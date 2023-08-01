скидка
15%
2.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Экскурсия на завод «Балтика»
Откройте для себя тайны пивоварения на одном из крупнейших заводов Юга России. Экскурсия с дегустацией пива ждет вас
Начало: Ул. Доватора,146 А
«Что вас ждет: Мы отправимся на экскурсию на пивоваренный завод «Балтика», который сейчас называется «Южная Заря 1974» и является одним из крупнейших заводов на Юге России»
Расписание: По субботам и воскресеньям в 16:00
28 сен в 16:00
29 сен в 16:00
от 15181 290₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
Все в шоколаде - экскурсия на шоколадную фабрику в Ростове-на-Дону
Начало: Ул. Большая Садовая, 52/56
«Осуществите мечту детей побывать на «шоколадной фабрике»»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 13 125₽ за всё до 9 чел.
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия на пивоваренный завод «Балтика» с дегустацией
Посетить цеха и попробовать свежайшее пиво на групповой экскурсии
Начало: На улице Доватора
«Мы также поговорим о том, как развивался завод «Балтика», начиная с его основания до сегодняшнего дня, и как он стал одним из крупнейших производителей пива в России»
28 сен в 16:00
29 сен в 16:00
1 290₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААсмик1 августа 2023Все понравилось, именинник в восторге, подарочки порадовали, спасибо!
- ААнжелика4 мая 2021Добрый день! Спасибо, экскурсия прошла великолепно! Мы узнали много нового и интересного о шоколаде. Очень вкусный шоколад был на дегустации! Советуем экскурсию всем, и взрослым и детям:)
- ВВера10 апреля 2021Добрый день! Нам понравился музей шоколада. Узнали интересные факты, экскурсовод всегда была готова ответить на все вопросы. Мастер-класс увлекательный, всё отлично!
- ИИрина5 марта 2021Добрый вечер!) Мы довольны прошедшей экскурсией, единственное, всё-таки действительно лучше идти на неё с ребёнком старше 7 лет, так как
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Фабрики и заводы»
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