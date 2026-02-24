Вехи в жизни и архитектуре, разные народности и поколения… Вы погрузитесь в уникальную мозаику 300-летней истории города.
Почувствуете, как в его характере и облике переплелись несколько граней — приграничная и купеческая, казачья и полиэтническая, прифронтовая и индустриальная.
Описание экскурсии
Наш маршрут:
- Театральная площадь — одна из доминант города.
- Большая Садовая улица — наш Арбат и наш Невский проспект.
- Университетский переулок — бывший Греческий квартал, который стоит посетить хотя бы раз.
- Пушкинская улица — прежде задворки города с кузнями и цехами, а ныне роскошная прогулочная зона, насыщенная культурой и историей.
И вот что будет:
- Вы увидите библиотеку, не похожую на библиотеку, и театр, похожий на трактор.
- Рассмотрите памятник дончанке, которая спасла миллионы красноармейцев.
- Выясните, где законсервированы казематы крепости 18 века.
- Полюбуетесь особняком самого богатого купца Ростова.
- Узнаете, кто был первым русским, получившим степень в Оксфорде.
- Побываете там, где останавливался Александр Суворов.
- Услышите, как связан единственный сохранившийся в городе памятник царю с армянскими купцами.
Организационные детали
- Для вашего удобства я использую микрофон и визуальные материалы.
- И ростовчане, и гости города не уйдут равнодушными. Не рекомендую брать детей младше 14 лет — есть шанс, что они заскучают.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Покровский сквер
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Никита — ваш гид в Ростове-на-Дону
Провёл экскурсии для 217 туристов
Историк по образованию. На экскурсиях стремлюсь к полному погружению в обозреваемую историческую эпоху. Люблю рассказывать про город и общаться с путешественниками!
