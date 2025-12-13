Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Предлагаем вам полностью организованный тур под ключ на высочайшую вершину России и Европы (5642 м) ждет тебя Эльбрус, который включен в список Семь вершин мира и его однозначно стоит посетить

Маршрут восхождения на гору Эльбрус с севера уникален отсутствием развитой инфраструктуры, что позволяет насладиться тишиной и чистотой склонов, тропинок, стоянок и лагерей, а также достопримечательностями.

Особенности маршрута: постепенный набор высоты, что позволяет участникам лучше акклиматизироваться; часть маршрута проходит по леднику с множеством трещин, поэтому обязательной частью похода будут снежно-ледовые занятия по использованию альпснаряжения.

Мы как всегда уже обо всём позаботились и выбрали лучшее время для посещения Эльбруса с Севера Бронируй тур и собирай вещи! Эльбрус ждет