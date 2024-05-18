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Авторский тур
3 дня
Кухни Кавказа. Гастрономическое путешествие
Начало: г. Пятигорск
«А ещё с вкусной кавказской едой и казачьим застольем»
21 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 29 650₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кавказская палитра: Джилы-Су, Бермамыт и Безенгийское ущелье
Встретить рассвет в горах, устроить пикник у водопада, попробовать целебный нарзан
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, время по договорённости
«Завтраки в отелях, обеды в кафе, пикники в горах»
26 июня в 08:00
11 июля в 08:00
52 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Пятигорска
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал или в удобном для вас месте
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
27 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Четыре стихии Кавказа: полёты, водные прогулки, треккинг и костёр
Подняться на высоту 3800 метра и жарить шашлыки в горах под звездным небом
Начало: Пятигорск
«Будет возможность попробовать местную кухню, а в один из вечеров устроим посиделки у костра с шашлыками и вином»
17 июня в 08:00
8 июля в 08:00
43 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна18 мая 2024Все самые лучшие слова можно сказать об организаторе туров по КМВ принимающей стороне. Очень четкая организация во всем. Самые профессиональные гиды и водители. Ни одного опоздания или задержки. Очень всем советую данное турагентство.
- ММария3 июля 2023Были в путешествии по этому туру с 30.06.23 по 02.06.23 г. Все организовано, просто отлично! Гостиница,, Южная,, простая, но очень
- ССветлана16 мая 2022Подборка экскурсий была интересной. В регионе была впервые, поэтому все было внове и очень интересным. Особенно хочется отметить экскурсоводов компании
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит тур в Пятигорске в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Гастрономические" можно забронировать 4 тура от 27 000 до 52 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Пятигорска, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024