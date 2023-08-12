Своими глазами вы увидите:

Варочный цех.

Отделение фильтрации.

Цех розлива.

Цех готовой продукции.

Музей пивоварения.

Лабораторию.

Отдел контроля продукции.

На экскурсии вы узнаете:

Правда ли что пиво производят из порошка?

Правда ли что для крепости напитков, в них добавляют спирт?

Правда ли что все сырье импортное?

Какой тип продукции самый популярный?

Какие марки идут на экспорт?

Какие бывают рецепты пива?

Чем отличается пиво, произведенное на заводе от мини-пивоварен?

Сколько марок продукции выпускает завод?

Когда высокий и низкий сезон?

География продаж и какие заводы входят в объединения?

Вторая часть программы — дегустация. Вы попробуете 5-6 видов абсолютно разных продуктов, узнаете об особенности их производства.

Важная информация:• Так как экскурсия включает в себя дегустацию, не забудьте захватить с собой документ подтверждающий, что вам больше 18 лет.

Что вас ждет:Мы отправимся на экскурсию на пивоваренный завод «Балтика», который сейчас называется «Южная Заря 1974» и является одним из крупнейших заводов на Юге России. Вас ждет полное погружение в мир производства пива. Какие мощности выпуска продукции имеет завод, сколько трудятся сотрудников, как трудятся и как отдыхают, виды дрожжей и солода. Экскурсия на «Балтику» — прекрасный способ отдохнуть и узнать о любимом напитке.