Восхождение на Эльбрус с севера: честный путь без канатных дорог и ратраков

Предлагаем вам полностью организованный тур под ключ на высочайшую вершину России
Описание тура

Предлагаем вам полностью организованный тур под ключ на высочайшую вершину России и Европы (5642 м) ждет тебя Эльбрус, который включен в список Семь вершин мира и его однозначно стоит посетить

Маршрут восхождения на гору Эльбрус с севера уникален отсутствием развитой инфраструктуры, что позволяет насладиться тишиной и чистотой склонов, тропинок, стоянок и лагерей, а также достопримечательностями.

Особенности маршрута: постепенный набор высоты, что позволяет участникам лучше акклиматизироваться; часть маршрута проходит по леднику с множеством трещин, поэтому обязательной частью похода будут снежно-ледовые занятия по использованию альпснаряжения.

Мы как всегда уже обо всём позаботились и выбрали лучшее время для посещения Эльбруса с Севера Бронируй тур и собирай вещи! Эльбрус ждет

Программа тура по дням

1 день

Сбор группы и переезд в базовый лагерь

Прилететь в Минеральные воды необходимо до 11.00.

В 12:00. Сбор участников в Пятигорске (адрес и точное место укажет гид за несколько дней до тура). Далее отправимся в прокат, чтобы взять недостающее снаряжение. Переезд на поляну Эммануэля и ставим палатки в базовом лагере.

2 день

Акклиматизационный выход на пик Корона

В 08:00 завтрак. Сегодня акклиматизационный выход на пик Корона (высота 3000м). Ночь в палатке в базовом лагере.

(Продолжительность маршрута 10,5 км, набор высоты 500м)

3 день

Путь до штурмового лагеря

В 08:00 завтрак. Сегодня наш путь лежит до штурмового лагеря (высота 3800м) через Немецкий аэродром и Лунную поляну. Отнесем часть личного снаряжения и спустимся в базовый лагерь через памятник природы Каменные грибы. Ночь в палатке в базовом лагере.

(Продолжительность маршрута 13 км, набор высоты 1250м).

4 день

Переход в штурмовой лагерь

В 08:00 завтрак. Сегодня мы переходим в штурмовой лагерь (высота 3800м). Поднимаем остаток личного груза. Ночь в палатке в штурмовом лагере.

(Продолжительность маршрута 6,5 км, набор высоты 1250м).

5 день

Снежно-ледовые занятия

В 08:00 завтрак. Сегодня инструктор научит вас всем базовым техникам ходьбы по снегу и леднику, использованию специального снаряжения и действиям в различных ситуациях. После чего мы совершим акклиматизационный выход к Скалам Ленца (высота 5000м). Ночь в палатке в штурмовом лагере.

(Продолжительность маршрута 4 км, набор высоты 1300м).

6 день

День отдыха

В 09:00 завтрак. Сегодня день отдыха и восстановления сил перед восхождением. Можно неспешно погулять по лагерю, заняться легкой зарядкой, пофотографироваться, пообщаться с товарищами, да и просто наслаждаться красивейшими видами на кавказский хребет. Сегодня ранний ужин и отбой, ведь в полночь нам уже вставать. Ночь в палатке в штурмовом лагере.

7 день

Штурм

Ночью (время выбирается в зависимости от темпа участников и погоды) мы выходим на штурм вершины. После спуска остаемся в приюте. Ночь в палатке в штурмовом лагере.

(Продолжительность маршрута 11 км, набор высоты 1800м).

8 день

Спуск

Спуск в базовый лагерь или резервный день на случай непогоды.

9 день

Возвращение домой

Возвращение в Пятигорск. Отъезд планируйте на вечер, либо следующий день.

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту от и до Пятигорска
  • Проживание в палатке в базовом и штурмовом лагерях (палатка предоставляется + каремат)
  • Походное питание на протяжение всей программы (кроме дней в Пятигорске)
  • Пермиты на восхождение
  • Индивидуальный набор снаряжения (каска, обвязка с самостраховкой, карабины, ледоруб, ледобур)
  • Альпинистская страховка
  • Пользование общественным снаряжением
  • Групповая аптечка
  • Работа опытных гидов-альпинистов 1 на 3 участника
  • Обеспечение безопасности, регистрация в Мчс
  • Обучение основам высотного альпинизма
  • Спутниковая связь, радиосвязь, Gps
  • Документ Свидетельство о восхождении
Что не входит в цену
  • Авиаперелет до Минеральных Вод
  • Такси до Пятигорска (500р)
  • Питание в Пятигорске (5000р)
  • Личный перекус (орехи, гели и др.) (3000р)
  • Аренда личного снаряжения (одежда, обувь) (15000-20000р)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Светлана
Светлана — Тревел-эксперт
Обожаю горы и путешествия. Впервые побывала в горах в 2018 году и через год переехала жить на Кавказ. Взошла на вершину Эльбруса 10 раз, поднималась на Казбек с севера и юга,
читать дальше

восходила на Арарат и Фишт, проехала на машине всю Турцию и Грузию, ходила в трекинги в Непале. В России была на Алтае, Камчатке, Кольском полуострове, Карелии, Байкале, Кавказе, Калмыкии и готова показывать вам эти места. Мой самый любимый регион - Камчатка. Не могу сказать почему, но если вы там побываете, то обязательно меня поймете. Моя главная миссия в проекте - это организаторская работа. За всей романтикой горных путешествий стоит огромная рутина подготовительных работ. Забронировать гостиницу и трансфер, найти выгодные авиабилеты, оформить пропуски или страховку, ответить на все вопросы, помочь с выбором направления и позже проконсультировать по выбору снаряжения и другим не менее важным вопросам. Кроме организаторской работы я вожу походы, трекинги, наслаждаюсь завораживающими видами, изучаю культуры разных мест, поэтому рядом со мной вы не останетесь равнодушными к тому, что будет нас окружать в туре. Я за уникальные нетипичные локации, неспешное любование, вкусные пикники на природе, изменение программы в зависимости от обстоятельств во благо участникам и против жестких таймингов. Если вам откликается моя позиция, то добро пожаловать в наши туры!

