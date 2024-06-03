Экскурсии проходящие только летом в Ростове-на-Дону

Найдено 31 экскурсия в категории «Летние» в Ростове-на-Дону, цены от 1 290 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ростов - город на Дону, на Доне
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
102 отзыва
Популярное предложение
Ростов - город на Дону, на Доне
Погрузитесь в атмосферу Ростова-на-Дону: величественный Дон, купеческое прошлое, легенды и мифы. Трехчасовая экскурсия подарит вам незабываемые впечатления
Начало: Береговая 41
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
6 500 за всё до 4 чел.
Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
90 отзывов
Популярное предложение
Обзорная автобусная экскурсия: путешествие по Ростову-на-Дону
Погрузитесь в атмосферу Ростова-на-Дону, исследуя его исторические улицы и памятники на комфортабельном автобусе
Начало: На улице Московская
Завтра в 11:00
12 июня в 14:00
1 990 за человека
Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
78 отзывов
Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века: путешествие в историю
Познайте уникальный Ростов-на-Дону: от древних храмов до историй купеческой славы. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У памятника Елизавете Петровнеовне в Покровском ск...
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
4 500 за всё до 3 чел.
Ростов - город солнца и цветов
Индивидуальная
3 часа
48 отзывов
Ростов - город солнца и цветов
Посетить главные достопримечательности и услышать о местных традициях, обычаях и менталитете
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
4 670 за всё до 20 чел.
Шесть городов: из Ростова в Азов
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
48 отзывов
Шесть городов: из Ростова в Азов
Ростов-на-Дону, Аксай, Старочеркасск, Новочеркасск, Азов, Батайск - под рассказы об истории края
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 670 за всё до 4 чел.
Многоликий Ростов-на-Дону
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
56 отзывов
Многоликий Ростов-на-Дону: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, где каждый уголок рассказывает свою историю. Идеальная экскурсия для любителей истории и культуры
Начало: Возле памятника Александру Ханжонкову
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Весь Ростов за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
190 отзывов
Популярное предложение
«Весь Ростов за 3 часа»: Погружение в историю и культуру южной столицы
Приглашаем на увлекательное путешествие по Ростову-на-Дону, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Соборная площадь
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
5 000 за всё до 5 чел.
Как отдыхали в Старом Ростове
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
22 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Отдых в Старом Ростове - история и традиции
Погрузитесь в атмосферу Старого Ростова, где каждый уголок хранит истории о жизни и отдыхе местных жителей прошлых веков
Начало: Покровский сквер
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 500 за всё до 3 чел.
Центральный квадрат Ростова-на-Дону
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Центральный квадрат Ростова-на-Дону - история в каждом шаге
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по историческому центру Ростова-на-Дону, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: От Соборной площади
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
5 200 за всё до 6 чел.
Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
19 отзывов
Российская Империя в устье Дона: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальное путешествие по историческим местам Ростова-на-Дону и окрестностей, где каждый уголок хранит свои тайны
Начало: На речном вокзале
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 900 за всё до 4 чел.
Ростов-папа, или Криминальное прошлое города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
23 отзыва
Ростов-папа: Путешествие по криминальному прошлому Ростова-на-Дону
Познакомьтесь с темной стороной Ростова-на-Дону, где каждый уголок хранит свои секреты и истории о воровской жизни
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 750 за всё до 10 чел.
Экскурсия-спектакль «Невероятный Ростов»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Уникальное путешествие по историческому Ростову-на-Дону с экскурсией-спектаклем
Приглашаем на увлекательное путешествие в прошлое Ростова-на-Дону, где история оживает благодаря встречам с его знаменитыми жителями
Начало: В Покровском сквере
Завтра в 18:00
11 июня в 17:00
8 900 за всё до 5 чел.
Древний Азов: путешествие из Ростова-на-Дону
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Древний Азов: путешествие в историю из Ростова-на-Дону
Погрузитесь в удивительный мир истории Азова, где каждый камень рассказывает свою легенду. Исследуйте крепости и музеи, следуя шагами Петра I
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 990 за всё до 7 чел.
Вдоль Дона - к побережью Азовского моря
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
33 отзыва
Вдоль Дона - к побережью Азовского моря: от истории к природе
Путешествие из сердца Ростова-на-Дону к Азовскому морю: исторические маршруты, природные красоты и культурное наследие
Начало: На речном вокзале Ростова-на-Дону
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 900 за всё до 4 чел.
