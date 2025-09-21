Убедитесь, что донские вина достойны любви! На винодельне «Благолюбов» вы узнаете историю виноделия на Дону, которое берёт начало более 2 тысяч лет назад. Вас ждёт экскурсия по производству и дегустация вин с правильно подобранными блюдами.
Описание экскурсииДонское вино — старше, чем вы думаете Донское виноделие существует более 2 000 лет — это наследие скифов, сарматов и хазар, греков-колонистов и казаков, которые возродили традицию во времена Петра I и его Азовских походов. На суглинистых, богатых минералами почвах Неклиновского района рождаются плотные, насыщенные и ароматные вина — экологически чистые, на европейском оборудовании. Всё это вы увидите изнутри на винодельне «Благолюбов». Дегустация — как симфония вкуса После экскурсии по производству — дегустация с правильно подобранными блюдами. Эногастрономическое сочетание вина и еды — это не просто закуска к бокалу, а рождение нового вкуса, в котором участвуют все органы чувств одновременно. Визуальный ряд дополняют произведения художественного искусства и фотовыставка «Женского образа вина». Для кого эта поездка Для тех, кто считает, что донские вина пока не так славятся, как кубанские или крымские — эта экскурсия изменит мнение. Особое удовольствие, для которого стоит выделить отдельный день и приехать в место, где вино рождается прямо у вас на глазах.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по маршруту экскурсии
- Услуги гида-сопровождающего
- Экскурсия - дегустация на винодельне
Что не входит в цену
- Продукция винодельни (оплата только по карте)
Место начала и завершения?
Ул. Московская, д.53
Когда и сколько длится?
Когда: см. расписание
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
о
В прошлое воскресенье были на винодельне "Благолюбов". Чудесная экскурсия, чудесное место!!!! Огромная благодарность работникам винодельни Алле и Валерии за душевный прием. Умиротворяющее место, добрые люди. Очень довольны, что поехали. Организация и гид на высшем уровне (как всегда)!
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И
Большое спасибо за экскурсию на винодельню благолюбов. Очень интересно и познавательно все прошло. Молодцы. 👍🏻👍🏻👍🏻
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С
Экскурсия оставила огромное количество приятных впечатлений. Во-первых, очень хочется поблагодарить Ирину, которая всю дорогу рассказывала нам об истории виноделия в наших краях. Время в пути пролетело незаметно. Во-вторых, большое спасибо
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Входит в следующие категории Ростова-на-Дону
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