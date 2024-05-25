Что вас ждет

Приготовьте на экскурсию удобную обувь и одежду по погоде, желательно прихватить дождевик, трекинговые палки, дополнительно теплую одежду.

Обязательно наличие при себе документов (паспорт / свидетельство о рождении).

Забор туристов возможен из городов: Минеральные Воды, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Иноземцево, Георгиевск, Новопавловск и других близлежащих населенных пунктов.

Предлагаем отправиться в двухдневный тур. Курорт Архыз от ближайшего соседа Домбая всегда отличала некоторая дикость курорта: здесь нет такой плотной застройки, сам поселок больше и длиннее, а потому кажется не столь многолюдным. В окрестностях поселка много природных и исторических памятников, поэтому интересные места в Архызе найдутся и для любителей науки, и для активных туристов, и для тех, кто любит размеренное времяпрепровождение. Важно знать• Экскурсию проводит гид-водитель в мини-группе до 7-8 человек на комфортабельном минивэне.