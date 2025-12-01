Дыхание гор: мини-группой от курортов Кавминвод к вершинам Карачаево-Черкесии
Изучить Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и провести день в Архызе
Начало: Пятигорск, Ессентуки или Кисловодск, 8:00
27 дек в 08:00
28 дек в 08:00
25 000 ₽ за человека
Окрестности Домбая в мини-группе: автотур по знаковым локациям
Увидеть гору Кольцо, погулять по Тебердинскому заповеднику и увидеть Сентинский храм
Начало: Пятигорск, точное место - по договорённости, 7:00
30 дек в 07:00
1 янв в 07:00
17 000 ₽ за человека
Индивидуальный автотур по топовым местам Северной Осетии
Посетить более 5 ущелий, увидеть жемчужины республики и отведать пирогов с домашним вином в горах
Начало: Пятигорск / Владикавказ / Минеральные Воды или дру...
Завтра в 08:00
27 дек в 08:00
55 000 ₽ за всё до 6 чел.
