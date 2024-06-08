Возможно участие с детьми от 9 лет.

Для участия необходима хорошая физическая форма, готовность: к нагрузкам средней тяжести, переноске рюкзака весом около 15-20 кг в зависимости от пола участника, проживанию в палатках, самостоятельному дежурству. Туристический опыт не обязателен.

Проживание. В Пятигорске в гостевом доме «Свои» в общих номерах по 6-10 мест или в хостеле «Привалъ № 17» в общих номерах по 4-8 мест (двухъярусные кровати, удобства — несколько душевых, санузлов на этаже, кухня и столовая зона, Wi-Fi). Во время активной части похода — в трёх- или четырёхместных палатках (6 дней). Проживание в Терсколе (в 8-й день тура) на выбор участников: 1) в палатках на территории обустроенного кемпинга (доплата — от 500 руб. с человека); 2) в 2-3-местных номерах с удобствами на этаже (доплата — от 1500 руб. с человека). Проживание в этот день не входит в стоимость тура, оплата на месте.

Питание. Так как тур групповой, еда готовится на всех участников. Если у вас аллергия на какие-либо продукты, просьба предупредить об этом заранее. Если вы придерживаетесь строгих ограничений, рекомендуем позаботиться о своём питании и привезти с собой или купить на месте привычные для вас продукты. Для приготовления еды и напитков мы используем кипячёную воду из ручьёв, родников и других открытых источников, которые встречаются на пути. Из них же мы пополняем запасы питьевой воды во время переходов. Если вам такой вариант не подходит, можно кипятить воду вечером накануне ходового дня либо взять с собой средства для обеззараживания воды.

Связь и интернет. На всём маршруте работают операторы сотовой связи «МТС» и «Мегафон», оператор «Tele2» не работает в Ставропольском крае и Кабардино-Балкарской Республике. Если у вас другой оператор, рекомендуем проверить зону покрытия на сайте компании. В горах, начиная с 3-го дня путешествия и до возвращения в п. Терскол (8-й день), связи нет. Предупредите близких, чтобы не волновались. На маршруте не будет электричества, кроме 1-го и 8-го дней.