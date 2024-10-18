Во время 3-дневного тура познакомимся с самобытной культурой, красотой природы, таинством обрядов и легенд, а еще вкусной кавказской едой и побываем на казачьем застолье.

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Ваш гид в Пятигорске

ЛадьяКавказ Ваш гид в Пятигорске

Время начала: 13:30

Описание трансфер

Что вас ожидает в этом увлекательном путешествии

Вас ждёт множество ярких и запоминающихся мероприятий, которые позволят погрузиться в культуру Кавказа и его традиции.

Яркие мероприятия

Дегустация кавказских вин: Вы сможете насладиться уникальными вкусами и ароматами вин, произведённых в этом живописном регионе.

Вы сможете насладиться уникальными вкусами и ароматами вин, произведённых в этом живописном регионе. Мастер-класс по кавказским танцам: Узнайте секреты традиционных танцев и почувствуйте ритм Кавказа, участвуя в увлекательном мастер-классе.

Узнайте секреты традиционных танцев и почувствуйте ритм Кавказа, участвуя в увлекательном мастер-классе. Изготовление национального ингушского блюда: Погрузитесь в кулинарные традиции и научитесь готовить одно из знаменитых ингушских блюд.

Погрузитесь в кулинарные традиции и научитесь готовить одно из знаменитых ингушских блюд. Знакомство с традициями казачества: Откройте для себя богатую историю и культуру казаков, которые играли важную роль в жизни региона.

Каждое из мероприятий подарит вам незабываемые впечатления и позволит глубже понять уникальность кавказской культуры. Приготовьтесь к удивительным открытиям и новым знакомствам!