Тур в горы Северной Осетии на три незабываемых дня
Начало: Аэропорт, Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
4 сен в 06:30
5 сен в 06:30
75 000 ₽ за всё до 6 чел.
Встречи с чудесами Кавказа light
Начало: Пр-к Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорск
Расписание: по понедельникам в 13:00
15 сен в 12:30
29 сен в 12:30
54 950 ₽ за человека
Владикавказ - Грозный - Ингушетия
Начало: Пр-к Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорск
17 сен в 06:00
1 окт в 06:00
25 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Северная Осетия»
Самые популярные туры этой рубрики в Пятигорске
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит тур в Пятигорске в сентябре 2025
Сейчас в Пятигорске в категории "Северная Осетия" можно забронировать 3 тура от 25 000 до 75 000.
Забронируйте тур в Пятигорске на 2025 год по теме «Северная Осетия», цены от 25000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь