Азов – экскурсии в Ростове-на-Дону

Найдено 3 экскурсии в категории «Азов» в Ростове-на-Дону, цены от 8 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Шесть городов: из Ростова в Азов
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
48 отзывов
Шесть городов: из Ростова в Азов
Ростов-на-Дону, Аксай, Старочеркасск, Новочеркасск, Азов, Батайск - под рассказы об истории края
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 670 за всё до 4 чел.
Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
19 отзывов
Российская Империя в устье Дона: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальное путешествие по историческим местам Ростова-на-Дону и окрестностей, где каждый уголок хранит свои тайны
Начало: На речном вокзале
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 900 за всё до 4 чел.
Древний Азов: путешествие из Ростова-на-Дону
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Древний Азов: путешествие в историю из Ростова-на-Дону
Погрузитесь в удивительный мир истории Азова, где каждый камень рассказывает свою легенду. Исследуйте крепости и музеи, следуя шагами Петра I
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 990 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кристина
    17 мая 2024
    Шесть городов: из Ростова в Азов
    Отличная экскурсия, все очень понравилось. Гид Андрей замечательный человек очень интересно все рассказывает, остались под впечатлением
  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Шесть городов: из Ростова в Азов
    Великолепная экскурсия, замечательный рассказчик, незабываемые впечатления!
  • Е
    Елена
    3 апреля 2024
    Шесть городов: из Ростова в Азов
    Огромное спасибо Андрею Ильину за интереснейшую экскурсию "Шесть городов:из Ростова в Азов!". Мы много узнали необычных фактов из истории вашего
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    края, увидели много замечательных мест и Андрей познакомил нас с интересными людьми вашего края. Очень ему благодарны и с большим удовольствием поехали бы еще раз на эту экскурсию. Будем рекомендовать друзьям и знакомым экскурсию с этим гидом.

  • Е
    Елена
    4 февраля 2024
    Древний Азов: путешествие из Ростова-на-Дону
    Спасибо за день, проведённый с пользой! Наталья Викторовна профессионально, интересно провела экскурсию. Для меня, коренной ростовчанки, многое было впервые услышано. Комфортабельный автобус, тепло, уютно. Так держать! Надеюсь, ещё не раз встретимся!
  • В
    Валерий
    22 сентября 2023
    Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска
    Экскурсия «Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска» для тех, кто за один день желает получить массу приятных
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    впечатлений и знаний о красивых, интересных исторических городах и послушать рассказ о них эрудированного гида Александра. Классный водитель, удобная машина, хорошая погода — всё это позволило нам легко проехать около двухсот километров. Александр учёл все наши пожелания и скорректировал свой план. Рассказ Александра изобиловал выдержками из знакомых фильмов, стихов, песен, задавал нам вопросы, поэтому мы были не просто слушателями. Александр нигде не оставлял нас одних, всегда был с нами. В экскурсии продуманы все санитарные остановки, и была возможность хорошо пообедать в кафе. Приятным бонусом был трансфер от гостиницы до гостиницы. При заказе экскурсии путешественникам нужно учитывать возможные непредвиденные обстоятельства (например, пробки на дорогах), из-за чего время экскурсии увеличивается. Благодарим Александра за интересную экскурсию!

  • И
    Ирина
    9 января 2023
    Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска
    Александр провел нам такую экскурсию, с долгим приятным послевкусием. Мы до сих пор делимся друг с другом впечатлениями. Несмотря на
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    то, что экскурсия построена с переездами, она нисколько не теряет в информативности и яркости. Александр умело ведет повествование, обладая энциклопедическими знаниями, подает информацию в разговорной, доступной форме. Слушать его невероятно интересно!! Некоторые места по заявленной экскурсии были закрыты, тем не менее, Александр предложил альтернативный маршрут, по которому мы с удовольствие проехали. Огромное спасибо за предновогоднее знакомство с Ростовым и казачьим краем!

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Азов»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Шесть городов: из Ростова в Азов
  2. Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска
  3. Древний Азов: путешествие из Ростова-на-Дону
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  2. Парамоновские Склады
  3. Набережная Ростова-на-Дону
  4. Район Нахичевань
  5. Стела «Освободителям Ростова»
  6. Тачанка-ростовчанка
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Линия «Миус-фронта»
  9. Старый город
  10. Памятник Водопроводу
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в июне 2024
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Азов" можно забронировать 3 экскурсии от 8 900 до 20 990. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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