Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Убедитесь, что донские вина достойны любви! На винодельне «Благолюбов» вы узнаете историю виноделия на Дону, которое берёт начало более 2 тысяч лет назад. Вас ждёт экскурсия по производству и дегустация вин с правильно подобранными блюдами. 5 3 отзыва

Ольга Голубенко Ваш гид в Ростове-на-Дону Задать вопрос Групповая экскурсия -20% 8312 ₽ выгода 1662.40 ₽ 6649.60 ₽ за человека 5 3 отзыва 6 часов 1-18 человек На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Донское вино — старше, чем вы думаете Донское виноделие существует более 2 000 лет — это наследие скифов, сарматов и хазар, греков-колонистов и казаков, которые возродили традицию во времена Петра I и его Азовских походов. На суглинистых, богатых минералами почвах Неклиновского района рождаются плотные, насыщенные и ароматные вина — экологически чистые, на европейском оборудовании. Всё это вы увидите изнутри на винодельне «Благолюбов». Дегустация — как симфония вкуса После экскурсии по производству — дегустация с правильно подобранными блюдами. Эногастрономическое сочетание вина и еды — это не просто закуска к бокалу, а рождение нового вкуса, в котором участвуют все органы чувств одновременно. Визуальный ряд дополняют произведения художественного искусства и фотовыставка «Женского образа вина». Для кого эта поездка Для тех, кто считает, что донские вина пока не так славятся, как кубанские или крымские — эта экскурсия изменит мнение. Особое удовольствие, для которого стоит выделить отдельный день и приехать в место, где вино рождается прямо у вас на глазах.

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Ответы на вопросы Что включено Транспортное обслуживание по маршруту экскурсии

Услуги гида-сопровождающего

Экскурсия - дегустация на винодельне Что не входит в цену Продукция винодельни (оплата только по карте) Место начала и завершения? Ул. Московская, д.53 Когда и сколько длится? Когда: см. расписание Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.