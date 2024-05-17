1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Шесть городов: из Ростова в Азов
Ростов-на-Дону, Аксай, Старочеркасск, Новочеркасск, Азов, Батайск - под рассказы об истории края
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Российская Империя в устье Дона: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальное путешествие по историческим местам Ростова-на-Дону и окрестностей, где каждый уголок хранит свои тайны
Начало: На речном вокзале
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Древний Азов: путешествие в историю из Ростова-на-Дону
Погрузитесь в удивительный мир истории Азова, где каждый камень рассказывает свою легенду. Исследуйте крепости и музеи, следуя шагами Петра I
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 990₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККристина17 мая 2024Отличная экскурсия, все очень понравилось. Гид Андрей замечательный человек очень интересно все рассказывает, остались под впечатлением
- ММарина24 апреля 2024Великолепная экскурсия, замечательный рассказчик, незабываемые впечатления!
- ЕЕлена3 апреля 2024Огромное спасибо Андрею Ильину за интереснейшую экскурсию "Шесть городов:из Ростова в Азов!". Мы много узнали необычных фактов из истории вашего
- ЕЕлена4 февраля 2024Спасибо за день, проведённый с пользой! Наталья Викторовна профессионально, интересно провела экскурсию. Для меня, коренной ростовчанки, многое было впервые услышано. Комфортабельный автобус, тепло, уютно. Так держать! Надеюсь, ещё не раз встретимся!
- ВВалерий22 сентября 2023Экскурсия «Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска» для тех, кто за один день желает получить массу приятных
- ИИрина9 января 2023Александр провел нам такую экскурсию, с долгим приятным послевкусием. Мы до сих пор делимся друг с другом впечатлениями. Несмотря на
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Азов»
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