Экскурсия по пивоваренному заводу в Ростове-на-Дону: познайте тайны пивоварения
Мы отправимся на экскурсию на пивоваренный завод «Балтика», который сейчас называется «Южная Заря 1974» и является одним из крупнейших заводов на Юге России.
Увидим варочный цех, отделение фильтрации, цех розлива, цех готовой продукции, посетим музей пивоварения. Узнаем какие бывают рецепты пива и правда ли, что пиво производят из порошка.
Увидим варочный цех, отделение фильтрации, цех розлива, цех готовой продукции, посетим музей пивоварения. Узнаем какие бывают рецепты пива и правда ли, что пиво производят из порошка.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Варочный цех
- Отделение фильтрации
- Цех розлива
- Цех готовой продукции
- Музей пивоварения
- Лабораторию
- Отдел контроля продукции
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:Мы отправимся на экскурсию на пивоваренный завод «Балтика», который сейчас называется «Южная Заря 1974» и является одним из крупнейших заводов на Юге России. Вас ждет полное погружение в мир производства пива. Какие мощности выпуска продукции имеет завод, сколько трудятся сотрудников, как трудятся и как отдыхают, виды дрожжей и солода. Экскурсия на «Балтику» — прекрасный способ отдохнуть и узнать о любимом напитке.
Своими глазами вы увидите:
- Варочный цех.
- Отделение фильтрации.
- Цех розлива.
- Цех готовой продукции.
- Музей пивоварения.
- Лабораторию.
- Отдел контроля продукции.
На экскурсии вы узнаете:
- Правда ли что пиво производят из порошка?
- Правда ли что для крепости напитков, в них добавляют спирт?
- Правда ли что все сырье импортное?
- Какой тип продукции самый популярный?
- Какие марки идут на экспорт?
- Какие бывают рецепты пива?
- Чем отличается пиво, произведенное на заводе от мини-пивоварен?
- Сколько марок продукции выпускает завод?
- Когда высокий и низкий сезон?
- География продаж и какие заводы входят в объединения?
- Вторая часть программы — дегустация. Вы попробуете 5-6 видов абсолютно разных продуктов, узнаете об особенности их производства.
- Важная информация:• Так как экскурсия включает в себя дегустацию, не забудьте захватить с собой документ подтверждающий, что вам больше 18 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-экскурсовода
- Хорошее настроение
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- улица Доватора,146 А
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- Так как экскурсия включает в себя дегустацию
- Не забудьте захватить с собой документ подтверждающий
- Что вам больше 18 лет
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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