Экскурсия в Старочеркасск + мастер-класс по лепке вареников + чаепитие

Экскурсия в Старочеркасск + мастер-класс по лепке вареников + чаепитие
Экскурсия в Старочеркасск + мастер-класс по лепке вареников + чаепитие
Экскурсия в Старочеркасск + мастер-класс по лепке вареников + чаепитие
Экскурсия в Старочеркасск + мастер-класс по лепке вареников + чаепитие
Экскурсия в Старочеркасск + мастер-класс по лепке вареников + чаепитие
Ближайшие даты:
25
дек
3
янв
6
янв
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Описание

Побывать в древней столице донского казачества. В атаманского дворце, узнать о веселых зимних праздниках на Дону. Пройти мастер-класс по лепке вареников на кухне атаманов Ефремовых. Попить ароматного чаю.
В центральном зале атаманского дворца участников мероприятия ожидает увлекательный рассказ о веселых зимних праздниках на Дону. Гости примут участие в донских колядках. Возле новогодней елки и плетня участники погадают на удачу, на суженого, на счастье. Будет возможность для взрослых вспомнить детские игры и забавы, вернуться хоть на минутку в детство. Мастер-класс будет проходить на кухне атаманов Ефремовых. Участники мероприятия самостоятельно сделают из готового теста вареники с сюрпризами. Казачка любезно раскроет старинные секреты рецептов вареников и тайну каждого сюрприза.
По окончании праздника, вас ожидает дегустация вареников и ароматное чаепитие.
До мастер класса и праздника наш экскурсовод проведёт для вас экскурсию по станице. Во время экскурсии в Старочеркасск вы посетите Воскресенский войсковой собор, который является первым каменным собором на Дону. Интересен стиль храма — украинское барокко, для которого характерны умеренность орнамента и простота форм. Своим же внутренним убранством храм поражает: особенно можно выделить иконостас из 149 икон. Помимо собора вы сможете увидеть Дом Атамана Кондратия Булавина. Дом был сооружен как крепость: с решетками на окнах, с обитыми железом дверями — образец дома зажиточного казака. К сожалению, это не спасло Кондратия Булавина от убийства на волне Булавинского восстания. Помимо дома атамана, в Старочеркасске можно встретить ещё много старинных казачьих домов.
Экскурсия в Старочеркасск это отличный вариант поездки в которой можно совместить приятное с полезным: побывать на новогоднем празднике, пройти мастер класс по лепке вареников, продегустировать ароматный чай в интерьерах колоритной казачьей кухни, и узнать что-то новое о своём родном крае, послушать увлекательный рассказ экскурсовода. Мы уверены, что эта поездка подарит вам много положительных эмоций.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по маршруту экскурсии
  • Услуги гида экскурсовода
  • Новогодняя анимационная программа
  • Мастер-класс по лепке вареников с сюрпризами
  • Чаепитие с варениками.
  • Транспортная страховка (автобус, микроавтобус)
  • Хорошее настроение
Место начала и завершения?
улица Московская 53
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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