть особенно внимательным! Спасибо Филиппу!

  • Я
    Яна
    28 апреля 2024
    Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
    Отличная прогулка на гору Машук. Не тривиальный маршрут по лесным тропинкам вдали от основной туристической дороги. Мой первый опыт подобной экскурсии. Кирилл оказался прекрасным собеседником. Посоветовал достопримечательности, которые можно посмотреть в Пятигорске и его окрестностях. Обязательно воспользуемся рекомендациями.
    Отличная прогулка на гору Машук. Не тривиальный маршрут по лесным тропинкам вдали от основной туристической дороги
  • Е
    Елена
    17 апреля 2024
    Подъем на гору Бештау с хаски. Пойдем в горы
    Это Потрясающе!!!! Такое восхождение, виды, эмоции нужно испытать каждому! Только не каждому может быть по силам. Это классная прокачка себя,
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    воли, духа и тела. Хаски это просто чудо. Моей дочери (10 лет) Тони помог подняться почти на одном дыхании. Она в огромном восторге! Спасибо Вам Юрий и Артём за эти эмоции, виды, душевную компанию. Вы лучшие! Очень рекомендую!

  • К
    Ксения
    14 ноября 2023
    Подъем на гору Бештау с хаски. Пойдем в горы
    Артём отличный проводник и интересный собеседник! Тони и Элвин отличные компаньоны🦮🦮
  • Е
    Евгений
    5 ноября 2023
    Подъем на гору Бештау с хаски. Пойдем в горы
    Прекрасная активность для физически развитых людей…) Замечательным дополнением и стимулом являются два пейсера в исполнении собак породы хаски. Искренне рекомендую всем желающим встретить рассвет на высоте 1400 метров!)

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Треккинг и походы»

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  1. Рассвет на Бештау: утренний треккинг с хаски
  2. Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
  3. Треккинговый маршрут «Четыре половинки»
  4. Подъем на гору Бештау с хаски. Пойдем в горы
  5. Треккинг на гору Науджидза и озеро Гижгит из Пятигорска
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
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