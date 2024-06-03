1 чел.
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Групповая
3 часа
Популярное предложение
Обзорная автобусная экскурсия: путешествие по Ростову-на-Дону
Погрузитесь в атмосферу Ростова-на-Дону, исследуя его исторические улицы и памятники на комфортабельном автобусе
Начало: На улице Московская
«В программе знаковые улицы и красивые кварталы, только самые любимые места города на Дону:»
Завтра в 11:00
12 июня в 14:00
1 990₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Уникальное путешествие по историческому Ростову-на-Дону с экскурсией-спектаклем
Приглашаем на увлекательное путешествие в прошлое Ростова-на-Дону, где история оживает благодаря встречам с его знаменитыми жителями
Начало: В Покровском сквере
Завтра в 18:00
11 июня в 17:00
8 900₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по историческому Соборному в Ростове-на-Дону
Приглашаем на незабываемую прогулку по Соборному, где каждый камень хранит истории великих людей и событий
Начало: От Соборной площади
«Я расскажу об одной из первых улиц, обозначенной на плане города в начале 19 века и ведущей к нашей главной реке — легендарному полноводному Дону»
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
5 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
Интересные истории, древние памятники, дивные виды, гастрономические изыски и старинная архитектура
Начало: На Привокзальной площади
«Вы прокатитесь по главным улицам Ростова-на-Дону»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Ростов купеческий»: экскурсия по Пушкинской улице
Познакомьтесь с Пушкинской улицей в Ростове-на-Дону, где вас ждут купеческие особняки XIX-XX веков и увлекательные музеи
Начало: По согласованию с гидом
«Далее мы прогуляемся по Большой Садовой улице, осмотрим роскошное Здание городской думы, Доходный дом М»
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман3 июня 2024Было очень познавательно и сложилась целостная картина на город и историю. Центр города был нежданно перекрыт и организаторы очень быстро придумали альтернативу маршрута чтоб всё увидеть. Было очень классно
- ЛЛия31 мая 2024Хочу выразить благодарность гиду - Даниилу Денисовичу - за увлекательнейшую экскурсию по историческому центру Ростова. Я узнала, действительно, очень много интересных фактов о своем родном городе, о судьбах людей, живших столетия назад. В общем, я очень довольна. Спасибо!
- ГГалина30 мая 2024Прекрасная и интересная экскурсия. Гид замечательный. Много интересного рассказал, показал. Многое взяли на будущее. Всём рекомендуем.
- ЮЮлия19 мая 2024Экскурсия прошла замечательно!
- ЕЕлена3 мая 2024Огромное спасибо. Очень понравилась экскурсия. Надеюсь ещё встретимся
- ЮЮлия27 апреля 2024Это было невероятно интересно и очень познавательно! Прекрасные актеры, содержательный рассказ! Выше всяких похвал! Дети и взрослые в восторге! Прохожие останавливались послушать про свой город!
- ООфелия21 апреля 2024После экскурсии по новому начала смотреть на Ростов. Город с огромной историей, интересными фактами и прекрасными достопримечательностями. Спасибо Елене, что показала город под другим углом. В какой-то момент было ощущение, что я в Питере. Рекомендую!
- ЕЕвгений19 апреля 2024Отличная поездка которую и хотелось. Гибкость и непринужденная беседа. Экскурсия проходила не в формате типичной лекции, а в отличной беседе, которую было приятно вести и от которой не устаешь. Отдельно хочу отметить спокойную манеру вождения, что вселяло чувство безопасности
- ННаталья27 марта 2024Экскурсия прошла великолепно. Большое спасибо нашему экскурсоводу. Благодаря её увлекательному рассказу я много узнала нового для себя о городе и буквально влюбилась в замечательный город Ростов-на-Дону.
- ААнжелла6 ноября 2023Мы очень остались довольны экскурсией, понравилась не только взрослым,но и дети были в восторге, всё прошло настолько интересно, что невозможно одним отзывам все чувства передать. Спасибо большое за такую прекрасную экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Улицы и переулки»
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Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в июне 2024
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 990 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 117 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Ростова-на-Дону. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод