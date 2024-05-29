1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Рассвет на Бештау: утренний треккинг с хаски в Пятигорске
Встречайте первые лучи солнца на вершине Бештау в компании хаски. Незабываемый треккинг и чай среди облаков ждут вас
Начало: В Пятигорске
Сегодня в 03:00
13 июня в 07:00
от 5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
Совершить лёгкий треккинг на доступную вершину, с которой открываются изумительные виды
Начало: От места дуэли Лермонтова
14 июня в 18:00
16 июня в 08:00
от 3 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
9 часов
Треккинговый маршрут «Четыре половинки»
Отправиться в поход по единственному естественному лесу Кавминвод и покорить горы-лакколиты
Начало: На выходе с железнодорожной станции «Лермонтовская...
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 2 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Подъем на гору Бештау с хаски. Пойдем в горы
Начало: Пятигорск
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Треккинг на гору Науджидза и озеро Гижгит из Пятигорска
На один день уехать в Кабардино-Балкарию, увидеть бирюзовое озеро и взобраться на 2948 метров
Начало: От места вашего проживания в Пятигорске
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
23 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Треккинг к высокогорному озеру Бирджалы: путешествие из Пятигорска
Посетить урочище Джилы-Су, увидеть водопад Султан и подняться к озеру с бирюзовой водой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Мини-группа
11 часов
Уллу-Тау - место силы Кавказа: поездка и треккинг в мини-группе из Пятигорска
Отправиться к Баксанской долине и ущелью Адыр-Су, пройтись до горы и загадать желание
Начало: От вашего места проживания в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:30, 07:00 и 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
65005 525₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина29 мая 2024Отличное начало дня!!! Подъем начинается когда ещё темно, и здесь очень помогает мохнатый проводник! Тони и Элвин прекрасно знают как
- ООльга28 мая 2024Поднимались на Машук, чтобы увидеть рассвет, и погода нам благоволила. Была небольшая дымка, но так даже удобнее смотреть на появляющееся
- ИИлона21 мая 2024Это было просто отлично! Я не знаю, где вы еще сможете найти такого классного, интересного и чуткого гида (спойлер: не
- ММария20 мая 2024Это конечно было невероятно. Поначалу даже страшно, Бештау такая высокая гора показалось для первого раза) я шла в паре с
- ЕЕлена15 мая 2024Треккиинг с хаски - пожалуй самое яркое впечатление этого отпуска. Классный формат: поднимаешься в темноте и только на вершине и
- РРуслан29 апреля 2024Отличная экскурсия, очень красивые виды, и все это благодаря Филиппу, помог с организацией трекинговых палок(они нужны, поверьте) отлично все объяснил
- ЯЯна28 апреля 2024Отличная прогулка на гору Машук. Не тривиальный маршрут по лесным тропинкам вдали от основной туристической дороги. Мой первый опыт подобной экскурсии. Кирилл оказался прекрасным собеседником. Посоветовал достопримечательности, которые можно посмотреть в Пятигорске и его окрестностях. Обязательно воспользуемся рекомендациями.
- ЕЕлена17 апреля 2024Это Потрясающе!!!! Такое восхождение, виды, эмоции нужно испытать каждому! Только не каждому может быть по силам. Это классная прокачка себя,
- ККсения14 ноября 2023Артём отличный проводник и интересный собеседник! Тони и Элвин отличные компаньоны🦮🦮
- ЕЕвгений5 ноября 2023Прекрасная активность для физически развитых людей…) Замечательным дополнением и стимулом являются два пейсера в исполнении собак породы хаски. Искренне рекомендую всем желающим встретить рассвет на высоте 1400 метров!)
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Треккинг и походы»
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