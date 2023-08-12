Экскурсия на пивоваренный завод «Балтика» с дегустацией

Экскурсия по пивоваренному заводу в Ростове-на-Дону: познайте тайны пивоварения

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Мы отправимся на экскурсию на пивоваренный завод «Балтика», который сейчас называется «Южная Заря 1974» и является одним из крупнейших заводов на Юге России.

Увидим варочный цех, отделение фильтрации, цех розлива, цех готовой продукции, посетим музей пивоварения. Узнаем какие бывают рецепты пива и правда ли, что пиво производят из порошка.
Экскурсия на пивоваренный завод «Балтика» с дегустацией
Экскурсия на пивоваренный завод «Балтика» с дегустацией
Экскурсия на пивоваренный завод «Балтика» с дегустацией
Экскурсия на пивоваренный завод «Балтика» с дегустацией
Экскурсия на пивоваренный завод «Балтика» с дегустацией
Ближайшие даты:
12
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Что вас ожидает:

  • Варочный цех
  • Отделение фильтрации
  • Цех розлива
  • Цех готовой продукции
  • Музей пивоварения
  • Лабораторию
  • Отдел контроля продукции
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:Мы отправимся на экскурсию на пивоваренный завод «Балтика», который сейчас называется «Южная Заря 1974» и является одним из крупнейших заводов на Юге России. Вас ждет полное погружение в мир производства пива. Какие мощности выпуска продукции имеет завод, сколько трудятся сотрудников, как трудятся и как отдыхают, виды дрожжей и солода. Экскурсия на «Балтику» — прекрасный способ отдохнуть и узнать о любимом напитке.

Своими глазами вы увидите:

  • Варочный цех.
  • Отделение фильтрации.
  • Цех розлива.
  • Цех готовой продукции.
  • Музей пивоварения.
  • Лабораторию.
  • Отдел контроля продукции.

На экскурсии вы узнаете:

  • Правда ли что пиво производят из порошка?
  • Правда ли что для крепости напитков, в них добавляют спирт?
  • Правда ли что все сырье импортное?
  • Какой тип продукции самый популярный?
  • Какие марки идут на экспорт?
  • Какие бывают рецепты пива?
  • Чем отличается пиво, произведенное на заводе от мини-пивоварен?
  • Сколько марок продукции выпускает завод?
  • Когда высокий и низкий сезон?
  • География продаж и какие заводы входят в объединения?
  • Вторая часть программы — дегустация. Вы попробуете 5-6 видов абсолютно разных продуктов, узнаете об особенности их производства.
  • Важная информация:• Так как экскурсия включает в себя дегустацию, не забудьте захватить с собой документ подтверждающий, что вам больше 18 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Хорошее настроение
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
улица Доватора,146 А
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Так как экскурсия включает в себя дегустацию
  • Не забудьте захватить с собой документ подтверждающий
  • Что вам больше 18 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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