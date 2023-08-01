читать дальше

дети чуть младше ещё не совсем готовы слушать рассказ экскурсовода. Нас об этом, конечно, предупреждали, но мы всё равно решили пойти с дочкой 5 лет… Но мастер-класс всё-таки отвлек (фигурку делала старшая сестра), внимательно за ним наблюдала:) Спасибо, в целом нам понравились обслуживание и программа!