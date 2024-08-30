2.5 часа
Групповая
до 17 чел.
Здесь начинается Юг: обзорная экскурсия по Ростову
Купеческие особняки, набережные, ансамбли площадей, исторический район Нахичевань и не только
Начало: На ул. Большая Садовая
Расписание: во вторник в 18:00, в среду в 10:00, в пятницу и воскресенье в 10:00 и 18:00
30 авг в 18:00
1 сен в 10:00
1 555₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По центру Ростова-на-Дону - на вашем авто
Увидеть ключевые места города в компании профессионального гида
Завтра в 08:00
30 авг в 08:00
5 990₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Групповая
до 18 чел.
Здравствуй, Ростов-на-Дону
Увидеть, узнать и понять всё самое главное и интересное
Начало: На улице Большая Садовая
Расписание: в субботу в 18:00
31 авг в 18:00
7 сен в 18:00
1 333₽ за человека
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