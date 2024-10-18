Во время 3-дневного тура познакомимся с самобытной культурой, красотой природы, таинством обрядов и легенд, а еще вкусной кавказской едой и побываем на казачьем застолье.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:30
Описание трансфер
Что вас ожидает в этом увлекательном путешествии
Вас ждёт множество ярких и запоминающихся мероприятий, которые позволят погрузиться в культуру Кавказа и его традиции.
Яркие мероприятия
- Дегустация кавказских вин: Вы сможете насладиться уникальными вкусами и ароматами вин, произведённых в этом живописном регионе.
- Мастер-класс по кавказским танцам: Узнайте секреты традиционных танцев и почувствуйте ритм Кавказа, участвуя в увлекательном мастер-классе.
- Изготовление национального ингушского блюда: Погрузитесь в кулинарные традиции и научитесь готовить одно из знаменитых ингушских блюд.
- Знакомство с традициями казачества: Откройте для себя богатую историю и культуру казаков, которые играли важную роль в жизни региона.
Каждое из мероприятий подарит вам незабываемые впечатления и позволит глубже понять уникальность кавказской культуры. Приготовьтесь к удивительным открытиям и новым знакомствам!
по пятницам в 13:30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Провал
- Парк «Цветник»
- Китайская беседка
- Джейрахское ущелье
- Христианский храм Тхаба - Ерды
- Вовнушки
Что включено
- Проживание
- 2 завтрака (кроме отеля «Южная», завтрак возможно приобрести самостоятельно в кафе в 2-х минутах ходьбы от отеля)
- 1 обед
- 1 ужин - Кавказское застолье
- 1 обед - Казачье застолье
- Услуги гида
- Участие в мастер-классе по дегустации Кавказских вин и коньяка
- Входные билеты в Казачье подворье и участие в интерактивной программе
- Участие в мастер-классе по изготовлению ингушского блюда «Чапильгаш»
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты (указаны в днях программы тура)
- Обеды и ужины (не входящие в стоимость тура по программе)
- Курортный сбор - 100 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гостиница "Южная", отель "Машук", отель "Интурист"
Завершение: Г. Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: по пятницам в 13:30
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Пятигорска
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