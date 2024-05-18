Гастрономические туры Пятигорска

Найдено 4 тура в категории «Гастрономические» в Пятигорске, цены от 27 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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Кухни Кавказа. Гастрономическое путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Кухни Кавказа. Гастрономическое путешествие
Начало: г. Пятигорск
«А ещё с вкусной кавказской едой и казачьим застольем»
21 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 29 650 за человека
Кавказская палитра: Джилы-Су, Бермамыт и Безенгийское ущелье
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Кавказская палитра: Джилы-Су, Бермамыт и Безенгийское ущелье
Встретить рассвет в горах, устроить пикник у водопада, попробовать целебный нарзан
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, время по договорённости
«Завтраки в отелях, обеды в кафе, пикники в горах»
26 июня в 08:00
11 июля в 08:00
52 000 за человека
Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Пятигорска
Авторский тур
3 дня
Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Пятигорска
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал или в удобном для вас месте
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
27 000 за человека
Четыре стихии Кавказа: полёты, водные прогулки, треккинг и костёр
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Четыре стихии Кавказа: полёты, водные прогулки, треккинг и костёр
Подняться на высоту 3800 метра и жарить шашлыки в горах под звездным небом
Начало: Пятигорск
«Будет возможность попробовать местную кухню, а в один из вечеров устроим посиделки у костра с шашлыками и вином»
17 июня в 08:00
8 июля в 08:00
43 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    18 мая 2024
    Кухни Кавказа. Гастрономическое путешествие
    Все самые лучшие слова можно сказать об организаторе туров по КМВ принимающей стороне. Очень четкая организация во всем. Самые профессиональные гиды и водители. Ни одного опоздания или задержки. Очень всем советую данное турагентство.
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  • М
    Мария
    3 июля 2023
    Кухни Кавказа. Гастрономическое путешествие
    Были в путешествии по этому туру с 30.06.23 по 02.06.23 г. Все организовано, просто отлично! Гостиница,, Южная,, простая, но очень
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    удобная. Из окон было видно, горы и даже сам Эльбрус! Рядом вокзал и прекрасная столовая, в которой очень вкусно готовят и цены приятно удивляют! Нас путешествовало четверо. Для такой маленькой группы фирма выделила мини вэн, в котором мы посетили все красивейшие места нашей программы. Замечательный водитель Григорий Иванович мастерски владеет автомобилем и виртуозно возил нас по горном серпантину! Он ещё очень отзывчивый человек и шёл нам на встречу, когда ребенка указано в дороге! Нам повезло и с экскурсоводами Ольгой Викторовной и Викторией Васильевной. Это специалисты высочайшего уровня! Мы очень много узнали от этих замечательных дам. На протяжении всей долгой поездки в Ингушетию, Виктория не замолчала, а постоянно удивлялась нас своими удивительным познаниями из истории Кавказа и всех народов гор. Столько легенд и преданий мы ещё не слышали. Везде нас окружали замечательные люди! На высоте 1400 метров на мастер- классе по изготовлению Чапельгаша, мы познакомились с милыми женщинами из Ингушских сел, которые удивительно общительны и рукодельны! Спасибо за прекрасный отдых! Мы в восторге от города, людей, кухни, природы и гор! Всем рекомендуем этот тур! Спасибо!

    Были в путешествии по этому туру с 30.06.23 по 02.06.23 г. Все организовано, просто отлично! Гостиница,Были в путешествии по этому туру с 30.06.23 по 02.06.23 г. Все организовано, просто отлично! Гостиница,
  • С
    Светлана
    16 мая 2022
    Кухни Кавказа. Гастрономическое путешествие
    Подборка экскурсий была интересной. В регионе была впервые, поэтому все было внове и очень интересным. Особенно хочется отметить экскурсоводов компании
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    Ладья - Ольга и Алена потрясающие специалисты, глубоко знающие материал, влюблённые в свой регион и в принципе очень эрудированные люди. Благодаря им мы не замечали времени. Хочется отметить водителя Карена, его забота и профессиональное вождение! Длительная экскурсия в горы Ингушетии прошла очень приятно. Не устроил меня только тот момент, что не было вариантов по размещению. Гостиница Южная нормальный вариант, но находится на вокзале и вообще может я бы предпочла более дорогой вариант проживания, но никто меня об этом не спросил, мы были поставлены «перед фактом»

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Гастрономические»

Самые популярные туры этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Кухни Кавказа. Гастрономическое путешествие
  2. Кавказская палитра: Джилы-Су, Бермамыт и Безенгийское ущелье
  3. Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Пятигорска
  4. Четыре стихии Кавказа: полёты, водные прогулки, треккинг и костёр
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Джилы-су
Сколько стоит тур в Пятигорске в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Гастрономические" можно забронировать 4 тура от 27 000 до 52 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Пятигорска, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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