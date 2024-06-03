1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Обзорная автобусная экскурсия: путешествие по Ростову-на-Дону
Погрузитесь в атмосферу Ростова-на-Дону, исследуя его исторические улицы и памятники на комфортабельном автобусе
Начало: На улице Московская
«Экскурсия проводится на комфортабельном автобусе или микроавтобусе (зимой работает печка, летом кондиционер)»
Завтра в 11:00
12 июня в 14:00
1 990₽ за человека
скидка
25%
Групповая
3 часа
«Все многообразие Ростова-на-Дону»: увлекательное путешествие по городу
Захватывающее путешествие по Ростову-на-Дону ждет вас! Откройте для себя историю и красоту южного города в компании опытного гида
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: См. календарь
Завтра в 11:00
12 июня в 14:00
26531 990₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
«Старый и новый Ростов-на-Дону»: уникальное автомобильное путешествие
Погрузитесь в историю и красоту Ростова-на-Дону с эксклюзивной автомобильной экскурсией. Отправляйтесь в путешествие по времени и пространству
Начало: По договоренности с гидом
«Транспорт минивэн Hyundai H1 с кондиционером и багажным отделением»
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 15 чел.
Групповая
6 часов
Экскурсия в Азов из Ростова-на-Дону
Начало: Ул. Московская, д. 53
22 июня в 10:30
13 июля в 10:30
2 890₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман3 июня 2024Было очень познавательно и сложилась целостная картина на город и историю. Центр города был нежданно перекрыт и организаторы очень быстро придумали альтернативу маршрута чтоб всё увидеть. Было очень классно
- ЮЮлия28 мая 2024Замечательная экскурсия! Наталья Владимировна, спасибо!
- ЮЮлия19 мая 2024Экскурсия прошла замечательно!
- TTanya_subotina18 мая 2024Были на экскурсии 10 мая 2024г. Гид Галина Евгеньевна -настоящий профессионал! За 3 часа выдала нам максимум информации. А с
- ААнастасия12 мая 2024Отличная экскурсия. Юля - эрудированный, интересный гид, открыла много тайн и необычных мест в Ростове. Посмотрели все культовые места, вдохновились и по-новому взглянули на город. Спасибо большое!
- ННаталья3 мая 2024Огромное спасибо Юлии за экскурсия. Все прошло очень хорошо. Экскурсия была интересная и познавательная. Мы получили хорошее представление о городе.
- ГГалина21 апреля 2024Экскурсия моим гостям очень понравилась, спасибо большое Юлии🙏. Узнали много интересного и познавательного. Про наш город.
- ННаталья27 марта 2024Экскурсия прошла великолепно. Большое спасибо нашему экскурсоводу. Благодаря её увлекательному рассказу я много узнала нового для себя о городе и буквально влюбилась в замечательный город Ростов-на-Дону.
- ААннэт3 мая 2021«Истории любви Ростова-на-Дону» - тематическая экскурсияДобрый день! Приятная поездка,информации много, но при этом её просто слушать,нет ни одного бесполезного факта! Спасибо, экскурсия не оставила нас равнодушными!
- ООлеся18 марта 2021«Истории любви Ростова-на-Дону» - тематическая экскурсияДобрый день! Мы довольны! Очень хороший подарок на 14 февраля. Оригинальный!
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «На микроавтобусе»
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Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в июне 2024
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 4 экскурсии от 1 990 до 4 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 253 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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