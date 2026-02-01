Найдено 3 тура в категории « Карачаево-Черкессия » в Пятигорске, цены от 25 000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 4 дня Пешком налегке: исследуем природные красоты Архыза Побывать в Софийском ущелье, взойти к Дуккинским озёрам, а летом - увидеть рододендроны Начало: Пятигорск, 7:30 «Вы отправитесь в путешествие по горной Карачаево-Черкесии, где каждый день будет наполнен движением, свежим воздухом и захватывающими видами» 36 000 ₽ за человека На машине 3 дня Дыхание гор: мини-группой от курортов Кавминвод к вершинам Карачаево-Черкесии Изучить Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и провести день в Архызе Начало: Пятигорск, Ессентуки или Кисловодск, 8:00 «Этот день проведём в горах Карачаево-Черкесии» 25 000 ₽ за человека 4 дня 6 часов Сказочная Карачаево-Черкесия (5 дней) «Приглашаем вас в национальный маршрут Карачаево-Черкесской республики» Расписание: Вторник в 10:00 33 400 ₽ за человека Все туры Пятигорска

