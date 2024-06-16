Вы побываете в уникальном музее, рассказывающем о гвардейских казачьих полках, охранявших семерых российских императоров.
После экскурсии вас ждёт дегустация «кохвия с оселедцем» – кофе, приготовленному по донскому обычаю, а также мини-викторина по местным диалектическим выражениям.
После экскурсии вас ждёт дегустация «кохвия с оселедцем» – кофе, приготовленному по донскому обычаю, а также мини-викторина по местным диалектическим выражениям.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00
Описание экскурсии
Музей «Донская казачья гвардия» – единственный музей в стране, рассказывающий про воинскую элиту Дона, о гвардейских казачьих полках, на протяжении двух веков охранявших семерых российских императоров. Судьба трёх славных донских казачьих частей Русской императорской гвардии представлена через подлинные документы, фотографии, форму, оружие и снаряжение. В экспозиции присутствуют элементы дополненной реальности. В ходе лекции-экскурсии вы узнаете:
- для чего Екатерина II пригласила с Дона 65 лучших мужчин;
- как Павел I породнил донских казаков и мальтийских рыцарей;
- когда казаки спасли мир в Европе;
- зачем Николай II отправил казаков в Африку. После экскурсии Вас ждет небольшой гастрономический сюрприз – дегустация «кохвия с оселедцем», приготовленных по донскому обычаю, и мини-викторина.
по субботам и воскресеньям в 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|1 390 ₽
|Детский (до 12 лет)
|1 250 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсия-лекция
- Кофе-пауза с небольшой викториной
- Хорошее настроение
Место начала и завершения?
Улица Социалистическая, 162
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам и воскресеньям в 14:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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