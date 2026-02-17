Описание тура
Лучше гор могут быть только горы В. Высоцкий
Фишка этой программы конечно же звездопад. такой силы он бывает лишь 2 раза в год. летом и зимой. и смотреть его лучше всего в горах. мы сделаем все, чтобы эта неделя у вас осталась в памяти на всю жизнь. Добраться до самой высокой точки Европы, увидеть легендарные озера и водопады, а так же влюбиться в пейзажи Кавказа и познакомиться с гостеприимством этого края.
Мы с вами посетим одни из самых красивых мест Кабардино-Балкарии в одну поездку.
Программа тура по дням
Ледник Шаурту
Вы проснетесь в окружении гор.
Завтрак в палаточном лагере.
Так же в вашем распоряжении будут продукты для завтрака, и все необходимые кухонные принадлежности, сковороды, газовые плиты, турки, чайники. позавтракать можете в любое удобное для вас время до выхода на маршрут.
Для меня это самый живописный день программы.
Это заповедник, находящийся в глубине ущелья на приграничной территории с Грузией.
В нем находится множество локаций. С утра сможем сориентироваться какие из них будут доступны по сезону и погоде.
Старейший ледник Шаурту- является одним самым впечатляющим природным объектом этого Ущелья. Путь туда нелегкий, по этому очень важна погода. Безопасность на первом месте.
Нарзанный источник- это не только натуральная минеральная вода, бьющая из под земли, но и еще живописный маршрут.
А так же горные реки, сосновый лес и снежные вершины главного хребта Кавказа.
Возвращение в лагерь. общий ужин у костра. Игры, общение.
И снова ловим Звездопад
----организационная часть----
Завтрак в лагере самостоятельно. обед- перекус на маршруте. ужин организовано в лагере.
Терскол
Завтрак.
Трекинг день на водопад Терскол Это самый красивый водопад Баксанского ущелья.
Поход будет комфортный и не сложный. Мы предоставляем Вам трекинговые палки, кому это необходимо. вы несете с собой только воду, перекус для себя и ветровку.
Маршрут 10км. перепад высот 600м. прохождение маршрута вместе с отдыхом и фото от 5 до 7 часов
По пути увидим всю красоту Приэльбрусья. Снежные вершины, горные реки, сосновый и смешанный лес. а в хорошую погоду на протяжении всего маршрута будем видеть Восточную вершину Эльбруса.
Так же нам встретятся растения занесенные в красную книгу, дикие птицы и суслики.
У водопада устроим пикник из натуральных местных продуктов и горного ароматного чая.
Так же рядом есть Долина Нарзанов, это минеральные воды бьющие из под земли. здесь их несколько и каждая имеет свой вкус и силу природной газации. здесь можно и пообедать. Балкарцы готовят вкусно и много, а для любителей морепродуктов- можно самостоятельно выловить рыбку которую затем приготовят.
Ужин. Отдых.
Баня по желанию
Те кто не захочет идти в трекинг, проводят день самостоятельно в Приэльбрусье (прогулки пешие по экотропам, конные, квадроциклы и т. д)
в зависимости от погоды и активности возможна замена на трекинг до озера донгузорун.
Чегет, Эльбрус
День отдыха от трекинга.
С утра есть возможность как вы захотите провести этот день:
Вы можете выбрать любую из предложенных активностей, а мы вас туда доставим
Для многих, наверное, это будет самый запоминающийся день, ведь Вас ждет путешествие на пятитысячник- самый высокий в Европе.
Подняться на него не сложно- туда ведет канатная дорога и есть несколько точек обзора: гора Чегет (канатка до 3050м) и тогда вы увидите Эльбрус напротив, прямо перед собой,
Или же непосредственно подняться по самому Эльбрусу и там высота наивысшей точки канатной дороги уже 3847м.
А на снегоходах или ратраке можно даже преодолеть высоту 5100 м.
Весной есть возможность покататься на горных лыжах и сноуборде.
