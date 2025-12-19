Путешествие пройдёт среди кавказских вершин, где возвышается гора Кольцо и скрыты древние Сырные пещеры.
Предусмотрено посещение Сентинского и Шоанинского храмов, сохранивших историю
Описание тура
Организационные детали
При себе иметь:
• паспорт
• одежду, солнцезащитные очки, головной убор, крем от загара, дождевик (по сезону, по погоде)
• удобную непромокаемую обувь
• перекус (по желанию), бутылочку воды (остановка в кафе предусмотрена)
• необходимые медикаменты (если требуются)
• наличные средства (не везде возможна оплата картой)
Программа тура по дням
Горы Кольцо, чайный домик, конная и ферма альпак, Сырные пещеры и Сентинский храм
Путешествие начнётся с поездки к легендарной горе Кольцо — природному чуду, которое поражает воображение необычной формой и панорамными видами. Вершины, укутанные облаками, создают атмосферу горной романтики и ощущение единения с природой.
После прогулки среди величественных пейзажей запланирован отдых в уютном чайном домике, где подают ароматные местные чаи и свежие деликатесы. В спокойной обстановке можно насладиться теплом гостеприимства и неторопливым ритмом кавказского утра.
Далее маршрут приведёт на конную ферму, где вы познакомитесь с грациозными лошадьми, узнаете об их уходе и сможете почувствовать атмосферу горного ранчо. Неподалёку расположена ферма альпак. Очаровательные животные с мягкой шерстью вызывают улыбку у каждого, кто к ним приближается.
Для любителей ярких эмоций подготовлена порция адреналина: качели над пропастью и зиплайн длиной 1080 метров подарят возможность увидеть горы с высоты птичьего полёта (за доплату).
Во второй половине дня путешественников ждёт знакомство с Сырными пещерами и Сентинским храмом — памятником архитектуры 10 века, хранящим дух древней Алании.
Завершится день в живописном Домбае, где предусмотрено размещение и отдых. Закат в горах подарит мягкий свет, окрашивающий пики и склоны в тёплые оттенки — идеальное завершение насыщенного дня.
Шаонинский храм, Тебердинский заповедник
Посетим Шоанинский храм, возведённый в 10 веке. Древние стены этого христианского памятника помнят множество веков истории и создают атмосферу покоя и благоговения.
Далее запланирована экскурсия по Тебердинскому заповеднику — одному из самых живописных уголков Северного Кавказа. Путешественников ждут панорамы гор, зелёные ущелья и чистейшие реки. Прогулка вдоль реки Уллу-Муруджу позволит почувствовать свежесть горного воздуха и насладиться звуками природы.
После активного дня предусмотрено свободное время для отдыха в Домбае. При желании можно подняться по канатной дороге, чтобы увидеть горы с высоты и сделать впечатляющие фотографии.
Вечером состоится ужин в национальном стиле — с блюдами кавказской кухни, ароматными специями и душевной атмосферой, которая завершит день в лучших традициях гостеприимства региона.
Затем доставим вас в Пятигорск.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|17 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтрак, ужин
- Трансфер из/до Пятигорска
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Переезд до Пятигорска из вашего города и обратно
- Остальное питание
- Входные билеты
- Посещение канатной дороги и экстремальные развлечения