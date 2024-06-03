Р Роман Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону Было очень познавательно и сложилась целостная картина на город и историю. Центр города был нежданно перекрыт и организаторы очень быстро придумали альтернативу маршрута чтоб всё увидеть. Было очень классно

Ю Юлия «Все многообразие Ростова-на-Дону»: групповая обзорная экскурсия Замечательная экскурсия! Наталья Владимировна, спасибо!

Ю Юлия Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону Экскурсия прошла замечательно!

T Tanya_subotina «Все многообразие Ростова-на-Дону»: групповая обзорная экскурсия читать дальше какой болью рассказывала о периоде ВОВ в Ростове, не передать…. Важно, что информация была подана доступным языком, без излишней «научности». Всем советую! Хорошо, что эта экскурсия была вначале нашего путешествия, так как сложилось определённое системное понимание. Были на экскурсии 10 мая 2024г. Гид Галина Евгеньевна -настоящий профессионал! За 3 часа выдала нам максимум информации. А с

А Анастасия «Старый и новый Ростов-на-Дону» - автомобильная экскурсия по городу Отличная экскурсия. Юля - эрудированный, интересный гид, открыла много тайн и необычных мест в Ростове. Посмотрели все культовые места, вдохновились и по-новому взглянули на город. Спасибо большое!

Н Наталья «Старый и новый Ростов-на-Дону» - автомобильная экскурсия по городу Огромное спасибо Юлии за экскурсия. Все прошло очень хорошо. Экскурсия была интересная и познавательная. Мы получили хорошее представление о городе.

Г Галина «Старый и новый Ростов-на-Дону» - автомобильная экскурсия по городу Экскурсия моим гостям очень понравилась, спасибо большое Юлии🙏. Узнали много интересного и познавательного. Про наш город.

Н Наталья Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону Экскурсия прошла великолепно. Большое спасибо нашему экскурсоводу. Благодаря её увлекательному рассказу я много узнала нового для себя о городе и буквально влюбилась в замечательный город Ростов-на-Дону.

А Аннэт «Истории любви Ростова-на-Дону» - тематическая экскурсия Добрый день! Приятная поездка,информации много, но при этом её просто слушать,нет ни одного бесполезного факта! Спасибо, экскурсия не оставила нас равнодушными!