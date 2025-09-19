Мои заказы

Тур в горы Северной Осетии на три незабываемых дня

Мы с вами посетим Северную Осетию — один из самых прекрасных уголков России, который поразит вас своей красотой и гостеприимством! Здесь вы увидите красивейшие горы, живописные долины, самые значимые экскурсионные объекты, и самую чистую природу! Если вы хотите открыть для себя что-то новое и удивительное, то этот тур именно для вас!
Тур в горы Северной Осетии на три незабываемых дня
Тур в горы Северной Осетии на три незабываемых дня
Тур в горы Северной Осетии на три незабываемых дня
Ближайшие даты:
4
сен5
сен6
сен7
сен8
сен9
сен10
сен
Время начала: 06:30, 07:00, 07:30

Описание тура

Программа тура:

• 1 День В зависимости от времени приезда в Северную Осетию посетим:

  • Аланский Успенский монастырь;
  • Арт-объект «Зеркальный барс».
  • 2 День — Кармадонское ущелье;
  • Даргавс;
  • Мидаграбинские водопады;
  • Крепость Дзивгис;
  • Поселок Фиагдон;
  • Арт-объекты. Путешествие начнется с Кармадонского ущелья — это одно из самых красивых мест Северной Осетии, печально известное из-за сошедшего в 2002 году ледника Колка. Вы своими глазами увидите масштабы и последствия катастрофы. Далее наша дорога пролегает через Даргавский «Город Мертвых» — загадочный городок находящийся в горах Кавказа. Преодолев очередной горный серпантин, маршрут приведет нас в Куртатинское ущелье. Вы посетите древний замковый комплекс Курта и Тага, осмотрите крупнейшее скальное оборонительное сооружение на Кавказе — Дзивгисскую скальную крепость.
  • 3 День — Монумент Уастырджи;
  • Верхний Мизур;
  • Поселок-призрак Садон;
  • Арт-объект «Танец с кинжалами». Двигаясь по Алагирскому ущелью, вы окажетесь в селении Верхний Мизур, которое возникло еще в конце 16 века. Село представляет собой древний квартал, давно покинутый жителями. Достопримечательностью селения, помимо остатков башен и склепов, являющихся памятниками культурного наследия федерально значения, считается церковь Архангела Михаила, и все это на высоте почти 2000 метров над уровнем моря. Впереди вас будет ждать еще один необычный поселок с европейской архитектурой — Садон, который вырос в 19 веке возле богатого рудного месторождения, а вначале 21 века стихия превратила его в декорации для триллеров.

Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Аланский Успенский монастырь
  • Арт-объект «Зеркальный барс»
  • Кармадонское ущелье
  • Даргавс
  • Мидаграбинские водопады
  • Крепость Дзивгис
  • Поселок Фиагдон
  • Арт-объекты
  • Монумент Уастырджи
  • Верхний Мизур
  • Поселок-призрак Садон
Что включено
  • Встреча/проводы аэропорт/жд вокзал/место проживания (города КМВ)
  • Комфортабельный трансфер по всем локациям
  • Сопровождение опытного гида
  • Информационное сопровождение до, во время и после путешествия
  • Кальян в горах
  • Цветной дым для создания оригинальных фотографий
Что не входит в цену
  • Проживание в коттеджах или отеле (цена зависит от количества людей)
  • Питание
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Аэропорт, Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Пятигорска

Похожие туры из Пятигорска

Страна гор: путешествие в Дагестан
На автобусе
3 дня
2 отзыва
Страна гор: путешествие в Дагестан
Начало: Пр-к Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорск
Расписание: по пятницам в 4:30
19 сен в 04:30
3 окт в 04:30
37 350 ₽ за человека
Через тернии к звездам. Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
Пешая
Джиппинг
На автобусе
8 дней
3 отзыва
Через тернии к звездам. Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
Начало: Г. Минеральные Воды
13 сен в 10:00
4 окт в 10:00
от 103 700 ₽ за человека
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
Начало: Минеральные Воды
24 сен в 10:00
от 32 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Пятигорске
Все туры из Пятигорска