Пешком налегке: исследуем природные красоты Архыза
Побывать в Софийском ущелье, взойти к Дуккинским озёрам, а летом - увидеть рододендроны
Начало: Пятигорск, 7:30
«Вы отправитесь в путешествие по горной Карачаево-Черкесии, где каждый день будет наполнен движением, свежим воздухом и захватывающими видами»
25 июн в 07:30
17 сен в 07:30
36 000 ₽ за человека
Дыхание гор: мини-группой от курортов Кавминвод к вершинам Карачаево-Черкесии
Изучить Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и провести день в Архызе
Начало: Пятигорск, Ессентуки или Кисловодск, 8:00
«Этот день проведём в горах Карачаево-Черкесии»
16 фев в 08:00
17 фев в 08:00
25 000 ₽ за человека
Сказочная Карачаево-Черкесия (5 дней)
«Приглашаем вас в национальный маршрут Карачаево-Черкесской республики»
Расписание: Вторник в 10:00
33 400 ₽ за человека
