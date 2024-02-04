Представьте себе город, чья история насчитывает более тысячи лет.
Азов, основанный в 11 веке, представляет собой уникальное место, где переплетаются судьбы великих цивилизаций.
От венецианских купцов до воинов Золотой Орды, от турецких
Азов, основанный в 11 веке, представляет собой уникальное место, где переплетаются судьбы великих цивилизаций.
От венецианских купцов до воинов Золотой Орды, от турецких
6 причин купить эту экскурсию
- 🕰 Погружение в историю Азова
- 🏛 Посещение крупнейшего музея на юге России
- 🔍 Уникальные палеонтологические экспонаты
- 🗺 Прогулка по крепостным валам
- ⚔ Интересные факты о походах Петра I
- 🚗 Комфортный транспорт для путешествия
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Весна и лето идеально подходят для экскурсии «Древний Азов: путешествие из Ростова-на-Дону». В это время года можно насладиться прогулками по крепостным валам и великолепными видами на дельту Дона.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Краеведческий музей
- Пороховой погреб
- Крепостные валы
Описание экскурсии
Путешествие во времени
Вы увидите главные достопримечательности Азова. Среди них:
- Краеведческий музей — один из крупнейших музеев на юге России. Вы погрузитесь в историю города и увидите редкие палеонтологические экспонаты. Например, скелеты доисторических животных возрастом восемь миллионов лет.
- Пороховой погреб — вы расшифруете его технические особенности и рассмотрите диораму, на которой изображено взятие Азовской крепости войсками Петра I.
- Крепостные валы — мы пройдем по ним, наслаждаясь великолепными видами на дельту Дона. Вы узнаете, как и кем была построена крепость, как она переходила из рук в руки, как стала северным портом Османской империи и при каких обстоятельствах была разрушена.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на нашем транспорте. Стоимость указана за группу до 7 человек.
- Для группы до 2 человек экскурсия пройдет на легковом автомобиле. Для группы от 3 до 7 человек предоставляется минивэн.
- Входные билеты в музей не включены в стоимость и оплачиваются дополнительно: 310 руб. для взрослых, 160 руб. для детей до 18 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Ростове-на-Дону
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 3 часа 20 минут
Провела экскурсии для 4049 туристов
Я руковожу небольшой командой гидов. Организуем увлекательные поездки и экскурсии по Ростовской области, экскурсии на предприятия и производства, на местные фольклорные праздники и фестивали, летние поездки с купанием на базах
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо за день, проведённый с пользой! Наталья Викторовна профессионально, интересно провела экскурсию. Для меня, коренной ростовчанки, многое было впервые услышано. Комфортабельный автобус, тепло, уютно. Так держать! Надеюсь, ещё не раз встретимся!
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