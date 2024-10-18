Кухня Кавказа: гастрономическое путешествие

Во время 3-дневного тура познакомимся с самобытной культурой, красотой природы, таинством обрядов и легенд, а еще вкусной кавказской едой и побываем на казачьем застолье.
Кухня Кавказа: гастрономическое путешествие
Кухня Кавказа: гастрономическое путешествие
Кухня Кавказа: гастрономическое путешествие
Ближайшие даты:
Время начала: 13:30

Описание трансфер

Что вас ожидает в этом увлекательном путешествии

Вас ждёт множество ярких и запоминающихся мероприятий, которые позволят погрузиться в культуру Кавказа и его традиции.

Яркие мероприятия

  • Дегустация кавказских вин: Вы сможете насладиться уникальными вкусами и ароматами вин, произведённых в этом живописном регионе.
  • Мастер-класс по кавказским танцам: Узнайте секреты традиционных танцев и почувствуйте ритм Кавказа, участвуя в увлекательном мастер-классе.
  • Изготовление национального ингушского блюда: Погрузитесь в кулинарные традиции и научитесь готовить одно из знаменитых ингушских блюд.
  • Знакомство с традициями казачества: Откройте для себя богатую историю и культуру казаков, которые играли важную роль в жизни региона.

Каждое из мероприятий подарит вам незабываемые впечатления и позволит глубже понять уникальность кавказской культуры. Приготовьтесь к удивительным открытиям и новым знакомствам!

по пятницам в 13:30

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Провал
  • Парк «Цветник»
  • Китайская беседка
  • Джейрахское ущелье
  • Христианский храм Тхаба - Ерды
  • Вовнушки
Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака (кроме отеля «Южная», завтрак возможно приобрести самостоятельно в кафе в 2-х минутах ходьбы от отеля)
  • 1 обед
  • 1 ужин - Кавказское застолье
  • 1 обед - Казачье застолье
  • Услуги гида
  • Участие в мастер-классе по дегустации Кавказских вин и коньяка
  • Входные билеты в Казачье подворье и участие в интерактивной программе
  • Участие в мастер-классе по изготовлению ингушского блюда «Чапильгаш»
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Входные билеты (указаны в днях программы тура)
  • Обеды и ужины (не входящие в стоимость тура по программе)
  • Курортный сбор - 100 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гостиница "Южная", отель "Машук", отель "Интурист"
Завершение: Г. Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: по пятницам в 13:30
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Пятигорска

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