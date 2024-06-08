Полюбоваться Эльбрусом, проникнуться походной романтикой и найти друзей
Вы насладитесь удалённостью от цивилизации, научитесь передвигаться по льду, а в первый день познакомитесь к курортным Пятигорском. Главное — справятся все!
июн
июл
авг
авг
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|34 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 9 лет.
Для участия необходима хорошая физическая форма, готовность: к нагрузкам средней тяжести, переноске рюкзака весом около 15-20 кг в зависимости от пола участника, проживанию в палатках, самостоятельному дежурству. Туристический опыт не обязателен.
Проживание. В Пятигорске в гостевом доме «Свои» в общих номерах по 6-10 мест или в хостеле «Привалъ № 17» в общих номерах по 4-8 мест (двухъярусные кровати, удобства — несколько душевых, санузлов на этаже, кухня и столовая зона, Wi-Fi). Во время активной части похода — в трёх- или четырёхместных палатках (6 дней). Проживание в Терсколе (в 8-й день тура) на выбор участников: 1) в палатках на территории обустроенного кемпинга (доплата — от 500 руб. с человека); 2) в 2-3-местных номерах с удобствами на этаже (доплата — от 1500 руб. с человека). Проживание в этот день не входит в стоимость тура, оплата на месте.
Питание. Так как тур групповой, еда готовится на всех участников. Если у вас аллергия на какие-либо продукты, просьба предупредить об этом заранее. Если вы придерживаетесь строгих ограничений, рекомендуем позаботиться о своём питании и привезти с собой или купить на месте привычные для вас продукты. Для приготовления еды и напитков мы используем кипячёную воду из ручьёв, родников и других открытых источников, которые встречаются на пути. Из них же мы пополняем запасы питьевой воды во время переходов. Если вам такой вариант не подходит, можно кипятить воду вечером накануне ходового дня либо взять с собой средства для обеззараживания воды.
Связь и интернет. На всём маршруте работают операторы сотовой связи «МТС» и «Мегафон», оператор «Tele2» не работает в Ставропольском крае и Кабардино-Балкарской Республике. Если у вас другой оператор, рекомендуем проверить зону покрытия на сайте компании. В горах, начиная с 3-го дня путешествия и до возвращения в п. Терскол (8-й день), связи нет. Предупредите близких, чтобы не волновались. На маршруте не будет электричества, кроме 1-го и 8-го дней.
Программа тура по дням
Прогулка по вечернему Пятигорску
Встречаемся и после заселения и знакомства идём гулять по вечернему центру города, знаменитого своей историей и в прошлом любимого великими писателями и поэтами. Вы увидите легендарное ярко-голубое озеро Провал на горе Машук. Пройдём по парку «Цветник», излюбленному месту отдыха горожан, рассмотрим его достопримечательности. При желании окунёмся в целебные термальные источники.
Начало похода: стоянка у нарзанного источника
Ранним утром отправимся в посёлок Эльбрус. Заедем в пункт проката для аренды необходимого снаряжения и начнём наш поход: будем идти до места нашей стоянки, наслаждаясь чарующими видами, оставив позади цивилизацию и суету городов. Вблизи нарзанного источника разобьём лагерь, а после ужина мы расскажем вам о правилах безопасности в походе.
Треккинг вдоль реки Ирик
В этот день пройдём живописным маршрутом вдоль реки Ирик. Минуем сосновый бор, наслаждаясь хвойным ароматом, остановимся на развилке ущелий Ирикчат и Ирик. Желающие взбодриться искупаются в чистой горной реке. Пообедаем и начнём подъём: будем взбираться по извилистой тропе, постепенно углубляясь в ущелье и любуясь открывающимися пейзажами. Увидим гору Ирикчат и перевал Советский Воин. На уютной поляне установим лагерь и останемся на ночь.
Подъём по ущелью, обучение передвижению по льду
Преодолев с утра небольшой подъём по ущелью Ирикчат, обустроим стоянку в живописном месте, где травяной ковёр луга соседствует с серыми камнями. Пообедав и оставив рюкзаки в лагере, отправимся к пику Патона и устроим мастер-класс по способам перемещения по ледово-снежным поверхностям. Вечером поужинаем и обменяемся впечатлениями и эмоциями от прошедшего дня.
Покорение перевала Ирикчат
Сегодня важный день нашего похода: после завтрака отправимся к перевалу Ирикчат. Пройдём вдоль камнепада, подойдём к леднику и совершим подъём, во время которого вам пригодятся знания, приобретённые вчера. В горах погода непостоянна, возможны снег и сильный ветер, но усилия окупятся головокружительными пейзажами. Вы увидите ледники, сползающие со склонов, и причудливые тени от проплывающих облаков. А вдалеке будет виден величественный Эльбрус.
Дойдём до Рыжего бугра, разобьём лагерь, приготовим ужин и отдохнём.
Восхождение на гору Чаткара, ущелье Ирик
В первой половине дня, если позволит погода, налегке отправимся к вершине Чаткара высотой 3900 метров. Это будет несложная прогулка, но важно быть внимательными при подъёме, следовать рекомендациям инструктора и соблюдать технику безопасности. Вы вновь полюбуетесь изумительными панорамами: увидим пик Калицкого, Ачкерьякольский лавовый поток, ледяное озеро и перевал Джикаугенкез.
После вернёмся в лагерь, пообедаем, соберём вещи и начнём спуск к уже знакомому ущелью Ирик. На ночь остановимся в предыдущем месте — у развилки Ирика и Ирикчат.
Ущелье Ирик, водопад
Этот день запасной. Если до этого мы выполним намеченную программу, то сегодня познакомимся с окрестностями перевала Ирикчат. Прогуляемся до мощного водопада, пройдём по ущелью Ирик, искупаемся в прохладной реке. Вечером отметим завершение нашего похода прощальным ужином и песнями у костра под звёздным небом.
Посёлок Эльбрус, «Поляна Чегет»
После завтрака соберём лагерь и дойдём до посёлка Эльбрус, откуда начинали наш поход. Затем будет организован трансфер до посёлка Терскол, где вы можете остановиться в отеле или на территории турбазы (проживание оплачивается отдельно).
Побываем на «Поляне Чегет» — популярном горнолыжном курорте на склоне одноимённой горы, заглянем на рынок за местными деликатесами и сувенирами. Вечером желающие попарятся в баньке, чтобы расслабиться перед возвращением домой.
Возвращение в Пятигорск, отъезд
Утром выезжаем в Пятигорск, куда прибудем примерно в 14:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гида-инструктора
- Трансфер: Пятигорск (хостел) - Эльбрус - Пятигорск (ж. - д. вокзал)
- Трансфер пос. Эльбрус - Терскол
- Проживание в хостеле в 1-й день тура
- Питание на активной части маршрута, начиная с ужина во 2-й день, завершая завтраком в 8-й день
- Общественное снаряжение (тент, палатки, костровой набор)
- Газ для приготовления питания в дни похода
Что не входит в цену
- Проезд до места начала тура и обратно
- Проживание в 8-й день тура
- Личное снаряжение: спальник, пенка, обувь, одежда и т. д
- Баня в пос. Терскол (по желанию) - 500 руб
- Питание в 1-й и 9-й дни тура, завтрак и обед во 2-й день, обед и ужин в 8-й день - от 500 руб. за приём