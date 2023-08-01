Экскурсии на фабрики и заводы в Ростове-на-Дону

Найдено 3 экскурсии в категории «Фабрики и заводы» в Ростове-на-Дону, цены от 1 290 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Экскурсия на пивоваренный завод «Балтика» с дегустацией
Пешая
скидка
15%
2 отзыва
2.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Экскурсия на завод «Балтика»
Откройте для себя тайны пивоварения на одном из крупнейших заводов Юга России. Экскурсия с дегустацией пива ждет вас
Начало: Ул. Доватора,146 А
«Что вас ждет: Мы отправимся на экскурсию на пивоваренный завод «Балтика», который сейчас называется «Южная Заря 1974» и является одним из крупнейших заводов на Юге России»
Расписание: По субботам и воскресеньям в 16:00
28 сен в 16:00
29 сен в 16:00
от 15181 290 за человека
Все в шоколаде - экскурсия на шоколадную фабрику в Ростове-на-Дону
Пешая
6 отзывов
2 часа
Индивидуальная
Все в шоколаде - экскурсия на шоколадную фабрику в Ростове-на-Дону
Начало: Ул. Большая Садовая, 52/56
«Осуществите мечту детей побывать на «шоколадной фабрике»»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 13 125 за всё до 9 чел.
Экскурсия на пивоваренный завод «Балтика» с дегустацией
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия на пивоваренный завод «Балтика» с дегустацией
Посетить цеха и попробовать свежайшее пиво на групповой экскурсии
Начало: На улице Доватора
«Мы также поговорим о том, как развивался завод «Балтика», начиная с его основания до сегодняшнего дня, и как он стал одним из крупнейших производителей пива в России»
28 сен в 16:00
29 сен в 16:00
1 290 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Асмик
    1 августа 2023
    Экскурсия на пивоваренный завод «Балтика» с дегустацией
    Все понравилось, именинник в восторге, подарочки порадовали, спасибо!
  • А
    Анжелика
    4 мая 2021
    Все в шоколаде - экскурсия на шоколадную фабрику в Ростове-на-Дону
    Добрый день! Спасибо, экскурсия прошла великолепно! Мы узнали много нового и интересного о шоколаде. Очень вкусный шоколад был на дегустации! Советуем экскурсию всем, и взрослым и детям:)
  • В
    Вера
    10 апреля 2021
    Все в шоколаде - экскурсия на шоколадную фабрику в Ростове-на-Дону
    Добрый день! Нам понравился музей шоколада. Узнали интересные факты, экскурсовод всегда была готова ответить на все вопросы. Мастер-класс увлекательный, всё отлично!
  • И
    Ирина
    5 марта 2021
    Все в шоколаде - экскурсия на шоколадную фабрику в Ростове-на-Дону
    Добрый вечер!) Мы довольны прошедшей экскурсией, единственное, всё-таки действительно лучше идти на неё с ребёнком старше 7 лет, так как
    читать дальше

    дети чуть младше ещё не совсем готовы слушать рассказ экскурсовода. Нас об этом, конечно, предупреждали, но мы всё равно решили пойти с дочкой 5 лет… Но мастер-класс всё-таки отвлек (фигурку делала старшая сестра), внимательно за ним наблюдала:) Спасибо, в целом нам понравились обслуживание и программа!

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Фабрики и заводы»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия на пивоваренный завод «Балтика» с дегустацией
  2. Все в шоколаде - экскурсия на шоколадную фабрику в Ростове-на-Дону
  3. Экскурсия на пивоваренный завод «Балтика» с дегустацией
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Набережная
  2. Парамоновские Склады
  3. Набережная Ростова-на-Дону
  4. Район Нахичевань
  5. Стела «Освободителям Ростова»
  6. Тачанка-ростовчанка
  7. Линия «Миус-фронта»
  8. Памятник Водопроводу
  9. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в сентябре 2024
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Фабрики и заводы" можно забронировать 3 экскурсии от 1 290 до 13 125 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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