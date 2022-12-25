Побывать в древней столице донского казачества. В атаманского дворце, узнать о веселых зимних праздниках на Дону. Пройти мастер-класс по лепке вареников на кухне атаманов Ефремовых. Попить ароматного чаю.

В центральном зале атаманского дворца участников мероприятия ожидает увлекательный рассказ о веселых зимних праздниках на Дону. Гости примут участие в донских колядках. Возле новогодней елки и плетня участники погадают на удачу, на суженого, на счастье. Будет возможность для взрослых вспомнить детские игры и забавы, вернуться хоть на минутку в детство. Мастер-класс будет проходить на кухне атаманов Ефремовых. Участники мероприятия самостоятельно сделают из готового теста вареники с сюрпризами. Казачка любезно раскроет старинные секреты рецептов вареников и тайну каждого сюрприза.

По окончании праздника, вас ожидает дегустация вареников и ароматное чаепитие.

До мастер класса и праздника наш экскурсовод проведёт для вас экскурсию по станице. Во время экскурсии в Старочеркасск вы посетите Воскресенский войсковой собор, который является первым каменным собором на Дону. Интересен стиль храма — украинское барокко, для которого характерны умеренность орнамента и простота форм. Своим же внутренним убранством храм поражает: особенно можно выделить иконостас из 149 икон. Помимо собора вы сможете увидеть Дом Атамана Кондратия Булавина. Дом был сооружен как крепость: с решетками на окнах, с обитыми железом дверями — образец дома зажиточного казака. К сожалению, это не спасло Кондратия Булавина от убийства на волне Булавинского восстания. Помимо дома атамана, в Старочеркасске можно встретить ещё много старинных казачьих домов.

Экскурсия в Старочеркасск это отличный вариант поездки в которой можно совместить приятное с полезным: побывать на новогоднем празднике, пройти мастер класс по лепке вареников, продегустировать ароматный чай в интерьерах колоритной казачьей кухни, и узнать что-то новое о своём родном крае, послушать увлекательный рассказ экскурсовода. Мы уверены, что эта поездка подарит вам много положительных эмоций.