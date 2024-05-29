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вначале маршрута, и дал рекомендации перед маршрутом! Как гид и рассказчик просто в восторге от Филлипа, скорректировали маршрут под себя и слушали все его рекомендации! Восхитили виды и эмоции от трекинга! Настоятельно рекомендую эту экскурсию всем любителям трекинга и пеших походов, это лучшее что можно найти сегодня! 16 км, с перепадом высот почти в 1 км просто поражают своей красотой, природой и ощущениями от того что ты действительно взобрался на вершину! Подготовка физически нужна средняя, а если её не хватит Филипп грамотно скорректирует маршрут, подаст руку если нужно, и скажет где нужно быть особенно внимательным! Спасибо Филиппу!