В Старочеркасскую - на родину донских бунтарей
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
В Старочеркасскую - на родину донских бунтарей
Исследовать бывшую столицу казаков и послушать, как они жили
11 июня в 10:00
12 июня в 10:30
5 900 за всё до 3 чел.
Танаис, Азак и этнокомлекс Кумжа
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Историческое путешествие по Ростову-на-Дону: Танаис, Азак, Кумжа
Вас ждет погружение в древнюю историю Ростова-на-Дону, где каждый шаг рассказывает о великих эпохах
Начало: На Привокзальной площади
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16 940 за всё до 4 чел.
Казачий Дон
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Экскурсия Казачий Дон: путешествие по историческим местам Ростова-на-Дону
Познайте героическую историю и богатую культуру донских казаков на увлекательной экскурсии по Ростову-на-Дону
Начало: На Привокзальной площади
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
Авторская прогулка «Тайны и призраки Ростова»
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
15 отзывов
Авторская прогулка «Тайны и призраки Ростова»: путешествие в мир мистики
Погрузитесь в атмосферу мистического Ростова, где каждый уголок хранит свои тайны и истории о призраках и необъяснимых явлениях
Начало: На УЛ.Б. Садовая
15 июня в 18:30
21 июня в 18:30
1 290 за человека
Отыскать горы в донских степях! (Из Ростова-на-Дону)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Отыскать горы в донских степях! (Из Ростова-на-Дону)
Путешествие по донским степям с посещением скал, пляжей и древних станиц. Уникальные виды и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В центре города
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
13 300 за всё до 4 чел.
Легенды Миусс-фронта. Самбекские высоты
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Легенды Миусс-фронта. Самбекские высоты
Посетить грандиозный мемориальный комплекс и услышать связанные с ним военные истории
Начало: На Гвардейской площади
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Святыни Донского края
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Святыни Донского края: индивидуальная экскурсия по храмам и монастырям
Паломничество к главным храмам Ростовской области. Величественные соборы, старинные монастыри и церкви с удивительными историями ждут вас
Начало: В Ростове-на-Дону
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
Раздорская, Старочеркасская и Новочеркасск за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Путешествие по донским станицам: Раздорская, Старочеркасская и Новочеркасск
Приглашаем на увлекательное путешествие по казачьим станицам и городам. Узнайте о жизни донских казаков и насладитесь историческими достопримечательностями
Начало: На Привокзальной площади
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
22 670 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по ростовскому Бродвею
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
15 отзывов
Фотопрогулка по историческому Соборному в Ростове-на-Дону
Приглашаем на незабываемую прогулку по Соборному, где каждый камень хранит истории великих людей и событий
Начало: От Соборной площади
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
5 200 за всё до 6 чел.
Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
Интересные истории, древние памятники, дивные виды, гастрономические изыски и старинная архитектура
Начало: На Привокзальной площади
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в Аксай и два Черкасска
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Путешествие в Аксай и два Черкасска
Приглашаем в насыщенное путешествие по Ростовской области! Посетите Новочеркасск, Аксай и станицу Старочеркасская, узнайте о казачьих традициях
Начало: На Привокзальной площади
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 340 за всё до 4 чел.
Чудо Ростова: мозаика в подземных переходах
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Чудо Ростова: мозаика в подземных переходах
Поразиться колоссальной ручной работе мастеров и проследить историю края в необычных иллюстрациях
Начало: На ул. Московская
14 июня в 16:00
15 июня в 08:00
5 200 за всё до 6 чел.
На казачьей кухне: традиции чаепития на Дону
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
На казачьей кухне в Ростове-на-Дону: искусство чаепития
Познакомьтесь с уникальными традициями чаепития донских казаков, их культурой и историей на уютной казачьей кухне
Начало: В станице Старочеркасская
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 2 990 за всё до 10 чел.
Есть, пить, гулять в Ростове-на-Дону
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Есть, пить, гулять в Ростове-на-Дону
Узнайте, как в Ростове-на-Дону сочетаются донская, кавказская и европейская кухни. Найдите лучшие раки, уху и тусовочные места города
Начало: На Соборной площади
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
3 900 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Ростов-на-Дону
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
6 отзывов
Добро пожаловать в Ростов-на-Дону
Пройти по исторической части, рассмотреть город в деталях и услышать любопытные факты и легенды
Начало: На улице Большая Садовая
1 290 за человека
Музей-квартира 19 века + историческое чаепитие (в мини-группе)
Мини-группа
1.5 часа
Музей-квартира 19 века + историческое чаепитие (в мини-группе)
Пройти по музею с его основательницей и насладиться чаепитием под шуршание пластинок и тенор Карузо
Начало: в районе Соборного переулка
Расписание: в будние дни в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:30, в субботу в 14:00 и 16:30, в воскресенье в 11:30 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:30
1 500 за человека
Ростов-на-Дону: захватывающие истории о кулинарной культуре прошлого
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
Ростов-на-Дону: захватывающие истории о кулинарной культуре прошлого
Погрузиться в мир ресторанной еды 19-20 веков и попробовать уникальное блюдо на групповой экскурсии
Начало: На Ворошиловском проспекте
Завтра в 18:00
15 июня в 10:30
1 990 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Ростов - город на Дону, на Доне
    Отличный гид на комфортабельном автомобиле. Все рассказал и показал.
