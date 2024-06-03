Экскурсии на микроавтобусе в Ростове-на-Дону с гидом по низким ценам

Найдено 4 экскурсии в категории «На микроавтобусе» в Ростове-на-Дону, цены от 1 990 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
90 отзывов
Популярное предложение
Обзорная автобусная экскурсия: путешествие по Ростову-на-Дону
Погрузитесь в атмосферу Ростова-на-Дону, исследуя его исторические улицы и памятники на комфортабельном автобусе
Начало: На улице Московская
«Экскурсия проводится на комфортабельном автобусе или микроавтобусе (зимой работает печка, летом кондиционер)»
Завтра в 11:00
12 июня в 14:00
1 990 за человека
«Все многообразие Ростова-на-Дону»: групповая обзорная экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Групповая
3 часа
138 отзывов
«Все многообразие Ростова-на-Дону»: увлекательное путешествие по городу
Захватывающее путешествие по Ростову-на-Дону ждет вас! Откройте для себя историю и красоту южного города в компании опытного гида
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: См. календарь
Завтра в 11:00
12 июня в 14:00
26531 990 за человека
«Старый и новый Ростов-на-Дону» - автомобильная экскурсия по городу
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
«Старый и новый Ростов-на-Дону»: уникальное автомобильное путешествие
Погрузитесь в историю и красоту Ростова-на-Дону с эксклюзивной автомобильной экскурсией. Отправляйтесь в путешествие по времени и пространству
Начало: По договоренности с гидом
«Транспорт минивэн Hyundai H1 с кондиционером и багажным отделением»
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 15 чел.
Экскурсия в Азов из Ростова-на-Дону
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6 часов
Экскурсия в Азов из Ростова-на-Дону
Начало: Ул. Московская, д. 53
22 июня в 10:30
13 июля в 10:30
2 890 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    3 июня 2024
    Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
    Было очень познавательно и сложилась целостная картина на город и историю. Центр города был нежданно перекрыт и организаторы очень быстро придумали альтернативу маршрута чтоб всё увидеть. Было очень классно
  • Ю
    Юлия
    28 мая 2024
    «Все многообразие Ростова-на-Дону»: групповая обзорная экскурсия
    Замечательная экскурсия! Наталья Владимировна, спасибо!
  • Ю
    Юлия
    19 мая 2024
    Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
    Экскурсия прошла замечательно!
  • T
    Tanya_subotina
    18 мая 2024
    «Все многообразие Ростова-на-Дону»: групповая обзорная экскурсия
    Были на экскурсии 10 мая 2024г. Гид Галина Евгеньевна -настоящий профессионал! За 3 часа выдала нам максимум информации. А с
    читать дальше

    какой болью рассказывала о периоде ВОВ в Ростове, не передать…. Важно, что информация была подана доступным языком, без излишней «научности». Всем советую! Хорошо, что эта экскурсия была вначале нашего путешествия, так как сложилось определённое системное понимание.

  • А
    Анастасия
    12 мая 2024
    «Старый и новый Ростов-на-Дону» - автомобильная экскурсия по городу
    Отличная экскурсия. Юля - эрудированный, интересный гид, открыла много тайн и необычных мест в Ростове. Посмотрели все культовые места, вдохновились и по-новому взглянули на город. Спасибо большое!
  • Н
    Наталья
    3 мая 2024
    «Старый и новый Ростов-на-Дону» - автомобильная экскурсия по городу
    Огромное спасибо Юлии за экскурсия. Все прошло очень хорошо. Экскурсия была интересная и познавательная. Мы получили хорошее представление о городе.
  • Г
    Галина
    21 апреля 2024
    «Старый и новый Ростов-на-Дону» - автомобильная экскурсия по городу
    Экскурсия моим гостям очень понравилась, спасибо большое Юлии🙏. Узнали много интересного и познавательного. Про наш город.
  • Н
    Наталья
    27 марта 2024
    Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
    Экскурсия прошла великолепно. Большое спасибо нашему экскурсоводу. Благодаря её увлекательному рассказу я много узнала нового для себя о городе и буквально влюбилась в замечательный город Ростов-на-Дону.
    Экскурсия прошла великолепно. Большое спасибо нашему экскурсоводу. Благодаря её увлекательному рассказу я много узнала нового дляЭкскурсия прошла великолепно. Большое спасибо нашему экскурсоводу. Благодаря её увлекательному рассказу я много узнала нового дляЭкскурсия прошла великолепно. Большое спасибо нашему экскурсоводу. Благодаря её увлекательному рассказу я много узнала нового для
  • А
    Аннэт
    3 мая 2021
    «Истории любви Ростова-на-Дону» - тематическая экскурсия
    Добрый день! Приятная поездка,информации много, но при этом её просто слушать,нет ни одного бесполезного факта! Спасибо, экскурсия не оставила нас равнодушными!
  • О
    Олеся
    18 марта 2021
    «Истории любви Ростова-на-Дону» - тематическая экскурсия
    Добрый день! Мы довольны! Очень хороший подарок на 14 февраля. Оригинальный!

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «На микроавтобусе»

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  1. Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
  2. «Все многообразие Ростова-на-Дону»: групповая обзорная экскурсия
  3. «Старый и новый Ростов-на-Дону» - автомобильная экскурсия по городу
  4. Экскурсия в Азов из Ростова-на-Дону
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  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Линия «Миус-фронта»
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Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в июне 2024
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 4 экскурсии от 1 990 до 4 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 253 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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