Куда вы отправитесь? решать вам.
Выезд из приэльбрусья не позднее 14:00
Трансфер в аэропорт или минводы на выбор. Окончание программы в 17:00 в минводах.
Пришло время прощаться.
Если вы хотите вылететь домой в день окончания тура - можете выбрать любой рейс после 18:30 включительно. так же есть возможность остаться на Кавказе подольше и посетить другие ущелья.
Парадром Чегем, аул Эльтюбю
Завтрак. выезд из лагеря.
Знакомство с Эльтюбю- село- музей под открытым небом.
некрополи 10-18 вв, Башня Балкаруковых
Усадьба писателя Кайсын Кулиева и проект книга в камне. Музей является не только местом сохранения культурного наследия, но и центром просвещения, привлекающим внимание всех, кто интересуется литературой и историей региона.
Едем на парадром Здесь есть возможность окунуться в мир экстрима:
Полет на параплане с инструктором. Это прекрасный, современный вид развлечения. Хотите почувствовать себя птицей летящей среди гор? значит Вы по адресу. Это не страшно, это приятно! это непередаваемо приятно!
Так же есть роуп-прыжки и зиплан. Ожидающие могут насладиться горами, прокатиться на лошадях или просто покачаться на горных чегемских качелях или же сходить в быстрый несложный трекинг на красивую локацию.
Наш путь лежит через перевал Актопрак. Его по праву считают одним из красивейших на Кавказе. Это как Альпы, только круче, потому что ты находишься среди них. Вы влюбитесь в эти места с первого взгляда. По пути у нас будет несколько остановок в самых живописных местах. В туре мы вас не торопим- время достаточно. красотой нужно наслаждаться, а не только смотреть на нее из окна машины.
Для кого то это будет то самое место силы, кто то сможет погрузиться в себя и наслаждаться звуками природы. Здесь места- практически не тронутые человеком. красивые, удивительные, настоящая природа Кавказа.
Обед в национальном кафе
при наличии времени заедем еще на озеро Гижгит- на него мы заедем на обратном пути, там сделаем множество красивых фотографий с видом на горы и озеро, которое может менять свой цвет в зависимости от погоды. прогуляемся до смотровой площадки, сделаем фотографии.
Затем нас ждет живописная дорога в Баксанское ущелье в сторону высочайшей вершине Европы- Эльбрусу.
Заселение минигостиницу в Приэльбрусье. Близ поляны Азау и Чегет. заселяемся на 2 ночи.
Ужин по желанию. Отдых.
Водопады
Завтрак в палаточном лагере.
Сегодня нас ожидает путешествие уже в другую часть заповедника- в долину реки Башиль.
Водопад Джайлык су- водопад состоящий из нескольких каскадов и с живописной дорогой на пути.
Его мы осмотрим аж с трех сторон и увидим почти все каскады. этот день станет уникальным, ведь кроме вас на этом маршруте не будет туристов- он малоизвестен и тем и хорош. в случае хорошей погоды обещаю вам изумительные виды.
В завершении прогулки Водопад Абай су- Самый высокий некаскадный водопад Кабардино-Балкарии. 72 метра высотою создавая нежный поток круглый год.
Сегодня завершающий вечер в лагере. вас приготовим что нибудь очень вкусное, посидим у костра
----организационная часть----
Завтрак в лагере самостоятельно. обед- перекус на маршруте. ужин организовано в лагере.
Знакомство, Термы, Чегемское ущелье
Сбор Группы в г. Минеральные Воды До 12:00
Знакомимся, распределение по автомобилям и отправимся расслабить вас на термальные источники. Время в пути 1:30
Помимо лечебных свойств они подарят вам наслаждение и расслабление. это теплая природная минеральная вода, которая исходит из недр земли и на выходе ее температура достигает до 50 градусов. В источниках вы не сваритесь- там оборудованы бассейны с разными температурами. Это лучший релакс (имеются противопоказания)
Выезжаем с источников.