  • Р
    Роман
    3 июня 2024
    Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
    Было очень познавательно и сложилась целостная картина на город и историю. Центр города был нежданно перекрыт и организаторы очень быстро придумали альтернативу маршрута чтоб всё увидеть. Было очень классно
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Авторская прогулка «Тайны и призраки Ростова»
    Благодарю за очень интересную экскурсию!!! Я ростовчанка, но узнала так много о родном городе! Очень интересно, рекомендую
  • Н
    Наталья
    31 мая 2024
    Ростов - город на Дону, на Доне
    Свой день рождения решила провести в Ростове. Давно хотела узнать о городе побольше. Заказали индивидуальную автомобильную экскурсию с Сергеем. Перед
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    этим не представляла что можно рассказывать 3 часа. Но с Сергеем они пролетели быстро. Видно,что он любит свой город. Узнали много исторических интересных фактов,главные достопримечательности увидели. Очень воспитанный,интеллигентный гид. А ещё была моя любимая машина RAV 4!Праздник удался,огромное спасибо!!

  • Г
    Галина
    30 мая 2024
    Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
    Прекрасная и интересная экскурсия. Гид замечательный. Много интересного рассказал, показал. Многое взяли на будущее. Всём рекомендуем.
  • В
    Виталий
    29 мая 2024
    Весь Ростов за 3 часа
    Даниил красавчик, такое удовольствие от эксурсии, через него, хочется ещё больше покупать экскурсии, он просто влюбил нас в этот процесс🙏🏻
  • О
    Оксана
    29 мая 2024
    Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века
    Экскурсия прошла на одном дыхании, было интересно. Рекомендую эту экскурсию и экскурсовода.
  • В
    Владимир
    28 мая 2024
    Ростов - город на Дону, на Доне
    Сергей отличный гид. Настоящий профессионал. Он очень тактичный, приятный в общение человек. Он сразу располагает к себе. Сам маршрут был
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    очень грамотно построен. Он нас забрал из указанного адреса и в конце отвёз туда, куда мы его попросили. С нами были чумаданы, все погрузили в машину и поехали смотреть город. Считаю что Ростов-на-Дону, надо смотреть на машине. Пешком много чего не увидишь. Наша экскурсия продлилась дольше заявленной. Позже Сергей сказал, что я вижу что Вам интересно, поэтому решил ещё от себя добавить пару объектов. Человеку нравится своя работа, а это значит он будет делать её отлично. Спасибо Вам Сергей! Нам все очень понравилось!

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  • Е
    Екатерина
    27 мая 2024
    Раздорская, Старочеркасская и Новочеркасск за 1 день
    Отличное путешествие по красивым историческим местам. Посмотреть можно очень много, а сама поездка приятная и не утомительная. Хорошо продуман маршрут, все остановки, рассказы. Андрей - прекрасный проводник по Донскому краю.
  • П
    Павел
    23 мая 2024
    Путешествие в Аксай и два Черкасска
    Огромное спасибо Андрею за экскурсию, вернёмся в Ростов обязательно!
    Огромное спасибо Андрею за экскурсию, вернёмся в Ростов обязательно!

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Летние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове-на-Дону
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 31
  1. Ростов - город на Дону, на Доне
  2. Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
  3. Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века
  4. Ростов - город солнца и цветов
  5. Шесть городов: из Ростова в Азов
Какие места ещё посмотреть в Ростове-на-Дону
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Парамоновские Склады
  3. Набережная Ростова-на-Дону
  4. Район Нахичевань
  5. Стела «Освободителям Ростова»
  6. Тачанка-ростовчанка
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Линия «Миус-фронта»
  9. Старый город
  10. Памятник Водопроводу
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в июне 2024
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Летние" можно забронировать 31 экскурсию от 1 290 до 22 670. Туристы уже оставили гидам 828 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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