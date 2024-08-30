2.5 часа

Групповая до 17 чел.

Здесь начинается Юг: обзорная экскурсия по Ростову Купеческие особняки, набережные, ансамбли площадей, исторический район Нахичевань и не только Начало: На ул. Большая Садовая

Расписание: во вторник в 18:00, в среду в 10:00, в пятницу и воскресенье в 10:00 и 18:00