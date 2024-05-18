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удобная. Из окон было видно, горы и даже сам Эльбрус! Рядом вокзал и прекрасная столовая, в которой очень вкусно готовят и цены приятно удивляют! Нас путешествовало четверо. Для такой маленькой группы фирма выделила мини вэн, в котором мы посетили все красивейшие места нашей программы. Замечательный водитель Григорий Иванович мастерски владеет автомобилем и виртуозно возил нас по горном серпантину! Он ещё очень отзывчивый человек и шёл нам на встречу, когда ребенка указано в дороге! Нам повезло и с экскурсоводами Ольгой Викторовной и Викторией Васильевной. Это специалисты высочайшего уровня! Мы очень много узнали от этих замечательных дам. На протяжении всей долгой поездки в Ингушетию, Виктория не замолчала, а постоянно удивлялась нас своими удивительным познаниями из истории Кавказа и всех народов гор. Столько легенд и преданий мы ещё не слышали. Везде нас окружали замечательные люди! На высоте 1400 метров на мастер- классе по изготовлению Чапельгаша, мы познакомились с милыми женщинами из Ингушских сел, которые удивительно общительны и рукодельны! Спасибо за прекрасный отдых! Мы в восторге от города, людей, кухни, природы и гор! Всем рекомендуем этот тур! Спасибо!