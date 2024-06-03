1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Обзорная автобусная экскурсия: путешествие по Ростову-на-Дону
Погрузитесь в атмосферу Ростова-на-Дону, исследуя его исторические улицы и памятники на комфортабельном автобусе
Начало: На улице Московская
Завтра в 11:00
12 июня в 14:00
1 990₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века: путешествие в историю
Познайте уникальный Ростов-на-Дону: от древних храмов до историй купеческой славы. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У памятника Елизавете Петровнеовне в Покровском ск...
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ростов - город солнца и цветов
Посетить главные достопримечательности и услышать о местных традициях, обычаях и менталитете
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
4 670₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Многоликий Ростов-на-Дону: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, где каждый уголок рассказывает свою историю. Идеальная экскурсия для любителей истории и культуры
Начало: Возле памятника Александру Ханжонкову
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Популярное предложение
«Весь Ростов за 3 часа»: Погружение в историю и культуру южной столицы
Приглашаем на увлекательное путешествие по Ростову-на-Дону, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Соборная площадь
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Авторская прогулка «Тайны и призраки Ростова»: путешествие в мир мистики
Погрузитесь в атмосферу мистического Ростова, где каждый уголок хранит свои тайны и истории о призраках и необъяснимых явлениях
Начало: На УЛ.Б. Садовая
15 июня в 18:30
21 июня в 18:30
1 290₽ за человека
Индивидуальная
1 час
На казачьей кухне в Ростове-на-Дону: искусство чаепития
Познакомьтесь с уникальными традициями чаепития донских казаков, их культурой и историей на уютной казачьей кухне
Начало: В станице Старочеркасская
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 2 990₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Есть, пить, гулять в Ростове-на-Дону
Узнайте, как в Ростове-на-Дону сочетаются донская, кавказская и европейская кухни. Найдите лучшие раки, уху и тусовочные места города
Начало: На Соборной площади
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
3 900₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Добро пожаловать в Ростов-на-Дону
Пройти по исторической части, рассмотреть город в деталях и услышать любопытные факты и легенды
Начало: На улице Большая Садовая
1 290₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Музей-квартира 19 века + историческое чаепитие (в мини-группе)
Пройти по музею с его основательницей и насладиться чаепитием под шуршание пластинок и тенор Карузо
Начало: в районе Соборного переулка
Расписание: в будние дни в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:30, в субботу в 14:00 и 16:30, в воскресенье в 11:30 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:30
1 500₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Ростов-на-Дону: захватывающие истории о кулинарной культуре прошлого
Погрузиться в мир ресторанной еды 19-20 веков и попробовать уникальное блюдо на групповой экскурсии
Начало: На Ворошиловском проспекте
Завтра в 18:00
15 июня в 10:30
1 990₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман3 июня 2024Было очень познавательно и сложилась целостная картина на город и историю. Центр города был нежданно перекрыт и организаторы очень быстро придумали альтернативу маршрута чтоб всё увидеть. Было очень классно
- ННаталья2 июня 2024Благодарю за очень интересную экскурсию!!! Я ростовчанка, но узнала так много о родном городе! Очень интересно, рекомендую
- ВВиталий29 мая 2024Даниил красавчик, такое удовольствие от эксурсии, через него, хочется ещё больше покупать экскурсии, он просто влюбил нас в этот процесс🙏🏻
- ООксана29 мая 2024Экскурсия прошла на одном дыхании, было интересно. Рекомендую эту экскурсию и экскурсовода.
- ННаталья23 мая 2024Экскурсия очень понравилась, содержательная. Экскурсовод рассказывает интересно, увлеченно. Вместо заявленных 2,5 часов провела с нами 3,5 часа, отвечая на все вопросы. Однозначно рекомендую.
- ААлексей21 мая 2024Добрый день. Понравилось все. интересная подача и очень хорошо знает историю, что не мало важно. Интересно подобранные исторические факты и составлен маршрут. Благодарим за экскурсию.
- ААндрей21 мая 2024Наш гид – Елена – в назначенный час приехала на машине за нами в гостиницу, мы загрузили наши вещи в
- ТТатьяна20 мая 2024За 2 часа прогулки узнали столько фактов и интересных историй о городе, его истории, первых жителях, современности, что казалось, будто
- ЮЮлия19 мая 2024Экскурсия прошла замечательно!
- ЯЯна18 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Узнала много нового о своем городе. Было ощущение, что не в Ростове-на-Дону, а в незнакомом новом городе)) Как будто в отпуск съездили)))
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Для пенсионеров»
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