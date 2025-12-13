Описание тура
Предлагаем вам полностью организованный тур под ключ на высочайшую вершину России и Европы (5642 м) ждет тебя Эльбрус, который включен в список Семь вершин мира и его однозначно стоит посетить
Маршрут восхождения на гору Эльбрус с севера уникален отсутствием развитой инфраструктуры, что позволяет насладиться тишиной и чистотой склонов, тропинок, стоянок и лагерей, а также достопримечательностями.
Особенности маршрута: постепенный набор высоты, что позволяет участникам лучше акклиматизироваться; часть маршрута проходит по леднику с множеством трещин, поэтому обязательной частью похода будут снежно-ледовые занятия по использованию альпснаряжения.
Мы как всегда уже обо всём позаботились и выбрали лучшее время для посещения Эльбруса с Севера Бронируй тур и собирай вещи! Эльбрус ждет
Программа тура по дням
Сбор группы и переезд в базовый лагерь
Прилететь в Минеральные воды необходимо до 11.00.
В 12:00. Сбор участников в Пятигорске (адрес и точное место укажет гид за несколько дней до тура). Далее отправимся в прокат, чтобы взять недостающее снаряжение. Переезд на поляну Эммануэля и ставим палатки в базовом лагере.
Акклиматизационный выход на пик Корона
В 08:00 завтрак. Сегодня акклиматизационный выход на пик Корона (высота 3000м). Ночь в палатке в базовом лагере.
(Продолжительность маршрута 10,5 км, набор высоты 500м)
Путь до штурмового лагеря
В 08:00 завтрак. Сегодня наш путь лежит до штурмового лагеря (высота 3800м) через Немецкий аэродром и Лунную поляну. Отнесем часть личного снаряжения и спустимся в базовый лагерь через памятник природы Каменные грибы. Ночь в палатке в базовом лагере.
(Продолжительность маршрута 13 км, набор высоты 1250м).
Переход в штурмовой лагерь
В 08:00 завтрак. Сегодня мы переходим в штурмовой лагерь (высота 3800м). Поднимаем остаток личного груза. Ночь в палатке в штурмовом лагере.
(Продолжительность маршрута 6,5 км, набор высоты 1250м).
Снежно-ледовые занятия
В 08:00 завтрак. Сегодня инструктор научит вас всем базовым техникам ходьбы по снегу и леднику, использованию специального снаряжения и действиям в различных ситуациях. После чего мы совершим акклиматизационный выход к Скалам Ленца (высота 5000м). Ночь в палатке в штурмовом лагере.
(Продолжительность маршрута 4 км, набор высоты 1300м).
День отдыха
В 09:00 завтрак. Сегодня день отдыха и восстановления сил перед восхождением. Можно неспешно погулять по лагерю, заняться легкой зарядкой, пофотографироваться, пообщаться с товарищами, да и просто наслаждаться красивейшими видами на кавказский хребет. Сегодня ранний ужин и отбой, ведь в полночь нам уже вставать. Ночь в палатке в штурмовом лагере.
Штурм
Ночью (время выбирается в зависимости от темпа участников и погоды) мы выходим на штурм вершины. После спуска остаемся в приюте. Ночь в палатке в штурмовом лагере.
(Продолжительность маршрута 11 км, набор высоты 1800м).
Спуск
Спуск в базовый лагерь или резервный день на случай непогоды.
Возвращение домой
Возвращение в Пятигорск. Отъезд планируйте на вечер, либо следующий день.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по маршруту от и до Пятигорска
- Проживание в палатке в базовом и штурмовом лагерях (палатка предоставляется + каремат)
- Походное питание на протяжение всей программы (кроме дней в Пятигорске)
- Пермиты на восхождение
- Индивидуальный набор снаряжения (каска, обвязка с самостраховкой, карабины, ледоруб, ледобур)
- Альпинистская страховка
- Пользование общественным снаряжением
- Групповая аптечка
- Работа опытных гидов-альпинистов 1 на 3 участника
- Обеспечение безопасности, регистрация в Мчс
- Обучение основам высотного альпинизма
- Спутниковая связь, радиосвязь, Gps
- Документ Свидетельство о восхождении
Что не входит в цену
- Авиаперелет до Минеральных Вод
- Такси до Пятигорска (500р)
- Питание в Пятигорске (5000р)
- Личный перекус (орехи, гели и др.) (3000р)
- Аренда личного снаряжения (одежда, обувь) (15000-20000р)