Следующая остановка Малый Чегемский водопад (Адай-Су): Находится чуть раньше теснины. Несмотря на название Малый, он очень мощный и падает с высоты около 30 метров по каменному желобу. Его часто называют Девичьей косой.
Далее Чегемское ущелье — это впечатляющее мест Кабардино-Балкарии, где природа создала уникальный союз камня и воды. Основной точкой притяжения здесь является Чегемская теснина и расположенные в ней водопады.
Большие Чегемские водопады (Главные): Расположены непосредственно в теснине. Это целая стена каскадов, где вода мелкими струями сочится прямо из расщелин скал, разбиваясь о камни в пыль. В солнечные дни здесь почти всегда можно увидеть радугу
Заселение в палаточный лагерь в горах. Обустройство, отдых
Важно. Вам не придется участвовать в его установке. Вы будете наслаждаться отдыхом. У нас современные новые палатки и оборудование для кемпинга. все готово к вашему приезду
при возможности и желанию можно остановиться на ближайшей базе в домиках за доп. плату(обговаривается и бронируется заранее)
Ловим Звездопад. Конечно же наблюдать за ним будем каждый вечер, когда стемнеет.
Лагерь находится в уникальном месте в горах, вдали от крупных городов и засвета, что усилит яркость звездного неба.
связи не будет 2 дня, 2 ночи.
Личная рекомендация- заранее изучите как на вашем аппарате фотографировать звезды.
---организационная часть----
Кто прилетел в день старта тура- заберем вас с аэропорта Минеральные воды с 11:30 до 12:00.
Кто прилетел заранее- в Минеральных водах встреча у Трц Вершина с 11:30 до 12:00
Знакомимся. Тур начинается. Выезжаем по маршруту. При соблюдении этих условий- включен общий трансфер из Минеральных вод до палаточного лагеря.
Рекомендуем выбирать утренний рейс или за день до начала тура. Прилетая поздними рейсами пропускаете всю программу этого дня, самостоятельно необходимо добраться до поселка Булунгу на такси (3500р) мы вам поможем его заказать к определенному времени, если пожелаете.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из аэропорта, Жд и обратно
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Проживание в гостиницах и гостевых домах в горах (2х-3х местные номера с удобствами) Пары, друзья всегда проживают отдельно, к ним никого не подселяют. Для проживания объединяем одиночных участников и участниц (одиночных мужчин только с мужчинами, женщин с женщинами. Если в тур едут З одиночных участника одного пола, они будут заселены втроем)
- Аренда палаток, спальников и оборудования для кемпинга
- Питание по программе тура (сытные завтраки в гостинице (2 ночи)
- Продукты в кемпинге для завтрака и необходимое оборудование для приготовления. (3 ночи)
- Ужин в палаточном лагере
- Перекусы в дни трекинга
- Входные билеты в чегемский заповедник
- Фотоотчет о поездке
Что не входит в цену
- Авиабилеты или Жд-билеты из вашего города до Минеральных вод и обратно
- Питание не по программе
- Развлечения в экстрим парке, парапланы, квадроциклы и прочие активности
- Проживание в гостинице до и после тура (при желании)
- Питание не по программе (в среднем от 3000р на человека за тур)
- Канатная дорога в Приэльбрусье
- Личные расходы на сувениры
- Страховка для активного отдыха
О чём нужно знать до поездки
Последовательность посещаемых мест может быть изменена в связи с погодными условиями или же по иным причинам.
Пункты отмеченные по желанию не являются обязательными.
Пожелания к путешественнику
Кавказ- гостеприимный край. Преимущественно мусульманские республики. Просим воздержаться от чрезмерно открытых вырезов и прозрачной одежды.
Гости предпочитают брать с собой одежду и платья для съемок в горах, это допустимо и мною приветствуется. Ходить в них вряд ли будет комфортно, но фотозоны мы с вами, с удовольствием, найдем.