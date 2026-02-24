Мои заказы

Дорогами ростовской истории

Послушать, что расскажут нам о прошлом улицы, дома и памятники
Вехи в жизни и архитектуре, разные народности и поколения… Вы погрузитесь в уникальную мозаику 300-летней истории города.

Почувствуете, как в его характере и облике переплелись несколько граней — приграничная и купеческая, казачья и полиэтническая, прифронтовая и индустриальная.
Дорогами ростовской истории
Дорогами ростовской истории
Дорогами ростовской истории

Описание экскурсии

Наш маршрут:

  • Театральная площадь — одна из доминант города.
  • Большая Садовая улица — наш Арбат и наш Невский проспект.
  • Университетский переулок — бывший Греческий квартал, который стоит посетить хотя бы раз.
  • Пушкинская улица — прежде задворки города с кузнями и цехами, а ныне роскошная прогулочная зона, насыщенная культурой и историей.

И вот что будет:

  • Вы увидите библиотеку, не похожую на библиотеку, и театр, похожий на трактор.
  • Рассмотрите памятник дончанке, которая спасла миллионы красноармейцев.
  • Выясните, где законсервированы казематы крепости 18 века.
  • Полюбуетесь особняком самого богатого купца Ростова.
  • Узнаете, кто был первым русским, получившим степень в Оксфорде.
  • Побываете там, где останавливался Александр Суворов.
  • Услышите, как связан единственный сохранившийся в городе памятник царю с армянскими купцами.

Организационные детали

  • Для вашего удобства я использую микрофон и визуальные материалы.
  • И ростовчане, и гости города не уйдут равнодушными. Не рекомендую брать детей младше 14 лет — есть шанс, что они заскучают.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Покровский сквер
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита
Никита — ваш гид в Ростове-на-Дону
Провёл экскурсии для 217 туристов
Историк по образованию. На экскурсиях стремлюсь к полному погружению в обозреваемую историческую эпоху. Люблю рассказывать про город и общаться с путешественниками!

Входит в следующие категории Ростова-на-Дону

Похожие экскурсии на «Дорогами ростовской истории»

Центральный квадрат Ростова-на-Дону
Пешая
2 часа
38 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Центральный квадрат Ростова-на-Дону
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по историческому центру Ростова-на-Дону, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: От Соборной площади
Сегодня в 08:00
26 фев в 08:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Заветный Ростов-на-Дону: обзорная прогулка
Пешая
1 час
13 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Заветный Ростов-на-Дону: обзорная прогулка
Увлекательное путешествие по Ростову-на-Дону подарит вам уникальные впечатления и знания о культурных и исторических особенностях этого удивительного города
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3800 ₽ за всё до 7 чел.
Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая
Пешая
2 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая
Индивидуальная прогулка по исторической улице Ростова-на-Дону. Узнайте о прошлом и настоящем города, его архитектуре и событиях
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Весь Ростов за 3 часа
Пешая
3.5 часа
242 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Весь Ростов за 3 часа
Приглашаем на увлекательное путешествие по Ростову-на-Дону, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Соборная площадь
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ростове-на-Дону. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ростове-на-Дону