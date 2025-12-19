Путешествие начнётся с поездки к легендарной горе Кольцо — природному чуду, которое поражает воображение необычной формой и панорамными видами. Вершины, укутанные облаками, создают атмосферу горной романтики и ощущение единения с природой.

После прогулки среди величественных пейзажей запланирован отдых в уютном чайном домике, где подают ароматные местные чаи и свежие деликатесы. В спокойной обстановке можно насладиться теплом гостеприимства и неторопливым ритмом кавказского утра.

Далее маршрут приведёт на конную ферму, где вы познакомитесь с грациозными лошадьми, узнаете об их уходе и сможете почувствовать атмосферу горного ранчо. Неподалёку расположена ферма альпак. Очаровательные животные с мягкой шерстью вызывают улыбку у каждого, кто к ним приближается.

Для любителей ярких эмоций подготовлена порция адреналина: качели над пропастью и зиплайн длиной 1080 метров подарят возможность увидеть горы с высоты птичьего полёта (за доплату).

Во второй половине дня путешественников ждёт знакомство с Сырными пещерами и Сентинским храмом — памятником архитектуры 10 века, хранящим дух древней Алании.

Завершится день в живописном Домбае, где предусмотрено размещение и отдых. Закат в горах подарит мягкий свет, окрашивающий пики и склоны в тёплые оттенки — идеальное завершение насыщенного дня.