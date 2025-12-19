Мои заказы

Окрестности Домбая в мини-группе: автотур по знаковым локациям

Увидеть гору Кольцо, погулять по Тебердинскому заповеднику и увидеть Сентинский храм
Отправляемся в Домбай, чтобы с головой погрузиться в очарование природы.

Путешествие пройдёт среди кавказских вершин, где возвышается гора Кольцо и скрыты древние Сырные пещеры.

Предусмотрено посещение Сентинского и Шоанинского храмов, сохранивших историю
Алании, а также прогулка по тропам Тебердинского заповедника вдоль реки Уллу-Муруджу.

Вас ждут отдых в чайном доме, встреча с лошадьми и альпаками, качели над пропастью и катание по канатной дороге при желании.

Описание тура

Организационные детали

При себе иметь:
• паспорт
• одежду, солнцезащитные очки, головной убор, крем от загара, дождевик (по сезону, по погоде)
• удобную непромокаемую обувь
• перекус (по желанию), бутылочку воды (остановка в кафе предусмотрена)
• необходимые медикаменты (если требуются)
• наличные средства (не везде возможна оплата картой)

Программа тура по дням

1 день

Горы Кольцо, чайный домик, конная и ферма альпак, Сырные пещеры и Сентинский храм

Путешествие начнётся с поездки к легендарной горе Кольцо — природному чуду, которое поражает воображение необычной формой и панорамными видами. Вершины, укутанные облаками, создают атмосферу горной романтики и ощущение единения с природой.

После прогулки среди величественных пейзажей запланирован отдых в уютном чайном домике, где подают ароматные местные чаи и свежие деликатесы. В спокойной обстановке можно насладиться теплом гостеприимства и неторопливым ритмом кавказского утра.

Далее маршрут приведёт на конную ферму, где вы познакомитесь с грациозными лошадьми, узнаете об их уходе и сможете почувствовать атмосферу горного ранчо. Неподалёку расположена ферма альпак. Очаровательные животные с мягкой шерстью вызывают улыбку у каждого, кто к ним приближается.

Для любителей ярких эмоций подготовлена порция адреналина: качели над пропастью и зиплайн длиной 1080 метров подарят возможность увидеть горы с высоты птичьего полёта (за доплату).

Во второй половине дня путешественников ждёт знакомство с Сырными пещерами и Сентинским храмом — памятником архитектуры 10 века, хранящим дух древней Алании.

Завершится день в живописном Домбае, где предусмотрено размещение и отдых. Закат в горах подарит мягкий свет, окрашивающий пики и склоны в тёплые оттенки — идеальное завершение насыщенного дня.

2 день

Шаонинский храм, Тебердинский заповедник

Посетим Шоанинский храм, возведённый в 10 веке. Древние стены этого христианского памятника помнят множество веков истории и создают атмосферу покоя и благоговения.

Далее запланирована экскурсия по Тебердинскому заповеднику — одному из самых живописных уголков Северного Кавказа. Путешественников ждут панорамы гор, зелёные ущелья и чистейшие реки. Прогулка вдоль реки Уллу-Муруджу позволит почувствовать свежесть горного воздуха и насладиться звуками природы.

После активного дня предусмотрено свободное время для отдыха в Домбае. При желании можно подняться по канатной дороге, чтобы увидеть горы с высоты и сделать впечатляющие фотографии.

Вечером состоится ужин в национальном стиле — с блюдами кавказской кухни, ароматными специями и душевной атмосферой, которая завершит день в лучших традициях гостеприимства региона.

Затем доставим вас в Пятигорск.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет17 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак, ужин
  • Трансфер из/до Пятигорска
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Переезд до Пятигорска из вашего города и обратно
  • Остальное питание
  • Входные билеты
  • Посещение канатной дороги и экстремальные развлечения
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пятигорск, точное место - по договорённости, 7:00
Завершение: Пятигорск, точное место - по договорённости, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Пятигорске
Мы знаем все тайны Кавказа, его величественные горы, живописные долины и богатую культуру. Каждая наша экскурсия — это не просто путешествие, а погружение в атмосферу этого удивительного края. Мы предлагаем индивидуальные маршруты, учитывающие ваши интересы и пожелания, будь то активные походы, культурные экскурсии или гастрономические туры.

