Р Роман Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону Было очень познавательно и сложилась целостная картина на город и историю. Центр города был нежданно перекрыт и организаторы очень быстро придумали альтернативу маршрута чтоб всё увидеть. Было очень классно

Л Лия «Ростов купеческий»: экскурсия по Пушкинской улице Хочу выразить благодарность гиду - Даниилу Денисовичу - за увлекательнейшую экскурсию по историческому центру Ростова. Я узнала, действительно, очень много интересных фактов о своем родном городе, о судьбах людей, живших столетия назад. В общем, я очень довольна. Спасибо!

Г Галина Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку» Прекрасная и интересная экскурсия. Гид замечательный. Много интересного рассказал, показал. Многое взяли на будущее. Всём рекомендуем.

Ю Юлия Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону Экскурсия прошла замечательно!

Е Елена Фотопрогулка по ростовскому Бродвею Огромное спасибо. Очень понравилась экскурсия. Надеюсь ещё встретимся

Ю Юлия Экскурсия-спектакль «Невероятный Ростов» Это было невероятно интересно и очень познавательно! Прекрасные актеры, содержательный рассказ! Выше всяких похвал! Дети и взрослые в восторге! Прохожие останавливались послушать про свой город!

О Офелия Фотопрогулка по ростовскому Бродвею После экскурсии по новому начала смотреть на Ростов. Город с огромной историей, интересными фактами и прекрасными достопримечательностями. Спасибо Елене, что показала город под другим углом. В какой-то момент было ощущение, что я в Питере. Рекомендую!

Е Евгений Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку» Отличная поездка которую и хотелось. Гибкость и непринужденная беседа. Экскурсия проходила не в формате типичной лекции, а в отличной беседе, которую было приятно вести и от которой не устаешь. Отдельно хочу отметить спокойную манеру вождения, что вселяло чувство безопасности

Н Наталья Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону Экскурсия прошла великолепно. Большое спасибо нашему экскурсоводу. Благодаря её увлекательному рассказу я много узнала нового для себя о городе и буквально влюбилась в замечательный город Ростов-на-Дону.