Представьте себе город, чья история насчитывает более тысячи лет.Азов, основанный в 11 веке, представляет собой уникальное место, где переплетаются судьбы великих цивилизаций.От венецианских купцов до воинов Золотой Орды, от турецких

захватчиков до русских императоров - каждый оставил здесь часть своей истории. Во время экскурсии «Древний Азов: путешествие из Ростова-на-Дону» вы увидите не только архитектурные памятники, но и сможете прикоснуться к истории, узнать о Азовском осадном сидении и великих походах Петра I. Прогулка по крепостным валам откроет великолепные виды на дельту Дона, а посещение Краеведческого музея позволит взглянуть на редкие экспонаты, рассказывающие о многовековой истории этого места. Экскурсия предполагает комфортное путешествие на вашем автомобиле с возможностью заказа транспорта. Входные билеты в музей оплачиваются отдельно, обеспечивая полное погружение в атмосферу прошлого. Это не просто экскурсия, это путешествие во времени, которое оставит незабываемые впечатления и новые знания о славном прошлом Азова

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Весна и лето идеально подходят для экскурсии «Древний Азов: путешествие из Ростова-на-Дону». В это время года можно насладиться прогулками по крепостным валам и великолепными видами на дельту Дона.

Сейчас август — это идеальное время.